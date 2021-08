Afganistanin armeijan romahtaminen vahvisti Talibania – sotasaaliina maastoautoja ja helikoptereita

Afganistanin armeijan ja poliisin taistelutahto äärijärjestö Talibania vastaan on osoittautunut heikoksi. Taliban on saanut hylätyistä tukikohdista haltuunsa runsaasti nykyaikaisia taisteluajoneuvoja ja muuta aseistusta.

Koko viikon nopeasti Afganistania vallanneet Taliban-järjestön joukot ovat saaneet runsaan sotasaaliin. Afganistanin armeijalta kaapattuja ajoneuvoja on nähty heidän käytössään tänäänkin, Talibanin saatua Kandaharin kaupungin haltuunsa.

Runsaasti saalista tuotti esimerkiksi Pohjois-Afganistanin tärkeän kaupungin Kunduzin ja sen lentokentän valtaus aiemmin viikolla. Kentällä oli Afganistanin armeijan tukikohta, ja sinne oli jäänyt muun muassa Mil Mi-24V taisteluhelikopteri.

Intian tiedotusvälineiden, mm. The Printin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kopteri oli yksi niistä neljästä, jotka Intia lahjoitti Afganistanin hallitukselle toissa vuonna. Videolla näkyy, että pääroottorin lavat on irrotettu, mutta tulivoimainen taisteluhelikopteri näyttää olevan muuten kunnossa.

Tiedossa ei ole, että Taliban olisi saanut kopteria vielä käyttövalmiiksi saatikka sitten käyttänyt sitä.

Muunlaista sotasaalista sen kyllä on nähty käyttävän: amerikkalaisia Humvee-maastoajoneuvoja ja M-16 rynnäkkökivääreitä.

Moni niistäkin voi olla peräisin Kunduzin lentokentältä. Saksalaisen journalistin Julian Röpcken mukaan siellä päätyi Talibanin haltuun muun muassa tuliteriä amerikkalaisvalmisteisia ScanEagle-tiedusteludrooneja.

Sosiaalisessa mediassa on esitelty myös kahta Mi-17 kuljetushelikopteria, jotka joutuivat Talibanin käsiin Shindadin tukikohdassa Länsi-Afganistanissa. Näidenkin kopterien roottorinlavat on näköjään irrotettu.

Röpcken mukaan Taliban on vuorokauden mittaan vallannut ainakin viisi Afganistanin ilmavoimien totukikohtaa ja saanut haltuunsa lisää lentokoneita ja helikoptereita.

Kuvia talibaneista haalimassa amerikkalaisten toimittamaa sotakalustoa tulee myös Heratin lentokentältä.

Afganistanin hallituksen joukot ovat tehneet vastarintaa Talibanille useissa kaupungeissa – mutta yhtä lailla monin paikoin ne ovat antautuneet taistelutta tai lyhyen taistelun jälkeen. Usein antautuminen on neuvoteltu heimovanhimpien välityksellä.

Antautumissopimusten ja paikallisten heimovanhimpien yksi tavoite on saattanut olla estää suuret taistelutuhot paikkakunnalla.

Yhdysvaltain ilmavoimat on viikkojen ajan tehnyt ilmaiskuja (siirryt toiseen palveluun) Afganistanin joukkojen tueksi. Niissä on käytetty niin aseistettuja drooneja kuin raskaita B-52 pommittajia ja kaikkea siltä väliltä. Iskuja on tehty lentotukialuksilta ja Qatarissa olevasta lentotukikohdasta käsin.

– Taliban käyttää siviiliasumuksia suojanaan, ja hallitus tekee ilmaiskuja välittämättä siviiliuhreista, sanoo Helmandin maakunnasta oleva kansanedustaja Nasima Niazi uutistoimisto AP:lle.

Afganistanin armeija näyttää joka tapauksessa lakanneen olemasta suurissa osissa maata. Suomalaistutkija Antti Parosen mukaan korruptio ja huono hallinto ovat syöneet sen taistelutahtoa.

Uutistoimisto AP:n haastattelema amerikkalaistutkija Bill Roggio sanoo, että se, mitä Afganistanin armeijasta on jäljellä, keskitetään pääkaupungin Kabulin puolustukseen.