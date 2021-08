Ainoa sodan käynyt suomalaishävittäjä rakennetaan uudelleen – VL Myrsky ei kuitenkaan enää koskaan lennä

Vantaan ja Tikkakosken ilmailumuseoissa on meneillään Suomen suurin lentokoneen restaurointityö. Sodanaikaista Myrsky-hävittäjää rakennetaan uudelleen. Myrsky oli ainoa kotimainen hävittäjä, joka osallistui sotaan. Yhtään ei ole säilynyt.

VANTAA / JYVÄSKYLÄ Pora surauttaa reikiä alumiinilevyyn. Niittain paukuttaa nelikulmaputkesta tehtyjä jäykistysprofiileja kiinni. Viisi miestä häärii pöydän ympärillä. Laskutelineen peitelevy valmistuu vähitellen.

Ilmailumuseon entisöintitila Vantaalla on täynnä tavaraa. Kaksi puurakenteista hävittäjän siipeä on pukkien varassa ja niiden päällä lentokonepiirustuksia. Koneen pyrstö on maalattu. Peltiset moottorin muotopellit ovat tekeillä puumuottien päällä.

Myrsky-hävittäjää entisöi Tiistaikerho-niminen joukko ilmailumuseoyhdistyksen vapaaehtoisia. Varttuneempaa väkeä, monilla ilmailutaustaa. Projektia johtaa 79-vuotias Matti Patteri, teollisuudessa uran tehnyt suunnittelija ja lentävien pienoismallien rakentaja.

– Olen Lapualta, ja siellä lensi Kauhavan koneita. Poikana ajettiin polkupyörällä kentälle niitä katsomaan. Minua on kiinnostanut aina lentämisen tekniikka, eivät sankaritarinat, hän sanoo.

Kauhavalla, Lapuan naapurikunnassa toimi vuosikymmeniä ilmasotakoulu.

Akseli Keränen sahaa nelikulmaputkea jäykisteeksi pyörän peitelevyyn. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Moottorin etuosaa ympäröivä ns. naca-rengas on ollut yksi suuritöisimpiä osia valmistaa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Projektin johtaja Matti Patteri: Noin 70 prosenttia Myrskyn alkuperäispiirustuksista on löytynyt. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myrskyn entisöimisestä päätettiin vuonna 2013. Mukaan tulivat Ilmavoimamuseo sekä puolustusteknologiayhtiö Patria, jonka edeltäjä Valtion lentokonetehdas Myrskyjä valmisti. Patrian mukana hankkeelle saatiin rahaa.

Valmistuttuaan Myrsky asetetaan esille Ilmavoimamuseoon, joka on Tikkakoskella Jyväskylän lähellä.

Restaurointityö alkoi vuonna 2014, ja sitä on riittänyt – enemmän kuin kukaan aluksi uskoi.

Esimerkiksi alkuperäisiä Myrskyn siipiä ei enää ollut missään, ja siivet on pitänyt rakentaa uudestaan. Samoin vaikkapa laskutelineet.

– Tämä on myös todella suuritöinen osa. Tulee 1 600 niittiä ja paljon pikkuosia, millä nämä liitetään moottorin kiinnityskorvakkeisiin, viittaa Patteri keskeneräiseen muotopeltiin.

Alkuperäistä siipeä oli jäljellä tämän verran. Laskutelineen kiinnitysrauta ja puisen siipikaaren osa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Puurakenteisen siiven sisään menevät laskutelineen ja laskusiivekkeen käyttöakselit ja siivekkeen käyttötanko. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Tiistaikerholaisia rakentamansa Myrskyn siiven ympärillä. Vasemmalta: Lassi Karivalo, Pekka Niemi, Jukka Köresaar, Heikki Kaakinen, Bo Paul, Jaakko Rantasalo, Pekka Kuivasmäki, Akseli Keränen ja Matti Patteri. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myrsky oli ainoa Suomessa suunniteltu ja valmistettu hävittäjä, joka on ollut rintamakäytössä. Sitä valmistettiin 51 kappaletta. Kotimaisen hävittäjän rakentamiseen oli päädytty, koska sodan vuoksi ulkomailta ei saanut koneita ostettua.

Myrsky, koko nimeltään VL Myrsky II, ei kuitenkaan ollut erityinen menestystarina.

Myrskyjä toivottiin rintamalle viimeistään vuonna 1943, mutta hävittäjä myöhästyi ja ehti jatkosotaan vain taistelujen loppuviikoiksi kesällä 1944. Eikä ollut oikein valmis silloinkaan.

Myöhästyminen johtui monesta syystä. Suunnittelutavoitteita muutettiin, ja rungossa oli rakenneongelmia. Eikä Myrsky ollut Valtion lentokonetehtaalle tärkein hanke: sen osuus tehtaan sodanaikaisesta tuotannosta oli noin 10 prosenttia työtunneista, sanoo Myrsky-projektin tiedottaja Reino Myllymäki.

– Suurin osa lentokonetehtaan voimavaroista meni ilmavoimien koneiden korjauksiin. Kahden epäonnistuneen pommitusoperaation jälkeen Myrskyn tuotantoon varattuja tiloja otettiin pommikoneiden paikkaukseen, hän sanoo.

Myrskyn prototyyppi vuonna 1943. Koneen lento-ominaisuuksia pidettiin hyvinä, mutta moottori oli heikko. Kuva: Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto

Myrskyjä valmistumassa Tampereella keväällä 1944. Lentokonetehtaan voimavarat olivat sodan aikana lujilla, ja Myrskyn tuotanto viivästyi. Kuva: Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto

Tiedustelulentolaivue 12:n Myrsky-koneita Kemissä Lapin sodan aikana lokakuussa 1944. Syyssateet koettelivat Myrskyn rakenteita. Kuva: Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto

Jatkosotaa seuranneessa Lapin sodassa syksyn 1944 vesisateissa todettiin, että Myrskyn siipien ja peräsinten puurakenteet turpoavat ja siipien liimaukset rakoilevat.

– Liimaongelma tiedettiin. Hyvät fenolihartsit olivat loppuneet sodan mittaan Saksastakin, ja meillä piti käyttää korvikeliimoja, jotka menettivät lujuutta kostuessaan, sanoo Matti Patteri.

Myrskyssä oli amerikkalainen 1 065 hevosvoiman Twin Wasp -moottori, joita Saksa oli saanut sotasaaliiksi valloitettuaan Ranskan. Se oli vanhempi ja teholtaan huonompi kuin vastustajana olleissa neuvostokoneissa.

Suomi olisi halunnut ostaa uudempia ja tehokkaita saksalaisia moottoreita, mutta ne Saksa tarvitse itse.

Sodan jälkeen Myrsky poistettiin käytöstä parissa vuodessa.

Ilmavoimamuseon konservaattori Harri Huopainen ja Myrskyn runkoa. Teräsputkirakenteen lisäksi rungossa käytettiin puisia muotokaaria. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myrskyn moottori oli sama kuin esimerkiksi matkustajakone DC-3:ssa. Moottorin taakse rungon päälle on asennettu neljä konekivääriä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Sota-ajan sovellutuksia: Airamin termospullo sai palvella nousu- ja laskunopeusmittarin tasauspainesäiliönä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Tikkakoskella ilmavoimamuseossa konservoidaan Myrskyn runkoa, johon Vantaalla tehdyt siivet ja muut osat liitetään. Runkokehikkoon on asennettu vanhat saksalaiset radiot ja suomalaiset konekiväärit ja muuta tekniikkaa.

– Tavoitteena on ollut käyttää niin paljon alkuperäisiä osia kuin mahdollista. Niitä on löytynyt yllättävän runsaasti, sanoo Ilmavoimamuseon konservaattori Harri Huopainen.

Myrskyn osia on saatu museoiden varastoista ja yksityishenkilöiltä ja vaikka mistä. Kolme teräsputkista runkokehikkoa löytyi jämsäläiseltä romuttamolta.

Myös Tikkakoskella on jouduttu joitakin osia tekemään alusta saakka, ohjaajan istuin esimerkiksi. Monet yritykset ovat osallistuneet talkoisiin ja tehneet osia ilmaiseksi tai alennuksella.

Hävittäjässä on tuhoton määrä pikkunippeliä, ja vanhojen osien kunnostaminen vie aikaa.

– Nopeammin tämän olisi saanut valmiiksi uustuotantona, sanoo Huopainen.

Myrskystä ei tehdä lentokelpoista, eli rakenteen ei tarvitse täyttää lentävän koneen lujuusvaatimuksia. Päälle päin siitä tehdään aito, alkuperäisiä värisävyjä myöten.

Puuseppä Mika Rautasaari hioo potkurin lapaa Tikkakoskella. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lentäjän pelastautumispakkaukseen oli lentokonetehtaalla tehty kokoontaitettavat sukset. Aiemmin koneissa oli mukana pitkät sukset. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avustava konservaattori Antti Lappalainen viimeistelee Myrskyn konekiväärin panoslaatikkoa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Suomalainen lentokoneteollisuus täyttää tänä vuonna sata vuotta, ja sen kunniaksi Myrskykin oli tarkoitus saada jo valmiiksi.

Sarjatuotantoon päässeen Myrskyn ohella Valtion lentokonetehdas ja sen edeltäjä, vuonna 1921 aloittanut Ilmailuvoimien lentokonetehdas rakensivat muutamia kotimaisia hävittäjäkoneen prototyyppejä.

Suomessa suunnitellut sotilaskoneet ovat kuitenkin olleet enimmäkseen alkeiskoulutus- ja harjoituskoneita. Sellaisia kuin Tuisku, Viima ja Pyry, joilla lennettiin 1930-, 1940- ja vielä 1950-luvullakin. Vihuri-harjoituskoneita rakennettiin ja käytettiin 1950-luvulla.

Sarjan viimeinen oli Valmet Vinka, jolla Ilmavoimissa on opeteltu lentämään 1980-luvulta näihin päiviin saakka.

Lisäksi Suomessa on valmistettu lisenssillä ilmavoimille useita ulkomaisia konetyyppejä, alkaen 1920-luvun saksalaisesta Hansa-vesilentokoneesta aina nykyisin käytössä oleviin Hawk-harjoituskoneeseen ja Hornet-hävittäjään.

Lentokoneteollisuus siirtyi sotien jälkeen osaksi Valmetia, ja 1990-luvulla osaksi Patriaa.

Ilmavoimien Sääski-koulukoneita Viipurissa 30-luvun alussa. Sääski oli ensimmäinen Suomessa suunniteltu sarjavalmistukseen päässyt lentokone. Kuva: Toivo Rantalaisen kokoelma / Suomen Ilmailumuseo

Ilmavoimien Tuisku-harjoituskone lennolla vuonna 1943. Tuiskuja valmistettiin 31 kappaletta, joista kolmasosa tuhoutui onnettomuuksissa. Kuva: Niilo Helander / Sotamuseo

Valmet Vihuri Ilmavoimamuseossa. Vihuria valmistettiin 1950-luvulla, ja se oli ilmavoimien pääkalustoa tuolla vuosikymmenellä. Taustalla prototyypiksi jäänyt hävittäjä Pyörremyrsky. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myrskyn restaurointi on ollut paljon suuritöisempi urakka kuin aluksi luultiin, eikä se ole vielä lähellekään valmis.

– Tähän on käytetty yhteensä yli 30 000 työtuntia Vantaalla ja Tikkakoskella. Enemmän kuin tuplaten siihen verrattuna mitä alussa arveltiin tarvittavan, sanoo projektipäällikkö Matti Patteri.

Patterin mukaan Vantaalla restaurointiin menee vielä puolitoista vuotta lisää. Tikkakoskella konservaattori Harri Huopainen uskoo, että heillä on valmista ensi keväänä.

Koronapandemia on jonkin verran hidastanut töitä Vantaalla ja aiheuttanut viime vuonna kuukauden tauonkin.

Huopaisen mukaan Myrsky on suurin konservointityö 1980-luvun jälkeen, jolloin kunnostettiin museoon talvi- ja jatkosodan aikainen Fokker D.XXI-hävittäjä.

Myrskyn mittaristo ja ohjaussauva. Myös mittarit oli valmistettava kotimaassa, koska sota esti ostot ulkomailta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lentäjän panssari-istuin. Tuolin toppaukset ja vyöt on tehty Tikkakoskella alkuperäisten mallin mukaan. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myrsky-projektin johtaja Matti Patteri ja alkuperäinen korkeusperäsin. Siihen tehdään Vantaalla vielä kangasverhoilu. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Projektin tiedottajan Reino Myllymäen mukaan Myrsky-hankkeen budjetti on noin 140 000 euroa. Raha on tullut pääasiassa Patrian ja Sinituotteen tukena, kahdesta rahankeräyksestä ja Myrsky-tuotteiden myyntituloista.

Vantaalla hävittäjän osia rakentaville vapaaehtoisille urakasta on tullut elämäntapa.

– Olen käynyt vuodesta 2016 täällä pari kolme kertaa viikossa. Loistavaa tekemistä eläkeläiselle. Täällä on hyvä kaveripiiri ja mielenkiintoinen homma, saa olla ilmailua lähellä, sanoo Jaakko Rantasalo.

– Tämän vuoden lokakuussa alkaa kahdeksas vuosi. Päivääkään en vaihtaisi pois. Tämä on äärettömän mielenkiintoista, joka päivä oppii jotain uutta, vakuuttaa Jukka Köresaar.

Lisää aiheesta:

VL Myrskyn entisöintiprojektin kotisivut (siirryt toiseen palveluun)