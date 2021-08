Jättitehtaan liikenneurakat mullistavat satojen koulutien Kemissä – asiantuntija vinkkaa, miksi aikuisen on tärkeä olla esimerkkinä liikenteessä

Kemiläinen Tapio Karjula on kakkosluokkalaisen Lenni-pojan isä. Hän luottaa, että koulumatka sujuu turvallisesti, vaikka vaaranpaikkoja tietyömaan läpi kulkevalla reitillä onkin. Video: Juuso Stoor / Yle

Kemiläinen Tapio Karjula on kakkosluokkalaisen Lenni-pojan isä. Hän luottaa, että koulumatka sujuu turvallisesti, vaikka vaaranpaikkoja tietyömaan läpi kulkevalla reitillä onkin. Video: Juuso Stoor / Yle

Koulujen alku on liikenteeseen lähteville alakoululaisille ja vanhemmille jännittävää aikaa. Erityisen jännittävää se on tänä syksynä Kemin Karihaarassa, missä Metsä Groupin sellutehtaan tierakentaminen on myllertänyt satojen koululaisten reitit uusiksi.

Kemiläinen Tapio Karjula ja Kemin toiseksi suurimmassa koulussa Karihaarassa kakkosluokkaa aloittava Lenni-poika kävivät muuttuneen koulureitin läpi yhdessä.

– Kyllähän siinä riskin paikkoja on olemassa ja ainahan se vähän on huoli. Mutta toki onhan tuo järjestely turvallisen näköinen, että kun vain reitillä pysyy, niin varmasti turvallisesti kouluun pääsee, tuumaa Tapio Karjula.

Valtavan sellutehdashankkeen vuoksi niin auto- kuin kevyen liikenteen reitit ovat totutusta poikkeavia ja niitä joudutaan muuttamaan rakennustöiden edetessä. Lisäksi työmaalla liikkuu paljon raskaita koneita, joista pienen koululaisen havaitseminen voi olla vaikeaa.

Lenni Karjula aloittaa toisen luokan Karihaaran koulussa. Koulutie on katsottu etukäteen Tapio-isän kanssa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kemissä koulureitin vaaroja ja vanhempien huolta koululaisistaan lisää tietyömaa, mutta uusien koululaisten tulo liikenteeseen lisää aikuisten tienkäyttäjien vastuuta joka paikassa.

Vuosittain alakouluikäisiä lapsia loukkaantuu tieliikenteessä noin 150.

Psykologin vinkit: puhu arjessa ja näytä esimerkkiä

Liikennepsykologiaan perehtynyt neuropsykologian erikoispsykologi Sari Kukkamaa vinkkaa, että liikenneturvallisuudesta kannattaisi keskustella lasten kanssa arjessa, eikä tyytyä vain saarnatuokioihin koulujen alkaessa.

– Ihan arkipäiväinen havainnointi liikenteessä; mitä nähdään, mitä tapahtuu, mitä tässä tilanteessa on huomioitava. Keskustelua ei toki ole myöhäistä aloittaa nytkään, mutta aina on tietysti parempi, jos se on jatkuvampaa, neuvoo Kukkamaa.

Tärkeää on myös oman esimerkin näyttäminen.

– Aikuisen omat käsitykset ja tavat liikenteessä tarttuvat lapsiin ihan huomaamatta. Jos aina kiihdyttää oranssilla valolla tai ajaa autolla kännykkä kädessä, tapa tarttuu. Lapset oppivat mallioppimalla helposti ja tehokkaasti, Kukkamaa sanoo.

Lapset oppivat mallista nopeasti, joten pyöräilykypärän käytöstä on hyvä pitää kiinni, muistuttaa psykologi Sari Kukkamaa. Tapio Karjula näyttää esimerkkiä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Entäpä jos koulureitti on lapselle niin jännä ja pelottava, että matkasta ei tahdo tulla mitään? Kukkamaa muistuttaa, ettei lasta saisi jättää yksin ahdistavassa tilanteessa.

– Lapsen pelkoa ei saa mitätöidä sanomalla vaikka, että "koitapas nyt reipastua". Perinteinen koulutien yhdessä kulkeminen vaikkapa isompien sisarusten kanssa auttaa hallitsemaan uutta ja pelottavaa tilannetta.

Kukkamaalla on vinkki myös ruuhkista tai tietöistä tuskastuneille autoileville aikuisille: hengitä syvään. Tieraivoa tai vähintään ärtymystä tuntee lähes jokainen, mutta sille ei tarvitse antaa valtaa.

– Kun ärsytyksen tunteen tunnistaa ja tulee siitä tietoiseksi, voi tehdä ratkaisuja järjen eikä vain tunteen vallassa. Perinteinen syvähengitys rauhoittaa ja on hyvä vastatoimi hermostumisen aktivoimille toiminnoille.

Tärkeää on myös kiireestä huolimatta pitää ajonopeus riittävän alhaisena ja huolta vireystilasta ja havainnointikyvystä. Liikenneturvan mukaan (siirryt toiseen palveluun) neljä viidestä lasten jalankulkuonnettomuuksista sattuu tietä ylitettäessä, esimerkiksi suojatiellä.

Rehtori Jukka Vaaramaan mukaan koululla aiotaan seurata, miten liikkuminen tietyömaan läpi sujuu lapsilta. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Urakoitsijoiden kanssa turvallisuutta on painotettu

Karihaaran koulun rehtorin Jukka Vaaramaan mukaan koulun henkilökunta on käynyt reitin läpi ja tarkastanut vaaranpaikat. Reitti käydään läpi myös luokanvalvojien johdolla oppilaiden kanssa.

– Mutta se ei poista sitä, etteikö tuolla pitäisi olla varovainen. Vaikka noudattaa ohjeita, niin aina on muutoksia ja aina pitää olla varovainen ja seurata liikennettä, muistuttaa Vaaramaa.

Kaupungin mukaan lasten koulutiehen liittyviä liikenneturvallisuusasioita on käyty läpi myös urakoitsijoiden kanssa.

– Työmaa-aluetta on aidattu oppilaiden kulkureitin ulkopuolelta, eikä sinne työkoneiden sekaan pitäisi päästä kovin helposti, kertoo Kemin ympäristöjohtaja Mika Grönvall.

Kaupunki on myös rakentamassa kahta alikulkua, jolla parannettaisiin koululle suuntautuvan kevyen liikenteen turvallisuutta. Leinosenpolun uusi alikulku on tavoitteena saada käyttöön lokakuussa ja Tornionkadun alikulku marraskuussa 2021.

