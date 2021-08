Taliban kertoo vallanneensa Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin – suurista kaupungeista hallituksen hallussa enää pääkaupunki Kabul

Qatarilaisen al-Jazeeran mukaan Afganistanissa on yli 389 000 ihmistä, jotka ovat paenneet väkivaltaisuuksia maan sisällä.

Äärijärjestö Taliban kertoo saaneensa haltuunsa Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Talibanin edustaja kertoi asiasta Twitterissä. Paikallinen asukas kertoi AFP:lle, että hallituksen joukot vaikuttavat vetäytyneen sotilastukikohtaan kaupungin ulkopuolella.

Kandaharin valtaamisen jälkeen maan hallituksen hallussa on suurista kaupungeista enää vain pääkaupunki Kabul ja joitakin alueita muilla seuduilla. Viimeisen viikon aikana Taliban on nyt ottanut haltuunsa jo 12 maakunnan pääkaupungit. Yhteensä Afganistanissa on 34 maakuntaa

Kandahar sijaitsee Etelä-Afganistanissa. Aiemmin torstaina Taliban kertoi vallanneensa Heratin ja Ghaznin kaupungit. Herat sijaitsee 150 kilometrin päässä Iranin rajasta ja Ghazni 150 kilometrin päässä Kabulista.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että tuhannet ihmiset ovat paenneet Talibania Kabuliin. Qatarilaisen al-Jazeeran mukaan Afganistanissa on yli 389 000 ihmistä, jotka ovat paenneet maan sisällä.

Taliban arvioitua nopeampi

Kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä Afganistanista toukokuun alussa, oli odotettavissa, että Taliban vahvistaa jalansijaansa. Liike valloittikin nopeasti laajoja alueita Afganistanista, mutta pääasiassa maaseudulla.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kertoi aiemmin STT:lle tapahtumien nopeuden yllättäneen myös esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon sisäpiiriläiset.

– Siellä oli arvioita, että menee 2–3 vuotta ennen kuin Afganistanin hallinto luhistuu. Ne arviot ovat nyt jo selvästi vanhentuneita, Ruohomäki totesi.

Mediat: Afganistanin hallitus tarjoutui jakamaan vallan Talibanin kanssa

Afganistanin hallitus tarjoutui jakamaan vallan maassa äärijärjestö Talibanin kanssa, kertoivat torstaina sekä uutistoimisto AFP:n neuvottelulähde että al-Jazeeran korkea hallituslähde.

AFP:n ja al-Jazeeran nimettömiksi jättäytyneiden lähteiden mukaan hallitus on toimittanut ehdotuksensa neuvottelujen välittäjänä toimivalle Qatarille. Ehtona vallanjakosopimukselle on väkivaltaisuuksien lopettaminen. Tiedossa ei ole, onko medioilla sama lähde.

Sekä Yhdysvallat että Britannia ovat ilmoittaneet lähettävänsä sotilaitaan evakuoimaan kansalaisiaan Afganistanista.

Yhdysvallat lähettää pääkaupunki Kabuliin 3 000 sotilasta ja Britannia 600. Joukkojen tehtävänä on tukea maiden lähetystöjen henkilökunnan evakuointia.

Yhdysvallat kertoi myös aloittavansa päivittäiset lennot, joilla evakuoidaan afganistanilaisia tulkkeja ja muita Yhdysvaltoja auttaneita, jotka pelkäävät henkensä puolesta äärijärjestö Talibanin vallatessa yhä suurempia osia maasta.

