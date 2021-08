Hyvä matkailukesä näkyy myös Merenkurkun laivaliikenteessä – uutta laivaa odottava Wasaline: "Shoppailumatkat Uumajaan yleistyneet"

Päivämatkat Uumajaan ovat yleistyneet Wasalinella. Tästä on kiittäminen toimitusjohtaja Peter Ståhlbergin mukaan Suomen ja Ruotsin koronarokotekattavuuden parantumista.

Kesän aikana matkustajia on liikkunut Ruotsista Suomeen enemmän kuin toisinpäin. Laivayhtiön mukaan useasti viivästynyt Merenkurkun uusi Aurora Botnia -laiva on nyt polttoaineratkaisun viimeistelyä vaille valmis.

Wasalinelle kesä on ollut odottavaista aikaa. Laivayhtiössä on odotettu sekä uutta laivaa että matkustajamäärien parantumista. Näistä jälkimmäinen on toteutunut.

Kulunut kesä on ollut parempi kuin laivayhtiö osasi odottaa.

Yhtiön mukaan heinäkuussa Wasalinella oli lähes 12 000 matkustajaa. Vuotta aikaisemmin eli ensimmäisenä koronakesänä heinäkuun matkustajamäärä oli 4 700.

– Tämä on kyllä kaukana siitä, kun vuonna 2019 matkustajia heinäkuussa oli 46 000. Teimme kuitenkin heinäkuussa plussatuloksen ja onneksi elokuukin näyttää hyvältä, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Elokuulle on varattu yli 6 500. Toisin oli viime vuoden elokuussa, jolloin matkustajia oli 2 400.

– Päivämatkat eli niin sanotut shoppailumatkat Uumajaan ovat yleistyneet, kiitos rokotusten, Ståhlberg kertoo.

Rahtiliikenne kasvanut

Wasalinelle rahtiliikenne on ollut aina merkittävä osa liikennöintiä. Niin myös tänä kesänä.

– Meillä on 20 prosenttia enemmän rahtimetrejä verrattaesssa viime vuoteen. Myös tonneissa on kasvua 22 prosenttia eli se on pitänyt meidät pinnalla talouskunnossa.

Wasaline on lisännyt vuoroja ja Ståhlbergin mukaan yhtiössä kärsitäänkin kapasiteettipulasta.

– Kyllä se uusi laiva täällä tarvitaan.

Enemmän Ruotsista Suomeen

Alkukesän aikana Wasalinen matkustajista suurempi osa tuli Ruotsista Suomeen kuin toisinpäin.

– Ruotsalaisia ollaan nähty todella paljon enemmän. Ruotsissa rokotustahti on ollut hyvä ja toinen rokote on annettu paljon nopeammin kuin Suomessa, Ståhlberg sanoo.

Ståhlberg uskoo, että kahden rokotuksen ottaneet ovat innostuneet matkustamisesta.

– Todistus kahdesta rokotuksesta kelpaa ilman karanteenia, kuten myöskin sairastettu korona. Niiden vuoksi ihmiset ovat lähteneet matkaan, Ståhlberg toteaa ja kertoo, että on itsekin päässyt matkustamaan kokouksiin Uumajaan kaksi rokotusta saatuaan.

Uutisia luvassa lähipäivinä

Merenkurkun uusi laiva laiva kulkee nesteytetyllä kaasulla, mutta joutuu ainakin alkuunsa turvautumaan nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen.

Sen suhteen Ståhlberg on saanut hyviä uutisia – ja lisää on hänen mukaansa odotettavissa lähipäivinä.

– Olemme ottaneet isoja edistysaskeleita LNG:n kanssa, missä meillä oli suuria haasteita. Viime päivät on ollut positiivista suuntausta. LNG saadaan laivaan ensi viikolla.

Laiva on Ståhlbergin mukaan polttoaineratkaisun viimeistelyä vaille valmis. Tarkkasilmäiset ovat huomanneet sen liikkuneen jo Rauman satama-alueella.

– Siellä on tehty laiturikokeita ja tehty akuston ja LNG:n testausta, Ståhlberg toteaa.

Vaikka laiva on myöhässä, pitää Ståhlbergin mukaan olla kärsivällinen.

– Nyt tehdään asioita huolella. Ja kyllä pian kuullaan laivasta uutisia, Ståhlberg lupaa.

