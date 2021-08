Herätys: Suomalaiset yritetään saada kotiin Afganistanista tänään, työpaikkaruokailu muuttuu, joustava perusopetus pelastaa monen koulunkäynnin

Haavisto: Suomalaiset pyritään saamaan Afganistanista pois tänään

Ylen aamussa vieraillut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi, että Afganistanissa olevat suomalaiset pyritään saamaan tämän päivän aikana Suomeen. Myös suomalaisille töitä tehneet paikalliset yritetään saada turvaan tänään tai viimeistään huomenna.

Työpaikkaruokailussa on tapahtumassa iso muutos koronan jälkeen

Apulaisravintolapäällikkö Vilma Chowdhuryn mukaan korona-aikana asiakkaat katosivat ja väkeä lomautettiin ja irtisanottiin. Nämä kaikki ja yhä jatkuva epätietoisuus tulevasta ovat stressanneet työntekijöitä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Henkilöstöravintoloiden tulevaisuus on epävarma. Lounasruokailijoiden määrä voi lisääntyvän hybridityön takia jopa puolittua. Osittain etätyötä tekeville tarjotaan uusia palveluja, esimerkiksi mukaan ostettavia lounaskasseja etäpäiviksi.

"En haluaisi edes tietää, missä olisin ilman jopoa", sanoo Juho Yliportimo, 21

Juho Yliportimo, 21, löysi oman polkunsa jopo-vuonna, jonka aikana pääsi kokeilemaan eri aloja. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Joustavan perusopetuksen ryhmään pääseminen voi olla käänteentekevä kokemus, sillä osalle oppilaista peruskoulu on yhtä taistelua huonommuuden tunteen ja jatkuvien epäonnistumisten keskellä. Esimerkiksi rovaniemeläiselle Juho Yliportimolle jopoluokalta saadut onnistumisen tunteet olivat avain oman opiskelu- ja työuran löytymiseen. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole tarjolla kaikille, sillä jopoluokkia on yhä alle puolessa kunnista.

Sää jatkuu epävakaisena

Kuva: Nina Karusto / Yle Sää

Suomen yllä on matalapaineen alue, ja sää on hyvin epävakaista. Tänään sadekuurot ja ukkoset ovat vähän viikonloppua harvemmassa ja keskittyvät maan keskivaiheille. Poutaisinta on Lapissa, jossa on toisaalta pilvisintä ja viileintä.

