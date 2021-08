Vanhemmat suhtautuvat 12–15-vuotiaiden koronarokotuksiin myönteisesti – ikäryhmän rokotukset etenevät joutuisasti

Viidennes 12–15-vuotiaista on jo saanut ensimmäisen rokotteensa. Ikäryhmän arvellaan olevan kattavasti rokotettu marraskuun alussa. Vaikka sairaus on lapsilla usein lievä, on maassamme sairaalahoitoon koronan vuoksi joutunut 50 lasta tai nuorta.

Kansalaispulssi-kyselyn mukaan valtaosa vanhemmista suhtautuu lastensa rokottamiseen myönteisesti. Kuva 12–15-vuotiaiden rokotuksista Helsingin Jätkäsaaressa 12. elokuuta. Kuva: Sini Järnström/ Yle