Poptähti Britney Spearsin isä luopuu tyttärensä taloudellisesta holhousvastuusta

Jamie Spears on toiminut tyttärensä taloudellisena holhoojana 13 vuotta. Britney Spears on joutunut maksamaan isälleen holhouksesta palkkaa, ja summa on noussut yli viiteen miljoonaan dollariin, kertoo talouslehti Forbes.

Poptähti Britney Spearsin isä Jamie Spears luopuu asemastaan tyttärensä taloudellisena holhoojana. Asiasta uutisoivat useat kansainväliset mediat, kuten CNN (siirryt toiseen palveluun). Tieto perustuu oikeusasiakirjoihin, joissa kerrotaan Jamie Spearsin päätöksestä.

Vielä elokuun alkupuolella Jamie Spears kertoi oikeudelle toimitetuissa asiakirjoissa, että ei ole mitään syytä kumota laulajan holhousmääräystä. Isä-Spears on kuvannut toimineensa "vastuullisesti ja uskollisesti tyttärensä varainhaltijana".

Britney Spearsin isä James Spears käveli ulos korkeimman oikeuden oikeustalosta Los Angelesissa vuonna 2008. Isä-Spears on toiminut tyttärensä taloudellisena holhoojana 13 vuoden ajan. Kuva: AFP / Lehtikuva

Britney Spears on syyttänyt isäänsä toistuvasti holhousaseman väärinkäytöstä.

Mediatietojen mukaan James Spears näkee, että holhousvastuun päättämiselle ei ole perusteita. Dokumenteissa kuitenkin todetaan, että julkinen kamppailu aiheesta ei olisi tyttären edun mukaista. Isä-Spears sanoo aikovansa tehdä yhteistyötä oikeusistuimen kanssa, jotta siirtymä uuteen holhoojuuteen onnistuisi hyvin, kertoo CNN.

Medialähteet eivät mainitse, kenen on määrä toimia jatkossa Britney Spearsin taloudellisena holhoojana.

Asianajaja tyytyväinen päätökseen

Heinäkuun puolivälissä laulajan asianajaja Mathew Rosengart kertoi aikovansa pyytää tuomioistuimelta niin pian kuin mahdollista, että Spearsin isä poistettaisiin holhousvastuustaan.

Rosengart sanoo laulajan olevan tyytyväinen päätökseen, kertoo uutistoimisto AFP.

– Odotamme, että voimme jatkaa sitkeää selvitystämme herra Spearsin ja muiden menettelytavoista viimeisen 13 vuoden aikana, kun hän niitti miljoonia dollareita tyttärensä omaisuudella, Rosengart kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Talouslehti Forbesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan James Spears on hyötynyt tyttärensä holhouksesta merkittävästi. Britney Spears on joutunut maksamaan hänelle holhouksesta palkkaa, ja summa on noussut yli viiteen miljoonaan dollariin. Tähti on maksanut runsaasti myös muun muassa oikeudenkäyntikuluja, joten hänen todelliset kustannuksensa ovat vielä suuremmat.

Britney Spearsin omaisuuden on arvioitu olevan arvoltaan 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Sekä Britney Spears että suuri joukko hänen fanenaan ovat vaatineet holhousjärjestelyn lopettamista.

Ihmiset pitelivät kylttejä Britney Spearsille oikeuksia vaativassa mielenosoituksessa Los Angelesissa 23. kesäkuuta. Kuva: Etienne Laurent / EPA

Yhdysvalloissa on myös aloitettu niin sanottu "Free Britney" -lakialoite, joka antaisi holhouksen alaiselle oikeuden pyytää holhousvastuuseen määrätyn henkilön vaihtoa puolueettomaan edunvalvojaan.

Laulajan isä Jamie Spears on ollut vastuussa 39-vuotiaan tähden taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen henkisen romahduksen jälkeen.

