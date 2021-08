Puutarhuri istutti sormet verillä tuhansia ruusuja – nyt ne kaikki pitää vielä suuremmalla vaivalla kaivaa ylös

Kurtturuusu on kasvi, joka kasvaa siellä, missä mikään muu ei kasva. Siksi se on ollut suosittu koristekasvi. Kurtturuusu on karannut käsistä, ja sen leviäminen on uhka luonnon monimuotoisuudelle.

