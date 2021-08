Pinna alkaa palaa varuskunnassa – lehden mukaan varusmiehet mieluummin sairastavat koronan kuin siirtyvät karanteeniin telttaan

Vekaranjärvellä on ollut heinä-elokuussa runsaasti koronatartuntoja. Arkistokuva.

Osa Karjalan prikaatin varusmiehistä on ollut koronan vuoksi maastossa karanteeniolosuhteissa elokuun alusta saakka. Vekaranjärvellä telttakaranteenissa on tällä hetkellä noin 50 koronavirukselle altistunutta varusmiestä.

Karanteenissa olevien varusmiesten telttamajoittaminen otettiin käyttöön Kouvolassa Karjalan prikaatin Vekaranjärven varuskunnassa kesän aikana, jotta varusmiehiä voitiin pitää väljemmin varuskunta-alueella.

Järjestelyllä on pyritty estämään koronaviruksen leviämistä ja tätä kautta takaamaan varusmiesten turvallisuus.

Kouvolan Sanomat uutisoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), miten varusmiehet ovat tyytymättömiä teltassa suoritettaviin koronakaranteeneihin.

Kouvolan Sanomien mukaan varusmies on ollut karanteenissa metsässä viime viikon tiistaista asti. Hän ei ole päässyt suihkuun ja hygieniasta huolehtiminen on vaikeaa.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Riku Mikkonen vahvistaa Ylelle, että osa varusmiehistä on ollut maastossa karanteeniolosuhteissa elokuun alusta saakka. Mikkonen ei myöskään kiistä, etteikö hygieniasta huolehtiminen olisi vaikeaa telttaolosuhteissa.

– Totta kai kaikki huollolliset seikat, kuten peseytyminen, ruokailut ja lääkärillä käynnit on suunniteltu. Tietenkään ne olosuhteet eivät ole yhtä hyvät kuin kasarmiolosuhteissa. Tarpeelliset lääkärinvastaanotot kyllä järjestetään karanteenissa oleville. Joissain tapauksissa tarve ja kiireellisyys voidaan arvioidaan puhelimitse, Mikkonen sanoo.

Kouvolan Sanomien mukaan varusmies on huolissaan mielenterveydestään telttakaranteenissa. Kyseinen asia ei ole tullut esikuntapäällikkö Riku Mikkosen tietoon.

Vekaranjärven varuskunnan alueella on karanteenissa tällä hetkellä 132 varusmiestä. Kuva: Kari Saastamoinen/Yle

Noin 50 henkeä telttakaranteenissa

Esikuntapäällikkö Riku Mikkosen mukaan telttakaranteenissa olevien määrä vaihtelee päivittäin. Luku on tällä hetkellä noin 50.

Yhtä telttaa kohti majoitetaan noin 4–6 varusmiestä. Pienillä majoituskoilla yritetään ehkäistä isoja altistumisia.

Varusmiesten karanteenijakso kestään 14 päivää. Esikuntapäällikkö Riku Mikkonen kertoo, että jo telttakaranteenissa olevan karanteenia jatketaan, jos hän altistuu taudille uudestaan.

– Se olisi totta kai huonoa tuuria. Mahdollista on myös, että teltassa karanteenissa olevia siirretään kasarmitiloihin, kun sieltä tiloja vapautuu. Kurjuutta ei ole tarkoitus maksimoida, Mikkonen sanoo.

Telttamajoitusjaksoja on muutenkin pidennetty koronatilanteen takia. Varuskunnassa on käytössä koronaviruksen vuoksi niin sanottu 2+2+2-malli, jonka mukaan varusmiehet ovat aina kaksi viikkoa kasarmilla, kaksi viikkoa lomalla ja kaksi viikkoa maastossa.

Mikkonen: "Sinänsä ymmärrän asian"

Kaikkiaan varuskunnan alueella on karanteenissa tällä hetkellä 132 varusmiestä. Tämän lisäksi 137 varusmiestä on karanteenissa kotona, koska on saanut tartunnan lomajaksolla.

Mikkosen mukaan karanteenin järjestämisellä varuskunnassa estetään taudin leviäminen varusmiesten mukana kotipaikkakunnille. Varusmiesten tilaa voidaan myös tarkkailla ja antaa tarvittaessa sairaanhoitoa.

Telttakaranteeniin joutuvat varuskunnassa vain altistuneet ja oireilevat varusmiehet. Tautia sairastavat ovat sisätilossa.

Vekaranjärven varuskunta alueella on tällä hetkellä karanteenissa 46 sellaista varusmiestä, joilla on koronatartunta. Päivittäiset tartuntamäärät varuskunta-alueella ovat heinäkuun tasolla. Vekaranjärvellä todettiin heinäkuussa yhteensä 101 tartuntaa.

Kouvolan Sanomien mukaan Vekaranjärvellä leviää varusmiesten keskuudessa mieliala, jossa mieluummin halutaan sairastaa koronavirus kuin jäädä telttakaranteeniin. Mikkonen on kuulemastaan harmissaan.

– Kyllähän se kuulostaa ikävältä ja harmilliselta. Sinänsä ymmärrän asian, mutta meillä on taudintorjunnassa samanlainen yhteiskunnallinen vastuu kuin muuallakin. Meidän on huolehdittava, että puolustusvalmius ja muu toimintakyky säilyy. Toivomme ja valvomme, että nykyisiä määräyksiä noudatetaan, esikuntapäällikkö Riku Mikkonen Vekaranjärven varuskunnasta sanoo.