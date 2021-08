Korkeakouluopiskelijat pääsevät taas kampuksille – Hanna Saari yllättyi siitä, mitkä kaikki normaalit asiat voivat hymyilyttää korona-aikana

Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kampukset avautuvat opiskelijoille syksyllä kevään koronasulkujen jälkeen. Opiskelija Riku Hoffren on hankkinut jo haalaritkin, mutta juhlimaan ei vielä pääse.

Suuhygienistiopiskelijat Riku Hoffren ja Hanna Saari ovat opiskelleet miltei koko opintojensa ajan koronarajoitusten alla. Kuva: Veikko Eromäki / Yle

Kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelija Hanna Saari on yhtä hymyä. Korona-aikana riemua aiheuttavat aikaisempaan verrattuna yllättävät asiat: koulun kirjasto on auki. Metropolian Myllypuron kampus on auennut ja sen palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä, joskin koronavarotoimien puitteissa.

– Ihanaa, että kampus on nyt kunnolla auki ja kirjastoon pääsee. Saa välillä hieman maisemanvaihdosta.

Saari on nähnyt normaalia opiskeluelämää vain puolisen vuotta. Keväästä 2020 alkaen opiskelua on määrittänyt vaihtelevat rajoitukset, kampuksien sulkeminen, tilakohtaiset henkilörajoitukset ja ennen kaikkea kotona läppärin tuijottaminen päivästä toiseen.

– Se ei ollut välttämättä raskasta, mutta tylsäähän siitä tuli, kommentoi Riku Hoffren,myöskin kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelija.

Hoffrenin mukaan oppiminen on yksinkertaisesti vaikeampaa etämuodossa. Nyt paikan päällä oppi tuntuu iskostuvan paremmin ja sosiaalinen puoli tuo tekemiseen uuden ulottuvuuden.

Saarella ja Hoffrenilla on käynnissä klinikkavaihe, joka keskeytyi osalta opiskelijoilta viime keväänä koronarajoitusten vuoksi. Saaren mukaan opiskelu on ollut stressaavaa äkillisten rajoitusten takia, puhumattakaan potilaspulasta, joka aiheutui ihmisten peruessa hammashoitojaan koronaviruksen pelossa. Joihinkin luokkakavereihin ole ehtinyt tutustua lainkaan.

Avoin kampus ja pienryhmäopetus mahdollistavat myös uusiin ihmisiin tutustumisen. Saari muotoilee, että on tavallaan tuntenut opiskelukaverinsa kauan, mutta vasta nyt heihin voi tutustua kunnolla.

Suuhygienistiopiskelija Hanna Saari harjoitteli ammattiaan tekopään avulla. Kuva: Veikko Eromäki / Yle

Kampukset aukeavat vähän kerrallaan

Uudellamaalla sijaitsevat korkeakoulut avaavat kampuksensa opiskelijoiden käyttöön syyslukukaudelle. Ruokaloita, kirjastoja ja itseopiskelutiloja saa käyttää tilakohtaiset henkilörajoitukset ja hygieniaohjeet huomioon ottaen.

Koulukohtaiset käytännöt vaihtelevat, esimerkiksi Metropoliassa kampusten itseopiskelutilat pitää varata. Lähiopetusta lisätään pikkuhiljaa, kertoo Metropolian jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rointu.

– Ensimmäisessä periodissa lähiopiskelua lisätään jonkin verran. Toisen periodin alkaessa lokakuussa koronavirusrokotukset ovat jo sen verran pitkällä, että lähiopiskelua lisätään huomattavasti, Rointu kertoo.

Esimerkiksi syyskuussa suurimmilta osin toimintansa aloittavalla Helsingin yliopistolla toimintaa ei kuitenkaan saatu avattua ihan niin laajalti kuin toiveissa oli.

– Oltiin ehkä vähän toiveikkaampia koronatilanteen suhteen, että oltaisiin päästy vähän juhlimaankin kampuksille palaamista, kertoo Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin Yliopiston kehitysjohtaja.

Niinistö-Sivuranta kertoo, että suunnitelmissa oli järjestää lähiopetusta enemmän. Tämänhetkisessä koronatilanteessa opetus tapahtuu kuitenkin vaihtelevasti lähi- ja etäopetusta yhdistellen: pienryhmäopetus tapahtuu paikan päällä alle 50 hengen ryhmissä, joskin esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden lähiryhmät ovat pienempiä. Työntekijöille on voimassa etätyösuositus, työtehtävistä riippuen.

Isommat luennot tapahtuvat etänä, ja huomattavan monella luentosarjalla osanottajia on enemmän kuin 50. Toisaalta Niinistö-Sivuranta näkee myös pysyvän muutoksen: etäopiskelu tulee varmasti lisääntymään massaluentoina toteutettavilla kursseilla jatkossakin, oli koronavirusta tai ei.

Niinistö-Sivuranta kuitenkin lisää, että jo opiskelijoiden toivoma itseopiskelutilojen avaaminen antaa ihmisille mahdollisuuden poistua asunnoistaan ja päästä kiinni normaaliin kampuselämään.

Erityistä huomiota kohdistetaan korkeakoulutaipaleen aloittaviin opiskelijoihin. Esimerkiksi Helsingin yliopisto, Haaga-Helia -ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto painottavat lähiopetusta 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.

– Heillä ei ole kokemusta oikeasta opiskeluelämästä, joten heille pyritään varmistamaan opetusta kampuksella, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Metropolian Myllypuron kampus kiiltelee uutuutta. Suuhygienistiopiskelijat Nina Mäenpää ja Riku Hoffren tekivät vastaanottotyötä. Kuva: Veikko Eromäki / Yle

Korkeakoulut tarkkailevat kuitenkin koronatilannetta koko ajan, ja rajoituksia muutetaan tilanteen mukaan.

– Yhtäkkisiä muutoksia on vaikea tehdä, mutta loppuvuotta kohti rokotusten edistyessä ja turvallisuuden varmistuessa voimme mahdollisesti lisätä lähiopetusta, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Opiskelijatapahtumia odotellessa

Hanna Saari ja Riku Hoffren tulivat tänä syksynä hieman aikaisessa kouluun, jotta keväältä rästissä ollut klinikkaosuus ehditään tehdä ennen syksyn opintoja. Myllypurossa odottaa uutuuttaan kiiltävä, vihdoinkin jotakuinkin normaalikäytössä oleva jättikampus. Etäopiskelua on edelleen luvassa paljon, mutta lähiopiskelun lisääminen on helpotus.

– Olen nyt aika paljon toiveikkaampi tulevasta. Ei olisi uskonut että, kouluun pääsemistä voi näin paljon kaivata, Saari sanoo.

Monelle korkeakouluopinnoissa sosiaalinen puoli on äärimmäisen tärkeä. Koulu on yksinkertaisesti tärkeimpiä tapoja nähdä ystäviä.

– Pienetkin kahvitauot kavereiden kanssa ovat tärkeitä, Saari sanoo.

Yhtä opiskelijaelämän kivijalkaa saadaan kuitenkin vielä odottaa: opiskelijatapahtumien toteutuminen näyttää vallitsevassa koronatilanteessa hyvin epätodennäköiseltä. Vaikka kampukselle pääseekin nyt pienissä ryhmissä, koulutuntien ulkopuolella kerhotiloissa rilluttelu tuskin onnistuu lähiaikoina

– Se jää nähtäväksi. Haalarit on kuitenkin tullut hankittua. Olisihan niitä hauska päästä käyttämään ja keräilemään haalarimerkkejä, Riku Hoffren miettii.

