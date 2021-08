Yle vahvistaa läsnäoloaan Etelä-Aasiassa – Pakistanin-toimittaja Maija Liuhto: "Toivottavasti Afganistanin ihmiskohtalot eivät vaivu unholaan"

Yle vahvistaa läsnäoloaan Etelä-Aasiassa, kun Maija Liuhto, 33, aloittaa Ylen toimittajana Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa. Asemamaansa tapahtumien lisäksi Liuhto seuraa erityisesti Afganistania, joka on nopeasti luisumassa äärijärjestö Talibanin käsiin kansainvälisten joukkojen vetäytyessä maasta.

Liuhto on toiminut alueella jo vuodesta 2012. Toimittajana hän on asunut kolme vuotta Pakistanissa, ja tätä ennen kolme vuotta Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Hän on työskennellyt aiemmin erityisesti Helsingin Sanomille ja uutiskanava Channel News Asialle (CNA), mutta tehnyt juttuja myös muun muassa Los Angeles Timesille, Al Jazeeralle ja Foreign News Policylle.

Liuhto valmistui maisteriksi vuonna 2012 Wienin yliopistosta, jossa hän opiskeli kulttuuri- ja sosiaaliantropologiaa keskittyen Etelä-Aasian tutkimukseen.

Toimittajana Liuhto toivoo, että saa pidettyä Afganistanin tilannetta esillä myös suomalaisyleisölle.

– Konflikti on jatkunut jo 40 vuotta. Totta kai uutisvirta siirtyy eteenpäin, mutta toivoisin, etteivät Afganistanin ihmiskohtalot ja esimerkiksi pakolaiset jäisi unholaan, Liuhto sanoo.

Millaisen näkökulman Etelä-Aasian tapahtumiin saa juuri Islamabadista?

– Asemapaikka tarjoaa alueen seuraamisen melko monimutkaisen näkökulman. Pakistanin ja Afganistanin väliset suhteet ovat olleet todella hankalat aina Pakistanin itsenäistymisestä 1947 asti. Viime vuosien ja kuukausien aikana diplomaattisuhteet ovat erittäin huonot.

– Pakistanilla on myös ollut suuri rooli rauhanneuvotteluissa Talibanin ja Afganistanin hallituksen välillä, ja siksi Afganistanin tilannetta on mielenkiintoista seurata Pakistanista. Islamabadista tilanteesta saa muodostettua hieman tasapainoitetumman näkökulman, vaikka onkin muistettava, että kaikilla alueen valtioille on Afganistanin suhteen omat intressinsä.

Tilanne Afganistanissa on pahentunut nopeasti viime päivinä. Pakistanin vastaisella rajalla oli iso joukko ihmisiä jumissa keskiviikkona sen jälkeen, kun talibanit olivat vallanneet Chamanin rajanylityspaikan ja sulkeneet rajan. Kuva: Akhter Gulfam / EPA

Mitä haluaisit kertoa Etelä-Aasiasta suomalaisille?

– Afganistanin tilanne on nyt kaikista suurin asia. Maalla on hyvin epävarma tulevaisuus, ja on odotettavissa, että Pakistanin puolelle alkaa tulla pakolaisia. Pakistanilla on erittäin huonot edellytykset vastaanottaa lisää ihmisiä, sillä maassa on jo kolme miljoonaa pakolaista.

– Jos Afganistan ajautuu syvemmälle sisällissotaan, niin sillä tulee olemaan vaikutuksia Pakistaniin, joka on maailman viidenneksi väkirikkain maa ja ainoa islamilainen ydinasevaltio. Pakistan on juuri viimeisten vuosien aikana saanut taltutettua terrorismia omassa maassa. Jos Afganistanin tilannetta ei saada rauhoitettua ja terrorismi alkaa taas nostaa Pakistanissa päätään, vaikutukset ulottuvat koko alueeseen.

Olet seurannut Afganistania pitkään. Kuinka yllättävää Talibanin nopea eteneminen mielestäsi on?

–Talibanin eteneminen näin nopeasti on yllättänyt todella paljon. Se, miten hyvin Afganistanin joukot pystyvät puolustautumaan on aina ollut kysymys, mutta nyt on huomattu, ettei keskushallintoa puolusteta oikein ollenkaan.

–Toisaalta koko ajan on tiedetty, että maan armeija on heikko. Maan sisäpolitiikka on niin jakautunutta, että herää kysymys, löytyykö maasta edes intressiä puolustaa keskushallintoa ja presidenttiä.

Useat alueen maat ovat suomalaiselle yleisölle tuttuja lähinnä konfliktien kautta. Millaiset asiat jäävät mielestäsi vähemmälle huomiolle?

–Maiden kulttuurit ja jokapäiväinen elämä. Esimerkiksi Pakistanista löytyy paljon myönteisiä tarinoita ja hirveästi innovatiivisia nuoria, joilla on paljon mielenkiintoisia projekteja. Alueen maat nähdään konfliktien kautta ja mielikuviin liittyy terrorismia ja ääriuskonnollisuutta, mutta jos esimerkiksi Pakistania katsotaan, niin nämä ovat hirveän pieni osa maan tarinaa.

