Opetusministeri Ykkösaamussa: Mitä haluat kysyä Li Anderssonilta?

12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkoivat, samoin kouluvuosi lähiopetuksessa eri puolilla Suomea. Mitä jälkiä on jäänyt etäopetuksesta, iso osa opetushallituksen mukaan oppilaista on tipahtanut kelkasta. TV1:n Ykkösaamun vieraana on opetusministeri Li Andersson (vas.).

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle