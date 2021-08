Yhdysvaltain Kabulin-lähetystön henkilökuntaa määrätty tuhoamaan arkaluontoisia asiakirjoja

Taliban on saanut hallintaansa muun muassa Helmandin maakunnan pääkaupungin Lashkar Gahin.

Taliban on saanut hallintaansa muun muassa Helmandin maakunnan pääkaupungin Lashkar Gahin. Kuva: EPA/STRINGER

Afganistanin kriisi on syventynyt ääri-islamistisen Talibanin edetessä kohti maan pääkaupunkia Kabulia. Länsimaat vetäytyvät ja paikallisen väestön tilanne heikkenee.

Yhdysvaltain Kabulin-suurlähetystö on määrännyt henkilökuntaansa tuhoamaan arkaluontoisia asiakirjoja sekä materiaalia, jota voitaisiin käyttää Talibanin propagandassa ääriliikkeen mahdollisesti vallatessa Afganistanin pääkaupungin.

– Hävittäkää myös esineet, joissa on lähetystön tai valtion virastojen logoja, Yhdysvaltain liput sekä esineet, joita voidaan väärinkäyttää propagandatoimissa, henkilökunnan saamassa muistiossa lukee uutistoimisto AFP:n mukaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeriö kommentoi, ettei usko Kabulin olevan välittömässä vaarassa siitä huolimatta, että useimmat Afganistanin muut merkittävät kaupungit on menetetty Talibanille viime päivinä.

– Kabul ei ole tällä hetkellä välittömän vaarallisessa ympäristössä. Mutta on selvää, jos katsomme Talibanin tekemisiä, että he yrittävät eristää Kabulia, sanoi Pentagonin tiedottaja John Kirby toimittajille.

Väkeä siirretään pois Afganistanista

Maan kolmesta suurimmasta kaupungista enää Kabul on hallituksen vallassa Heratin ja Kandaharin kaaduttua äärijärjestölle. Yhdysvallat on pitänyt kiinni täydestä vetäytymisestään maasta, mutta on lähettänyt Kabuliin 3 000 sotilasta tukemaan lähetystönsä alasajoa. Lähetystö valmistautuu siirtämään toimintansa lentokentälle tarpeen vaatiessa.

Perjantaina kerrottiin, että Suomi evakuoi Afganistanista enintään 130 paikallista asukasta nopeasti huonontuneen turvallisuustilanteen takia. Evakuoitavat ovat työskennelleet Suomen tai EU:n Kabulin-edustustossa tai Nato-johtoisessa kriisinhallintaoperaatiossa. Myös työntekijöiden perheenjäseniä tuodaan Suomeen. Kabulin suurlähetystö jatkaa toistaiseksi toimintaansa.

Henkilöiden siirtäminen Suomeen toteutetaan valtion järjestämällä tilauslennolla. Arvioidut kustannukset ovat noin 700 000 euroa.

Humanitaarinen katastrofi käsillä

Afganistanin hallinnon ja Talibanien välisten taisteluiden pelätään johtavan pakolaiskriisiin. Pelkästään toukokuusta lähtien arviolta 250 000 afgaania on joutunut lähtemään kodeistaan, kertoo YK. Perheitä on leiriytynyt Kabuliin, osa täysin vailla suojaa.

– Tilanteessa on kaikki humanitaarisen katastrofin tunnusmerkit, sanoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman edustaja Thomson Phiri.

Suuri huoli on myös ihmisoikeuksista. Kun talibanit olivat vallassa vuosina 1996–2001 naiset eivät voineet käydä töissä eikä tyttöjen sallittu käydä koulua. Naisten oli peitettävä kasvonsa eivätkä he saaneet liikkua kodin ulkopuolella ilman perhepiiriin kuuluvan miehen seuraa.