Kulttuuriministeri Antti Kurvinen lupaa, että tapahtuma-alaa hiertävä kahden metrin turvaväli poistetaan: “Toivon muutoksia jo elokuun aikana”

Kulttuuriala tyrmistyi torstaina, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti pääkaupunkiseudun uusista koronarajoituksista. Niiden seurauksena Helsingin juhlaviikot, joutui perumaan lähes kaikki tapahtumansa. AVIn tuore päätös (siirryt toiseen palveluun) astuu voimaan 20.8. ja jatkuu syyskuun 12. päivään asti.

Perinteikäs festivaali kaatui AVIn päätökseen pitää yhä kahden metrin turvälit sisätiloissa. Sen lisäksi katsomoja olisi pitänyt lohkoa.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) pitää pääkaupunkiseudun uusia koronarajoituksia kovina, mutta lupaa niihin helpotusta jo elokuussa. Pallo on Kurvisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä, joka valmistelee asiassa ohjauskirjettä aluehallintovirastoille (AVI).

– En voi sanoa tarkkaa päivämäärää, milloin kahden metrin turvavälit poistetaan, mutta kiireellisesti tulee ohje siitä, miten turvallisuus voitaisiin taata vaihtoehtoisilla keinoilla. Toivon, että muutoksia saadaan aikaan jo elokuun aikana.

– Olen lisäksi sitä mieltä, että tartuntatautilakia pitäisi muuttaa niin, että tämä turvavälipykälä olisi väljempi kuin nyt, Kurvinen sanoo.

Vaikka hallitus aikoo ohjeistaa aveja rajoittamaan tapahtumia muilla keinoin kuin kahden metrin turvavälillä, turvaväleihin liittyvään tartuntatautilakiin ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt vahvisti Ylelle, ettei ministeriössä ole valmisteilla siihen liittyvää lainmuutosta. Kahden metrin turvaväli on kirjattu tartuntatautilain pykälää 58 d.

Kulttuuriministeri toivoo koronatoimiin nykyistä enemmän maalaisjärkeä.

– Koronatoimien on oltava aiempaa oikeudenmukaisempia ja tasapuolisempia. Ne eivät ole olleet sitä kaikilta osin.

Myös koronapassiin liittyviä valmisteluja jatketaan parhaillaan ministeriöissä. Kulttuurialalla passia on odotettu kuin kuuta nousevaa. Passin toteutumisesta ei ole vielä varmuutta. Kulttuuriministeri muistuttaa, että koronapassi vaatii uutta lainsäädäntöä, ja eduskunta aloittaa työnsä vasta syyskuun alussa.

– Koronapassia ei ihan päivässä voi saada aikaiseksi. Se voidaan saada toiminaan aikaisintaan syyskuussa, jos olemme todella ripeitä, Kurvinen toteaa.

Hallitus neuvotteli eilen torstaina Suomen koronastrategiasta, mutta se on määrä päivittää vasta myöhemmin syksyllä. Neuvottelujen yhteydessä on noussut esille myös riskinarviointimalli. Sitä on Kurvisen mukaan valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Helsingin Sanomat puhui pääkirjoituksessaan riskipistemallista (siirryt toiseen palveluun).

– Itselläni ei ole tarkkaa tietoa siitä mitä riskisarviointimalli pitää sisällään, mutta riskiperusteinen ajattelu on minusta lähtökohtaisesti hyvä idea.

Mallia ei voi Kurvisen mukaan jakaa taiteenlajeittain.

– Ei voi olla niin, että rockkonsertti on lähtökohtaisesti vaarallisempi kuin ooppera. Pitää katsoa sitä tilaa, jossa esitys pidetään. Minkäänlaista jakoa vuohiin ja lampaisiin ei voi hyväksyä, Kurvinen sanoo.

