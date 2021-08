Yle seuraa suorana klo 12.15: Tampereen pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikonen kertoo kaupungin suurista suunnitelmista, mitkä ovat reaktiot?

Tampereella vaihtui valta demareilta kokoomukselle viime vaaleissa, kun kokoomus voitti niukasti isoimman puolueen tittelin muutamilla kymmenillä äänillä.

Pormestariehdokas Anna Kaisa Ikonen (kok.) esittelee Tampereen pormestariohjelmaa perjantaina. Yle esittelee suorana pormestariohjelmaa kello 12. 15 alkaen. Ylen toimittaja Kai Pohjasen haastateltavana suorassa lähetyksessä ovat pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikonen (kok.), valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi (sd.), apulaispormestariehdokas Matti Helimo (vihr.) ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen (kd.).

Tampereen pormestarikoalition muodostavat kokoomus, SDP, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit.

Yhtiöittämisiä harkitaan, kuntavero ei nouse

Tampere lähtee Ikosen mukaan uuteen valtuustokauteen vaikeassa taloustilanteessa koronan varjossa.

– Tampereella on aina ollut kykyä ja rohkeutta toimia, myös mutkattomuus on osa tamperelaisuutta. Tänne on helppo tulla, olla oma itsensä ja rakentaa tulevaisuuttaan, pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikonen kuvaa.

Kaupunki pyrkii tasapainottamaan talouttaan ja harkitsee esimerkiksi Tampereen Veden yhtiöittämistä ja löytämään uutta kasvua.

Tampereen Vesi pysyisi kuitenkin kaupunkikonsernin enemmistöomistuksessa.

Samalla on Ikosen mukaan haettava ratkaisuja korona-ajan nostamiin ongelmiin, kuten mielenterveyteen.

Tampere ei ole nostamassa kuntaveroa ennen kuin soteuudistuksen vaikutukset ovat näkyvissä kuntatalouteen.

Velanoton nousuvauhtia on pormestariohjelman mukaan hillittävä. Velkaa voidaan ottaa vain investointien rahoittamiseen.

Pormestariohjelmassa kerrotaan, että ratikkaa laajennetaan Koilliskeskukseen ja Härmälään. Lentäväniemen raitiotieyhteys rakennetaan Näsisaaren kautta, kun lupaprosessit valmistuvat. Kunkun parkin rakentaminen etenee ja tavoitteena on, että maanalainen verkosto, ilman Amurin tunnelia, läpäisee koko Tampereen keskustan.

Tampereelle tulee vuosittain 3 000 uutta asukasta, mikä pitää huomioida kaavoituksessa. Uusia asuntoja ohjataan etenkin ratikkareitin varrelle. Sen sijaan asuntorakentamista ei kaavoiteta Eteläpuistokadun etelänpuoleiselle alueelle, vaan sitä kehitetään virkistyskäytön lähtökohdista.

Kaupunki haluaa kaavoittaa myös omakotitontteja, jotta lapsiperheet eivät muuta lähikuntiin.

Nuorten hyvinvointia halutaan lisätä

Kaupunki haluaa panostaa myös nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin. Tampere on asettanut tavoitteekseen olla vuonna 2030 suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa. Se haluaa pysyä myös suosituimpana opiskelijakaupunkina.

Kaupunki yrittää myös saada lisää kansainvälisiä opiskelijoita ja saada heidät pysymään ja työllistymään.

Lasten harrastustakuu jatkuu ja koulutuspaikkoja lisätään.

Terapiatakuusta halutaan luoda Tampereen malli, joka varmistaa erityisesti nuorten hoitoon pääsyn nopeasti, kun mielenterveysongelmia ilmenee. Kaupunki kehittää nuorisovastaanoton toimintaaa ja vähentää lastensuojelun työntekijöiden työtaakkaa. Kaupunki selvittää myös mahdollisuuksia lisätä lyhytterapiaa aikuisille.

Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja alennetaan.

Tampereelle tulee rakentaa uusia tekojääratoja ja uuden uimahallin suunnittelun aloittaminen on ajankohtaista. Tampereelle tarvitaan pormestariohjelman mukaan talvikäyttöinen jalkapallohalli.

Puolueet tehneet pitkään yhteistyötä

Uusi pormestari valitaan virallisesti ensi maanantaina.

Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme ennakoi Ylelle aiemmin perjantaina, ettei pormestariohjelma tuo suuria yllätyksiä. Puolueet ovat pitkään tehneet Tampereella yhteistyötä suurissa kysymyksissä.

Tampere on investoinut viime vuosina paljon esimerkiksi ratikkaan ja Tampereen areenaan. Joukkoliikenteen lisäksi hän pitää tärkeänä yhteistyötä koulutuspolitiikassa.