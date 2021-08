Riihimäen vankilan koronaketju saatiin katkaistua – korkea rokotusaste saattoi helpottaa tilannetta

Vankien ja vankilan työntekijöiden seulonnoissa ei ole enää ilmennyt uusia tartuntoja, mikä vuoksi Riihimäen vankilan toimintojen erityisrajoituksen on purettu.

Vankien ja vankilan työntekijöiden seulonnoissa ei ole enää ilmennyt uusia tartuntoja, mikä vuoksi Riihimäen vankilan toimintojen erityisrajoituksen on purettu. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan Riihimäen vankilassa on suljettujen vankiloiden korkein rokotusaste. Se on voinut auttaa tartuntaketjun tukahduttamisessa. Koronatilanne pysäytti vankilan toiminnan viime viikolla. Nyt rajoituksia puretaan.

Riihimäen vankilan koronatartuntaketju on onnistuttu katkaisemaan. Vankilassa todettiin viime viikolla yhdellä työntekijällä koronatartunta, josta seurasi yksi jatkotartunta sekä altistumisia.

Vankien ja vankilan työntekijöiden seulonnoissa ei ole enää ilmennyt uusia tartuntoja, mikä vuoksi Riihimäen vankilan toimintojen erityisrajoitukset on purettu. Ne koskivat esimerkiksi kirjaston käyttöä ja vapaa-ajan toimintoja.

Riihimäen vangit ottaneet ahkerasti rokotuksia

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan Riihimäen vankilassa on suljettujen vankiloiden korkein rokotusaste, mikä on voinut auttaa tartuntaketjun tukahduttamisessa. Korkeampi rokotusaste on ainoastaan Keravan avolaitoksessa.

Riihimäen vankilan johtajan Susanna Schugk-Laulumaan mukaan ensimmäisen rokotteen on saanut 52 prosenttia Riihimäen vangeista. Täysi rokotesuoja on viidellä prosentilla vangeista. Riihimäen vankilassa on yli 200 vankipaikkaa.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi kertoo sähköpostitse, että Vankiterveydenhuollon yksikkö on lyhentänyt vankien rokotevälin kahdeksaan viikkoon.

– Riihimäellä vangit saisivat tehosterokotteet elokuun lopussa ja syyskuun alussa, mikä nostaa nopeasti täyden rokoteannoksen saaneiden osuutta.

Vuosalmen mukaan se on merkittävä askel kohti normaalia, erityisesti juuri Riihimäellä, jossa rokotteita on otettu aktiivisesti.

Rajoituksia jatketaan useissa vankiloissa

Riihimäellä ja useissa muissa vankiloissa eri puolella Suomea jatketaan tapaamisten ja poistumislupien rajoittamista ja keskeyttämistä. Vuosalmi kertoo, että osin rajoituksia on myös lievennetty.

Useissa vankiloissa keskeytettyjä valvomattomia tapaamisia voidaan korvata valvotuilla tapaamisilla, jos niissä noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Valvomattomia tapaamisia ovat esimerkiksi perhetapaamiset. Vankilat päättävät itse voidaanko tällaisia tapaamisia järjestää.

Vankilat ovat yhä haavoittuvia, koska rokotekattavuus on tällä hetkellä muuta yhteiskuntaan alhaisempi.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan iso osa vangeista kuuluu myös koronavirustaudin riskiryhmiin, mikä on otettu huomioon rajoituspäätöksissä.