"Tämä näyttäytyy sekoiluna", jyrähtää Olympiakomitean toimitusjohtaja – Lasten ja nuorten harrastusten rajoittaminen kuumentaa tunteita

Pääkaupunkiseudun uusien kokoontumisrajoitusten on arvioitu lopettavan todennäköisesti lähes kokonaan harrastustoiminnan ja tapahtumat sisätiloissa.

Osa ministereistä on kummastellut viraston tiukkaa linjaa.

Ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan jatkaa, jos lähikontakteja voidaan vähentää.

– Eilen annettua päätöstä ei ole mitenkään erityisesti kohdennettu lasten harrastustoimintaan eikä se estä harrastamista. Kyse on nimenomaan tiloille asetettavista rajoituksista, eli tiloissa täytyy tilan puolesta olla mahdollista lähikontaktien välttäminen, mutta harrastajat viime kädessä itse päättävät, hakeutuvatko he lähikontakteihin, Mölsä sanoi Ylen Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Mölsä kehottaa harkitsemaan, että voitaisiinko esimerkiksi koripalloharjoituksissa miettiä, olisiko seuraavien viikkojen ajan mahdollista keskittyä esimerkiksi tekniikkaharjoituksiin. Lopullinen päätösvalta on hänen mukaansa kuitenkin harrastajilla.

Mölsän mukaan päätöstä arvioitiin tarkasti.

– Päätökselle on pyydetty arviot esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, joka on nähnyt päätöksen välttämättömäksi.

Olympiakomitean toimitusjohtaja odottaa päättäjiltä korjausliikettä

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo ihmetelleensä suuresti avin torstaista linjausta.

– Suomen hallitus on keväästä asti pääministerin suulla todennut, että lapsien ja nuorten toimintaa ei enää rajoiteta. Heillä on keväästä asti ollut aikaa rakentaa mallit, ohjauskirjeet ja linjaukset, joilla avit voivat tehdä päätöksiä. Tämä näyttäytyy sekoiluna ja johtajuuden puutteena, Salonen sanoo.

Moni ministeri ihmetteli torstaina illalla avin päätöstä. Mikko Salonen haluaa nyt nähdä tekoja.

– Kenenkään maalaisjärkeen ja oikeustajuun ei istu se, että kesällä yhteiskunnassa mennään miten vaan ja sitten todetaan että hups, meillä on tartuntoja, ja lapsilta ja nuorilta pannaan liikkuminen seis.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen on sitä mieltä, ettei lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulisi rajoittaa. Kuva: Matti Myller / Yle

Salonen kuitenkin kehottaa urheiluseuroja seuraamaan tilannetta rauhallisesti. Avin määräysten on määrä tulla voimaan vasta viikon kuluttua.

– Eilen maan hallitus on pääministerin ja monen ministerin suulla todennut, että lapsia ja nuoria ei rajoiteta ja tapahtumia estävään tai hankaloittavaan turvavälisäädökseen puututaan. Jos tällä kertaa puheet muuttuisivat teoiksi, ja lähipäivinä tapahtuisivat ne toimet, joilla tilanne pystytään vielä korjaamaan.

Lapset, perheet ja valmentajat ovat väsyneet tilanteeseen

Voimisteluseura Helsingin toiminnanjohtaja Tuula Peters on niin ikään ymmällään siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Ohjeita ei kunnolla ole, käytännössä emme vielä tiedä tarkalleen, miten toimitaan. Olemme yllättyneitä, pöyristyneitä ja todellakin harmissamme, hän sanoo.

Peters kertoo, että seuralla on valmiina jo keväällä laaditut turvaohjeistukset ja niitä on noudatettu harrastettaessa. Hänen mukaansa yksittäisillä seuran jäsenillä on ollut epidemian aikana tartuntoja, mutta seuran sisällä ei ole tapahtunut yhtäkään jatkotartuntaa.

Voimisteluseura Helsingin toiminannjohtaja Tuula Peters pitää viestintää rajoituksista sekavana. Kuva: Matti Myller / Yle

Nyt seura on ihmeissään, voidaanko syksyn harrasteryhmiä toteuttaa suunnitellusti. Petersin mukaan niin lapset, vanhemmat kuin seuran henkilökuntakin on tilanteeseen todella väsynyt.

– Kaikki mitä on suunniteltu on mennyt useamman kerran uusiksi. Se on todella kuluttavaa. Moni päätoimisista valmentajistamme etsii muita töitä, koska tämä on niin epävarmaa.

Tuula Peters pitää käsittämättömänä, että epidemian kanssa on eletty nyt puolitoista vuotta, mutta silti tilanne tuntuu tulleen viranomaisille ja päättäjille yllätyksenä.

– Tiedotus on ollut todella epäennakoivaa ja epäselvää, hän toteaa.

"Fyysinen kontakti" herättää kysymyksiä jalkapalloseurassa

Helsingin palloseuran (HPS) jalkapallojoukkueet harjoittelevat tällä hetkellä ulkona, joten sisätiloja koskevat rajoitukset eivät toimintaan vaikuttaisi. Uusien rajoitusten mukaan ulkotiloissa harjoitellessa kahden metrin turvavälit eivät olisi pakollisia, mutta fyysinen kontakti on voitava välttää.

– Fyysisen kontaktin rajoitus on kovin vaikea jalkapalloa pelattaessa. Haluamme selvyyttä siihen, mitä fyysisellä kontaktilla täsmälleen tarkoitetaan ja kuinka pitkäkestoisesta kontaktista puhutaan, toteaa HPS:n puheenjohtaja Jarmo Santala.

Santalan mukaan jalkapallo-ottelussa yksi pelaaja on fyysisessä kontaktissa muihin pelaajiin kaikkiaan noin puolentoista minuutin ajan. Yhden kontaktin kesto on tavallisesti joitakin sekunteja.

– Jos siis esimerkiksi kolmen sekunnin fyysiset kontaktit ovat kiellettyjä, ei jalkapalloa sinällään voida pelata.

Jos näin on, joukkueissa siirrytään tekemään tekniikkaharjoituksia, joissa pelaajat harjoittelevat pallon kanssa itsekseen ilman kontaktia muihin.

– Yleensä nämä ovat talvikauden juttuja, mutta ei tämä mahdotonta keskellä kauttakaan ole. Kaikki riippuu toki siitä, kuinka pitkäkestoisia rajoitukset tulevat lopulta olemaan.

Santala harmittelee, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetaan jälleen, vaikka tavoitteena on ollut, etteivät he enää joutuisi kärsimään lisää epidemiatilanteesta.

– Avin määräys on siinä mielessä radikaali, että nämä samat lapset ja nuoret tapaavat toisiaan jo koulussa ja pelaavat välitunneilla jalkapalloa. On vaikea ymmärtää, mikseivät he voisi tehdä sitä myös koulun jälkeen, ulkotiloissa ja lähes samalla porukalla, Santala sanoo.

