Päästökompensaatioiden villejä markkinoita yritetään suitsia – sama päästövähennys on voitu käyttää useampaan kertaan

Lennät lentokoneella ja ostat muutaman euron tai kympin hintaisen päästökompensaation. Aiheuttamasi päästöt hyvitetään eli sidotaan vaikkapa metsän hiilinieluksi jossakin kehitysmaassa.

Tällöin yritetään siis kumota aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Tavoitteena on nollata aiheuttamasi päästöt ja torjua ilmastonmuutosta.

Näin se toimisi, jos kaikki menisi kuin Strömsössä.

Päästökompensaatioiden markkinat ovat kuitenkin perin villit pelkästään meillä Suomessa.

Ensinnäkin toiminta alalla on kirjavaa. Käyttäjille käyttö on vaikeaa eikä oikein mistään voi tietää, poistetaanko omat päästöt kokonaan ja pysyvästi ilmakehästä. Myös alan toimijat ovat toivoneet selkeitä yhteisiä pelisääntöjä.

Toiseksi, kun päästöjä kompensoidaan, kompensaatiolla tuotetut hyödyt voidaan laskea kahteen kertaan. Sekä maksaja että toteuttaja tai maanomistaja voivat laskea ne omiksi kompensaatioikseen. Lisäksi Suomen valtio laskee yksityisen sektorit jo kertaalleen kompensoidut päästöt valtion hyödyiksi riippumatta siitä, onko ne toteutettu valtion sääntelyn tai kannusteiden avulla vai ovatko ne aidosti lisäisiksi tarkoitettuja kompensaatioita, joita ei olisi tapahtunut ilman erillistä kompensaation maksajaa.

– Tämä on kestämätön tilanne. Se johtaa siihen, että edelläkävijä maksaa siitä, että viivyttelijä, joka ei halua tehdä mitään, ei joudu tekemään mitään, koska valtio saavutti edelläkävijän ansiosta päästövähennystavoitteensa, eikä aseta lisää sitovia vaatimuksia. Näin ei päästä päästövähennyksissä nopeuteen, joka olisi jo nyt mahdollinen, sillä maksuhalukkuutta kompensaatiolle on runsaasti, sanoo Risto Sulkava, joka myy yrityksille päästökompensaatioita Hiilipörssi-yrityksen kautta ennallistamalla soita.

Soiden ennallistamisella eli ojitettujen soiden palauttamisella luonnontilaan vähennetään päästöjä, mutta myös autetaan suoluontoa elpymään. Kuva: Heikki Leppänen / Tornator

Pelisäännöt uusiksi? – "Todella kompleksinen aihealue"

Nyt kompensaatiobisnekseen ollaan luomassa pelisääntöjä.

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen, jonka mukaan vapaaehtoisten päästökompensaatioiden todellisia ilmastovaikutuksia voidaan vahvistaa julkisella ohjauksella ja luomalla alalle yhtenäiset kriteerit. Kompensaatiopalveluiden sääntelyyn ei kuitenkaan tarvita selvityksen mukaan uutta lainsäädäntöä.

Selvityksen toteuttivat Gaia Consulting, Perspectives ja Bärkraft Legal Services.

– Pidän äärimmäisen tärkeänä, että pystymme luomaan luotettavat, läpinäkyvät käytänteet, jotka todella lisäävät hiilen sidontaa. Tämä on tärkeä askel, että saamme sekä kuluttajien että toimijoiden näkökulmasta selkeät ja toimivat säännöt, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) selvityksen julkaisutilaisuudessa verkossa.

Selvityksen mukaan kompensaatioiden laatua voitaisiin parantaa koostamalla opas kompensaation hyvistä käytännöistä ja kriteereistä, joiden noudattamiseen yritykset voisivat vapaaehtoisesti sitoutua.

– Tämä on todella kompleksinen aihealue, ja selkeyttämisen tarve jatkuu. Kyse on kompensaatioiden väittämien ja todellisen laadun välisestä asiasta. Siihen tarvitaan tiedettä tueksi, opas ei riitä, sanoi tilaisuudessa Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä.

Ehdotetut parannukset saavat heti kritiikkiä

Vaikuttava keino olisi selvityksen mukaan myös kompensaatiopalveluiden tuottajien vapaaehtoinen rekisteri, joka hyödyttäisi palvelujen ostajia. Selvityksessä esitetään, että valtio-omisteinen Ympäristömerkintä Suomi Oy kehittäisi yhdessä alan toimijoiden kanssa vapaaehtoisen rekisterin, johon liittyminen edellyttäisi tiettyjen kriteerien täyttämistä.

Esimerkiksi Finnwatch katsoo tällaisen rekisterin perustamisen tarpeelliseksi, mutta näkee ongelmana vapaaehtoisuuden ja riittävän tiukkojen kriteerien yhdistämisen.

– Jos rekisteri on vapaaehtoinen ja alan toimijat pääsevät itse vaikuttamaan kriteereihin, on ilmeinen riski, että kriteereistä joustetaan, jotta toimijat saadaan liittymään mukaan. Parempi vaihtoehto olisi, että kriteerit asetettaisiin tieteellisistä lähtökohdista. Se, että rekisteri mahdollistaisi esityksen mukaisesti kaksoislaskennan välttämisen, olisi toimijoille hyvä porkkana liittyä järjestelmään, jonka kriteerit ovat riittävän tiukat, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola tiedotteessaan.

Rekisteri sai myös alan toimijoilta kritiikkiä tilaisuudessa.

– Jos rekisteri on vapaaehtoinen, on vaarana, että kyseenalaiset kompensaatiopalvelut toimivat vain rekisterin ulkopuolella. Vaarana on, että syntyy polarisoitunut markkina, jossa osa toimijoista toimii vastuullisemmin ja toiset myyvät vastuuttomasti heikkolaatuista kompensaatiota erityisesti sellaisille ostajille, jotka eivät osaa tai ymmärrä kysyä oikeita kysymyksiä, sanoi Compensate-palvelun Chief Impact Officer Niklas Kaskeala.

Rekisterin avulla voitaisiin kuitenkin konsulttien tekemän selvityksen mukaan välttää päästövähennyksen kaksoislaskenta eli se, että sama päästövähennys käytetään useampaan kertaan tai lasketaan hyödyksi useaan eri tavoitteeseen.

– Jos kaksoislaskentaa suhteessa NDC:hen [maiden omat ilmastolupaukset] ei saada rekisterin avulla ratkaistua, ei suomalainen kompensaatiomarkkina voi edes teoriassa tuottaa aitoja ilmastovaikutuksia. Kuten raportissa todetaan, se vaatii kuitenkin poliittisen päätöksen. Toivottavasti tämä ymmärretään hallituksessa, Kaskeala sanoo.

Taimiteko-kampanjassa nuoret istuttavat yritysten tai yksityisten ihmisten kompensaatioksi ostamia puuntaimia Suomessa.

Uuden kansallisen lainsäädännön luominen vapaaehtoiseen kompensaatioon ei selvityksen mukaan ole toteuttamiskelpoinen ohjauskeino. Tähän vaikuttavat erityisesti toimijoiden elinkeino- ja sopimusvapaus sekä se, että EU-lainsäädäntö asettaa kuluttajalainsäädännölle Suomessa tiukat reunaehdot.

Finnwatch pitää selvityksessä esitettäviä toimia oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Alan kehittäminen on vaarassa jäädä liikaa markkinoilla toimivien yrityksien varaan.

– Kompensaatio ei ole mikään kiva viherteko vaan määritelmällisesti sitä vastaa lähes aina fossiilisista polttoaineista aiheutuva päästö. Jokainen huonosti kompensoitu päästö vahingoittaa ilmastoa verrattuna päästövähennykseen tai kunnolliseen kompensaatioon. Lisäksi kompensaatiohankkeilla voi olla merkittäviä haittavaikutuksia ihmisoikeuksiin tai paikalliseen ympäristöön. Pidän outona tapana puhua kompensaatiosta ikään kuin se olisi määritelmällisesti yleishyödyllistä tai haitatonta ja ongelmana olisi lähinnä ilmastovaikutuksen kattavuus, Leipola sanoi tilaisuudessa.

Lue myös:

Toimittaja hyvitti kesälomamatkansa päästöt kolmen eri palvelun avulla – hyvitys jäi epävarmaksi, koska alalta puuttuvat säännöt

Moni puu jää istuttamatta, koska Suomessa ei ole sovittu selkeästi, miten päästöjä kompensoidaan vapaaehtoisesti – yrittäjä: "Idiotismin ilotulitusta"

Hyvitätkö lomalentosi päästöt rahalla? Vapaaehtoisissa päästöhyvityksissä on mahdollisuus todellisiin ilmastotekoihin, mutta myös viherpesuun

Ilmakehätutkija Markku Kulmala ei ilmastoahdistu: ”Silloin kätkisin oman leiviskäni syvälle maahan ja toteaisin, että antaa olla ja mitään ei olisi tehtävissä”

Pohjoismainen ilmastoprojekti on pilannut monen ugandalaisen elämän – "Meidät on ajettu pois"