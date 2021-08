"En haluaisi edes tietää, missä olisin ilman jopoa", sanoo Juho Yliportimo, 21 – joustava perusopetus on monelle peruskoulun pelastus

Toiminnallisissa ja työelämälähtöisissä joustavan perusopetuksen luokissa opiskelee vuosittain pari tuhatta yläkoululaista, ja monelle heistä tuo aika on käänteentekevä.

Näin myös kaksikymppiselle rovaniemeläiselle Kia Vuorenmaalle.

– Se oli ikimuistoisin vuosi, jonka olen koulun penkillä viettänyt. Jokaisesta oppilaasta löydettiin se hyvä asia, ja siihen keskityttiin. Ei vain siihen, mikä on huonoa tai kehitettävää.

Viivan alle jäi siis paljon.

– Isoimpana se, että kasvoin ihmisenä. Sain ystäviä ja varmuutta omaan tekemiseen, Vuorenmaa kuvailee.

Kia Vuorenmaa pitää monen muun entisen jopo-oppilaan tapaan vielä vuosienkin jälkeen yhteyttä opettaja Helena Puolakkaan. Kuva: Bikka Puoskari / Yle

Koulupudokkuutta ja syrjäytymistä ehkäisevä jopo-luokka on vaihtoehto niille, joille perinteinen koulu ei syystä tai toisesta sovi.

Paikallaan istuminen voi olla tuskaa, arvosanat laahata oman potentiaalin alapuolella tai keskittyminen isossa ryhmässä ja aineen mukaan vaihtuvan opettajan opetuksessa voi osoittautua mahdottomaksi.

"Tiesin, että minusta on parempaakin"

Jopo-luokalle ei voi joutua tahtomattaan tai vahingossa, vaan mukaan tullaan hakemusten ja haastattelujen kautta.

Kia Vuorenmaa halusi ja haki jopo-ryhmään, kun koulumotivaatio oli kadoksissa ennen ysiluokkaa.

– Oli tunne, että minusta ei ole mihinkään. Halusin muutoksen ja tiesin, että minusta on parempaankin.

Monelle jopo-luokan aloittavista nuorista huonommuuden tunteesta on tullut tuttu seuralainen.

– Kun pääsemme etsimään muunlaisia vahvuuksia, nuori oppii itsekin, että tosiaan, nämä ovat ihan yhtä arvokkaita, ja tämä on se minun juttuni, kertoo opettaja Noora Palosaari.

Juho Yliportimo, 21, löysi oman polkunsa jopo-vuonna, jonka aikana pääsi kokeilemaan eri aloja. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Usein ryhmästä tulee vuoden aikana tiivis. "Kuin perhe", kuvailee niin ikään jopo-opettajana työskennellyt Helena Puolakka.

Se on uusi mahdollisuus luoda peruskoulusta sellainen muisto, että minä olin hyvä. Hyvä koululaisena, hyvä lapsena tai nuorena, hyvä ihmisenä. Helena Puolakka

Kunnilla on vapaus valita

Todellinen vaihtoehto jopo-luokka on kuitenkin vain osalle niistä nuorista, joille se voisi sopia, sillä joustavaa perusopetusta tarjoaa alle puolet Suomen kunnista.

Kunnat arvioivat itse, mitkä tukimuodot omissa kouluissa toimivat parhaiten. Esimerkiksi Kemi-Tornio-alueella jopo-opetusta ei tarjoa yksikään kunta. Opetusministeri Li Andersson (vas.) toivoo, että kuntatasolla arvioidaan tarkkaan, onko jopo-ryhmille tarvetta.

–Lainsäädäntö lähtee siitä, että kuntia ei pakoteta jopon järjestämiseen. Totta kai toivomme, että kaikkialla, missä nähdään sille tarvetta, olisi myös halukkuutta järjestää jopoa.

Tällä hetkellä rahoitusta saa 131 kuntaa, mikä on 14 kuntaa vähemmän kuin vielä vuosi sitten. Opetusministerin korvaan pudotus kuulostaa yllättävältä.

– Luulisi tämänkaltaisille toimintamalleille olevan pikemminkin kasvava tarve, Andersson sanoo.

Erilainen arki

Arki jopo-ryhmässä poikkeaa monella tavalla perinteisestä yläkouluarjesta. Monessa luokassa viikko aloitetaan keittämällä kahvit, vaihtamalla kuulumiset ja selaamalla uutisia.

Oppilaita jopo-ryhmissä on vain noin kymmenen, mutta aikuisia tavallisesta poiketen kaksi.

Opettajalla, joka opettaa ryhmälle alakoulusta tuttuun tapaan lähes kaikki oppiaineet, on työparinaan tyypillisesti nuoriso-ohjaaja. Peruskoulunsa viime keväänä päättäneelle Reetta Vilénille se oli iso asia.

– Tosi paljon vaikuttaa se, että opettaja ei vaihdu joka tunti, vaan on se sama opettaja. Ja opettaja keskittyy enemmän oppilaisiin, on oikeasti oppilaiden elämässä mukana, Vilén sanoo.

Reetta Vilén, 16, päätyi jopo-luokan myötä muuttamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan ja hakeutumaan lukioon. Kuva: Bikka Puoskari / Yle

Yksi suurimmista eroista tavalliseen yläkouluopiskeluun nähden on se, että joustava perusopetus on työelämäpainotteista. Työssäoppimisjaksoja on runsaasti: jopa 8–12 viikkoa kouluvuodesta. Ajatuksena on, että oppia voi muuallakin kuin luokassa ja kirjan äärellä.

Omaa tietä etsimässä

Ennen jopo-vuotta Kia Vuorenmaata huolestutti, riittääkö oma koulumenestys avaamaan ovet lähihoitajakouluun ysiluokan jälkeen.

– En jaksanut panostaa millään tavalla koulunkäyntiin. Tuntui, että niillä arvosanoilla en välttämättä pääse sinne.

Ysiluokan aikana Vuorenmaa nosti keskiarvoaan ja pääsi samalla kokeilemaan hoitoalan eri puolia. Työssäoppimispaikat löytyivät vuoden aikana niin päiväkodista, husky-tarhalta kuin koulunkäynninohjaajanakin, ja peruskoulun jälkeen ovet toiveiden kouluun avautuivat.

Työelämäpainotteisuus sopi myös Reetta Vilénille. Hän pääsi kehittämään koulunkäyntiin liittyvää sovellusta, ja työpaikkoina tutuiksi tulivat myös Prisma ja Tokmanni. Ja kun nuori tekijä oli valmiiksi tuttu, irtosi Tokmannilta vielä kesätyökin.

– Se tuntui tosi hyvältä. Oli apua, kun oli saanut näyttää omat taidot, ja että pystyy tekemään töitä yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, vaikka on nuorempi.

Apua korona-ajasta kärsineille

Jopo-ryhmiin haetaan erilaisista syistä. Jollakin painavin syy on motivaatiopula, toisella se voi olla vaikeus keskittyä. Niitäkin on, joilla koulu sujuu mukavasti, mutta kädet kaipaavat tekemistä ja paikallaan istuminen saa turhautumaan.

Monissa kunnissa hakijoita olisi tuntuvasti enemmän kuin paikkoja. Useimmiten ryhmissä opiskellaan ysiluokka, mutta osassa kunnista on ryhmiä myös nuoremmille.

Opetusministeri Li Andersson näkee, että joustavalla perusopetuksella voi olla erityinen asema myös niiden oppilaiden auttamisessa, joiden koulunkäynti on kärsinyt koronapandemian aikana.

– Etäopetusjaksot erityisesti yläkoulujen osalta ovat saattaneet lisätä myös koulupudokkuutta tai sen riskiä monien nuorten kohdalla. Kyllä tämäntyyppisille toimintamalleille on suuri tarve myös koronan takia.

Samoilla linjoilla on opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta, joka toivoo, että jopo-opetus lisääntyisi.

– Toivoisin, että jopo-opetus voisi tarjota myöskin tällaisen poikkeuksellisen vuoden jälkeen uuden mahdollisuuden myös niille, jotka ovat pitkään olleet poissa koulusta, tai joiden oppimista etäopetus ei ole edistänyt.

