Opetusministeri Li Andersson haluaa välttää etäopetusta viimeiseen asti – katso ministerin haastattelu kello 10.05

Koulujen syyslukukausi, 12-15 -vuotiaiden koronarokotukset ja hallituksen koronastrategian päivitys alkoivat yhtä aikaa. Opetusministeri Li Andersson linjaa, että jos lisärajoituksia vielä tulee, ne on kohdennettava aikuisiin. Samaan aikaan hallitus haluaa avata kulttuurielämää. Opetusministeri Li Andersson on TV1:n Ykkösaamun vieraana klo 10.05 suorassa lähetyksessä.

Koulujen alkamisviikolla on todettu ennätysmäärä koronatartuntoja. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen raportoima tartuntaluku oli torstaina 1024 ja perjantaina 926. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Opetusministeri Li Andersson (vas.) haluaa pitää koulut lähiopetuksessa.

– Pandemia on osunut lapsiin ja nuoriin jo aivan liian kovaa. Meidän tulee viimeiseen asti välttää sitä, että joutuisimme etäopetukseen, painottaa Andersson.

Myös lasten ja nuorten harrastukset olisi pidettävä toiminnassa.

– Hallituksen peruslähtökohta on, että lasten ja nuorten lähiopetuksen ja harrastamisen rajoittaminen on viimesijainen toimi. Jos rajoitustoimia lähitulevaisuudessa tarvitaan lisää, pitää niiden olla selvästi aikuisväestöön kohdennettuja, Andersson linjaa.

Ministeri vetoaa kuntiin opetusbudjettien puolesta

Koronasta johtunut etäopetus aiheutti viime lukuvuonna kouluissa oppimisvajetta. Vajeen paikkaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on jo jakanut ja jakaa syksyn aikana kouluihin ja esiopetukseen yli 200 miljoonaa euroa.

– Olen jo aikaisemmin esittänyt toiveen, että kunnissa ei lomautettaisi opettajia. Kunnilla on paljon valtaa omien budjettiensa suhteen. Esimerkiksi se, että valtiolta tulee tukea oppimisvajeiden paikkaamiseen, ei ole syy leikata koulutusbudjeteista, opetusministeri Andersson huomauttaa.

Hallitus haluaa kahden metrin turvavälit pois

Hallitus haluaa avata kulttuurielämää heti, kun tartuntatilanne sallii.

– Kohtuuttomia tilanteita tapahtumajärjestäjille aiheuttavasta kategorisesta kahden metrin turvavälivaatimuksesta tulee luopua, sanoo Andersson.

Kulttuuriminsteri Antti Kurvinen (kesk.) toivoo asiaan muutoksia jo elokuussa. Opetusministeri Andersson puhuu yhdenvertaisuudesta.

– Rajoitusten tulee kohdella eri aloja ja alueita yhdenvertaisesti. Kulttuuriala osoitti jo vuosi sitten syksyllä, miten maskeilla, väljyydellä ja muilla järjestelyillä on mahdollista järjestää tapahtumia terveysturvallisella tavalla. Heillä on valmiudet tehdä näin nytkin, uskoo Andersson.

Yhteiskunnan avaaminen edellyttää pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan 80-90 prosentin rokotekattavuutta. Tämä voisi olla mahdollista aikaisintaan lokakuussa. Suurten yleisöjen esittäville taiteille jokainen kuukausi rajoituksia on piinaa. Andersson ei usko enää yleiskieltoihin, vaikka tartuntoja onkin nyt paljon.

– Rokotusten eteneminen on ilahduttavaa ja hienoa, mutta ilmaantuvuuden nousu on huolestuttavaa. Tilanteeseen on reagoitava riittävän tehokkain, oikeudenmukaisin ja oikein kohdennetuin toimenpitein. Esittävän taiteen tilojen ja tilaisuuksien järjestämisen ehtoja tulee harkita niiden tosiasiallisten terveysriskien mukaisesti, ei laajojen yleiskieltojen avulla, sanoo Anderdsson.

Opetusministeri Li Andersson on Yle TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 14.8.2021 kello 10.05. Silloin aiheena on myös hallituksen tuleva budjettiriihi, jota vasemmistoliitto on luonnehtinut ilmastoriiheksi.

