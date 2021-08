Hampaan kohtalo kolajuomassa koukuttaa nyt Tiktokissa – Kuopion hammashoidon sometiimi teki viraalihitin tutulla idealla

“Kyllä minä sen tiesin, mutta jotenkin en vain halunnut ajatella sitä”, vaikeroi Kuopion kaupungin suuhygienisti Tuula Airaksinen samaan tahtiin kuin Muumi-videolla. Tekeillä on video Tiktok-sovellukseen. Siinä kuvataan osuvasti sitä, kuinka moni varaa ajan hammashoidon vastaanotolle vasta kovin kipuilevana.

Koolla on Kuopion suunhoidon oma sometiimi. Tiimin suosituinta Tiktok-videota on katsottu yli 300 000 kertaa. Tällä videolla näytetään, mitä hampaalle tapahtuu, kun se lilluu 24 tuntia happamassa juomassa kuten kokiksessa. Pointti on, että vesi on kaikista paras janojuoma

Tiimin tekemät videot ovat saaneet myös joitain positiivisia kommentteja: "Hyvä Kuopio" ja "Kerrankin Kuopiossa jotain tällaista". Kuva: Marianne Mattila / Yle

Vuodesta 2019 saakka tiimissä on ollut mukana viisi työntekijää. Sisältöä tuottavat Tuula Airaksisen lisäksi hammashoitaja Laura Karvonen ja suuhygienisti Senja Lappi. Sometusta tehdään muun vastaanottotyön ohessa.

Ensimmäiset päivitykset tehtiin Facebookiin ja Instagramiin. Kaikilla kolmella on hurja halu tehdä sometyötä, koska sitä kautta tavoitetaan niin hyvin ihmisiä.

Kuopiossa asuu yli 120 000 ihmistä. Julkisen hammashoidon maine on tunnetusti huono ja koronapandemian vuoksi se on ruuhkautunut pahasti. Viime vuonna kaupungin hammashoidossa jouduttiin perumaan yli 10 000 kiireetöntä aikaa koronavirustoimien vuoksi. Ruuhkaa puretaan muun muassa ostopalveluna.

Odotushuoneessa potilasta esittävä Tuula Airaksinen haluaa huomiota sille, että lasten hampaiden harjaus on vanhempien vastuulla koko alakoulun ajan. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Tiukasta tilanteesta huolimatta suunhoidossa halutaan satsata ennaltaehkäisevään työhön. Someen tehtävä materiaali sisältää herättäviä vinkkejä hyvästä suun terveydestä, mutta tavoitteena on tehdä myös hyvän mielen videoita.

Vastaanotolla aika hurahtaa helposti poraushommissa

Suurimman osan ajastaan normaalia hammashoitoa tekevällä sometiimiläisillä on kullakin selkeä käsitys hammashoidon tilanteesta.

Esimerkiksi potilaalta kysytään aina vastaanotolla hampaiden harjaustahdista, mutta välttämättä aika ei riitä paneutua syvemmin tilanteeseen. Välillä koko varattu aika kuluu reikiä paikatessa.

Tämä puolestaan kertoo paljon ihmisten suhtautumisesta asiaan. Vastaanotolle mennään vasta viimeisessä hädässä. Kun aikaa on, keskitytään suun terveyteen kädestä pitäen.

– Moni sanoo, ettei tullut paikalle opettelemaan hampaiden harjausta, mutta meidän on siitä kerrottava. Lopullisessa vastuussa hampaistaan on kuitenkin potilas itse, Senja Lappi sanoo.

Etualalla oleva Senja Lappi käy aina välillä kertomassa suun terveydestä 7-luokkalaisille. Tunneilla piirtoheitinkalvoista skannatut kuvat ovat vaihtuneet powerpoint-esityksiksi ja videoiksi. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Vanhat opit ja uskomukset on myös syytä päivittää ajan tasalle ihmisten mieliin.

– Hammaslääketieteen tutkimuksissa tulee esille koko ajan tietoa, joka muuttaa meidän tapoja työskennellä ja se näkyy ajansaatossa myös potilastyössä, Laura Karvonen kertoo.

Huomiota pitäisi kiinnittää myös siihen, että me syömme ja juomme hampaat pilalle. Terveellinenkin ruoka aiheuttaa happohyökkäyksen ja hampaan kiille vaurioituu. Suositun videon aihe kiinnostaa, mutta silti happamista juomista on vaikea luopua.

– Happamien juomien vaikutus kiilteelle on eroosio eli kiille sulaa niiden vaikutuksesta, Tuula Airaksinen muistuttaa.

Hampaiden hoito kotona Hampaat pestään aamuin illoin kaksi minuuttia kerrallaan Hampaiden välit puhdistetaan päivittäin Jatkuvien happohyökkäyksien välttäminen, 5–6 kertaa vuorokaudessa on maksimi

Ihmisen elämäntilanne vaikuttaa aina siihen, miten hän jaksaa huolehtia hampaistaan. Mielen ongelmat, eri sairaudet ja pelot näkyvät esimerkiksi aikuisten omahoidon vastaanotolla, jossa Lappi ja Karvonen tekevät päivittäistä työtään.

Laura Karvonen korostaa ihmisen hienomotoriikan vaikuttavan siihen, miten hän pystyy harjaamaan hampaitaan. Harjan pitää ulottua joka puolelle hampaita. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Hampaiden hoito hyvin yksilöllistä verrattuna muutaman vuosikymmenen taakse jolloin hammashoitolan vastaanotolla kävi kokonainen koululuokka kerrallaan. Samalla opetettiin harjaamaan hampaat oikein, purskutettiin ja fluoria ja syötiin punaisia plakkitabletteja. Sama saattoi toistua luokassa viikoittain.

Nyt samaa vaikuttavuutta haetaan somen kautta.

Tarvittaessa aikaa järjestyy omahoidon puolella

Sometyön lisäksi kuopiolaisten hampaista pidetään huolta viemällä hoito mahdollisimman lähelle ihmistä ja antamalla sille aikaa.

Lasten omahoito: Jos perheen lapsilla on paljon reikiä, vastaanotolle pyydetään koko perhe ja koko perhettä neuvotaan parempaan suun omahoitoon. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun ja sosiaalitoimen kanssa

Aikuisten omahoito: Vastaanotolle varataan reilusti aikaa ja työ aloitetaan perusteellisella haastattelulla. Sen jälkeen tehdään suunnitelma, miten potilaat hoitavat hampaita kotonaan. Potilaan tilanteesta riippuen edetään pienin askelin.

Kouluja kiertävät pop up -yksiköt, joiden välineistö mahtuu matkalaukkuun. Koulukkaat tavoitetaan tällä tavalla paremmin kuin, että heitä kutsuttaisiin yksitellen tarkastuksiin. Jos jollain alueella huomataan ongelmia, koululle voidaan kutsua suuhygienisti pitämään teematunteja.

Syyskuun puolivälissä Kuopiossa alkaa KERTTU eli kertakäynnillä terve suu -vastaanotto. Tavoitteena on tehdä suun tarkastuksen yhteydessä mahdollisimman paljon tarvittavia hoitoja. Näin pystytään vähentämään yksittäisen asiakkaan käyntikertoja.

Kuopiolaisille maailman terveimmät hampaat Elokuussa alkanut kampanja, joka näkyy julisteissa ja somessa Ihmisiä kannustetaan hoitamaan hampaitaan itse kotona Tavoitteena vähentää hampaiden reikiintymistä Tarkoitus on on myös välttää ientulehdus, joka saattaa muhiessaan aiheuttaa sairauden, jonka lopputuloksena hampaat irtoavat ikenistä

