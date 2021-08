Yli sata vuotta piilossa ollut keisarillinen kesäpaikka paljastui metsän kätköstä – "Kyllä siellä keisarin henki jollain tavalla huokuu"

Yli sata vuotta metsän kätköissä pysytellyt Venäjän viimeisen keisarin kesäpaikka on nostettu kaiken kansan nähtäville Virolahdella Kaakkois-Suomessa.

Suomenlahden rannalla sijainnut kesänviettoalue oli tsaari Nikolai II:n käytössä useina kesinä vuoteen 1914 saakka.

Kesien vietto Virolahden kirkonkylän liepeillä päättyi ensimmäiseen maailmansodan alkamiseen, sen jälkeen alue tenniskenttineen ja karuselleineen jäi vähitellen metsittymään.

Vaikka merkit keisariperheen kesähuvituksista peittyivät piiloon, tarinat jäivät paikkakunnalla elämään.

Tänä kesänä Virolahden kunta (siirryt toiseen palveluun) on rakentanut Keisarin huvipuistoksi kutsutulle paikalle polut sekä pystyttänyt opastauluja. Niiden tekstit ja kuvat johdattavat retkeilijän 1900-luvun alun keisarilliseen kesänviettoon.

– Keisarin henki sillä alueella jollain tavalla huokuu, kyllä siellä sellaiseen tunnelmaan pääsee, sanoo alueen hyvin tunteva pikäaikainen kotiseutuopas Leena Niskanen.

Noin puolen kilometrin mittainen, luontopolkumainen kävelyhetki merenrannan metsässä onkin pienimuotoinen mielikuvitusmatka menneeseen.

Nikolai II:n kesänviettopaikka, keisarin huvipuisto, ei ole entinen kesähuvilan tai edes mökin paikka.

Keisarillisen perheen loma-asuntona nimittäin toimi lähistön merenlahdelle ankkuroitu Standart-niminen laiva. Sen ja mantereen väliä kuljettiin pienveneellä.

Eikä Standart ollut mikä tahansa laiva. Se oli 120 metriä pitkä, sillä oli yli 300 hengen miehistö, ja laivalla oli maine maailman hienoimpana huvialuksena.