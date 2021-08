Näin Pohjoismaat suhtautuvat afganistanilaisiin työntekijöihinsä: Norja päätti ottaa siivoojatkin, Tanskaan pääsevät tuoreimmat ja Ruotsi vielä selvittää

Afganistanin armeijan sotilaat vartioivat tietä Heratin maakunnassa 1. elokuuta. Ääriliike Taliban on vallannut viime päivinä useita tärkeitä kaupunkeja.

Afganistanin armeijan sotilaat vartioivat tietä Heratin maakunnassa 1. elokuuta. Ääriliike Taliban on vallannut viime päivinä useita tärkeitä kaupunkeja. Kuva: AFP / Lehtikuva

Afganistanin turvallisuustilanteen heiketessä nopeasti yhä useampi länsimaa on alkanut valmistella joukkojensa palveluksessa työskennelleiden afganistanilaisten evakuointia turvaan.

Afganistanilaisten tulkkien ja muiden työntekijöiden asemasta on tullut poliittinen kysymys myös Pohjoismaissa. Maiden toimissa on kuitenkin eroja.

Norjassa tehtiin päätös oleskelulupien myöntämisestä työntekijöille jo kesäkuussa. Tanskassa poliittinen sopu evakuoinneista löytyi eilen illalla ja Ruotsissa oppositio painostaa hallitusta toimimaan.

Ruotsi: Viranomaiset selvittävät, keistä henkilöistä olisi kyse

Ruotsin oikeusministeri Morgan Johansson kommentoi tiistaina, että puolustusvoimat ja maahanmuuttovirasto tekevät yhdessä selvitystä siitä, keiden henkilöiden evakuoiminen tulisi kyseeseen.

Hän on korostanut, että hallitus ei voi päättää, ketkä saavat tulla Ruotsiin, vaan se on viranomaisten tehtävä.

Oppositiossa oleva maltillinen kokoomus on vaatinut hallitusta edistämään Ruotsin palveluksessa työskennelleiden afganistanilaisten evakuointeja.

Aiemmissa kommenteissaan Johansson on suhtautunut asiaan nihkeästi: vielä maanantaina hän sanoi SVT:lle (siirryt toiseen palveluun), että jos kaikki Ruotsille työskennelleet afganistanilaiset tuotaisiin turvaan, kyse olisi tuhansista, ehkä jopa 10 000 ihmisestä.

Mies tutki autopommin tuhoamaa rakennusta Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa 4. elokuuta. Kuva: Wakil Kohsar / AFP

Norja: Päätös oleskeluluvista kesäkuussa

Norjassa oikeusministeriö antoi kesäkuun alussa ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Norjan suurlähetystölle tai Afganistanissa palvelleille norjalaisjoukoille työskennelleet afganistanilaiset voivat saada oleskeluluvan Norjassa.

Ohjeessa mainitaan erikseen, että se koskee myös siivoojia ja muuta avustavaa henkilökuntaa. Tulkkeja koskeva vastaava päätös oli tehty jo aiemmin.

Norjalaislehti Vårt Landin mukaan (siirryt toiseen palveluun) useiden Norjalle työskennelleiden afganistanilaisten oleskelulupahakemus on kuitenkin hylätty tänä vuonna, eikä heillä ole mahdollisuutta saada hakemustaan käsitellyksi uudelleen nyt, kun maan tilanne on muuttunut.

Esimerkiksi Norjan kansainvälisiin operaatioihin osallistuneiden veteraanien järjestö NVIO on vaatinut (siirryt toiseen palveluun), että hylätyt hakemukset pitäisi käsitellä uudelleen.

Tanska: Sopu syntyi, laki tulee perästä

Tanskassa valtaosa poliittisista puolueista pääsi eilen keskiviikkona sopuun (siirryt toiseen palveluun)Tanskan suurlähetystölle tai tanskalaisjoukoille työskentelevien afganistanilaisten evakuoinnista.

Tanskaan evakuoidaan tämän päätöksen perusteella kuitenkin vain nykyisiä työntekijöitä tai viimeisen kahden vuoden aikana Tanskalle työskennelleitä. Tulkit voivat hakea pääsyä Tanskaan, jos he ovat henkilökohtaisesti uhattuna, vaikka työskentelystä olisi kulunut pidempi aika.

Ensimmäisenä Tanskan on tarkoitus evakuoida noin 45 apua pyytänyttä. Sen jälkeen evakuoitaisiin vaiheittain arviolta 200 ihmistä.

Evakuoinnit on määrä aloittaa saman tien. Tanskan parlamentti on kesätauolla, mutta sen on tarkoitus säätää asiasta laki lokakuussa istuntokauden alkaessa.

Taistelujen vuoksi Kunduzin ja Takharin maakunnista paenneita afganistanilaisia perheitä Kabulissa 9. elokuuta. Kuva: Wakil Kohsar / AFP

Suomessa esitys eduskunnalle elokuun loppuun mennessä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi torstaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että hallitus pyrkii tuomaan eduskuntaan esityksen Suomelle töitä tehneiden afganistanilaisten evakuonnista elokuun loppuun mennessä.

Haaviston mukaan hallituksen esityksen valmistelussa menee pari viikkoa.

Evakuoitavien tarkka määrä ei Haaviston mukaan ole vielä tiedossa, mutta kyse on kymmenistä ihmisistä.

