Uusi toiminnanjohtaja vei yhdistyksen rahat – "En jaksa ymmärtää sellaista röyhkeyttä", sanoo 87-vuotias entinen rahastonhoitaja

Paratiisisaaret ry on toiminut viime keväästä lähtien Säynätsalon entisessä pappilassa. Kuva: Terhi Pirilä-Porvali / Yle

Säynätsalossa toimiva Paratiisisaaret ry on tänä kesänä kokenut, mitä voi tapahtua, jos yhdistyksen raha-asiat ovat vain yhden ihmisen hallussa. Rikoskomisario Toni Peuha kertoo, että monessa yhdistyksessä muhii ainekset vastaavaan.

Uusi toiminnanjohtaja tyhjensi keskisuomalaisen yhdistyksen tilin omiin taskuihinsa. Tililtä hävisi lähes 20 000 euroa rahaa viime vuoden marraskuun jälkeen, yhdistyksen jäsenet kertovat.

Jyväskylän Säynätsalossa toimiva Paratiisisaaret-yhdistys täytti kesällä 30 vuotta. Juhlamieltä on kuitenkin ollut vaikea löytää talousahdingon setvimisen keskellä.

Yhdistys on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen, mutta rikostutkintaa ei ole aloitettu.

– En voi vielä sanoa, onko syytä epäillä rikosta ja aloittaako poliisi esitutkintaa. Olemme pyytäneet yhdistykseltä lisätietoja, joita emme ole saaneet, kertoo rikoskomisario Toni Peuha Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Monessa yhdistyksessä muhii Peuhan mukaan ainekset vastaavaan tapaukseen.

– Tämä on ikuinen ongelma. Monessa yhdistyksessä on yksi henkilö, joka pystyy toimimaan liian itsenäisesti. Vastuuta ei ole hajautettu niin, että muut pystyisivät valvomaan hänen toimintaansa.

Sama koskee Peuhan mukaan useita taloyhtiöitä.

– Näitä tapauksia yhdistää se, että ammattitaitoinen henkilö on hoitanut tehtäviä. Yhdistys tai taloyhtiö on luottanut häneen sokeasti, ja ongelmat tulevat kuin salama kirkkaalta taivaalta. Luottamusasemaa on käytetty hyväksi, Peuha kertoo.

Reipas nuori tulokas ilahdutti Säynätsalossa

Säynätsalossa kaikki alkoi, kun lähinnä eläkeläisvoimin toiminut yhdistys sai riveihinsä nuoren ja reippaan naisen viime syksynä. Hän lupautui vapaaehtoiseksi toiminnanjohtajaksi ja päätyi myös rahastonhoitajaksi.

Lähes kaikki yhdistyksen aktiivit ovat eläkeläisiä, joten nuoren ja tehokkaanoloisen tulokkaan innokkuus vapaaehtoistehtäviin ilahdutti heitä.

Paratiisisaaret järjestää alueellaan Jyväskylän Säynätsalossa monenlaista virkistystoimintaa, työllistää tukityöllistettyjä ja jakaa ruoka-apua tarvitseville.

Yhdistyksen tulot koostuvat sekä oman toiminnan tuotoista että yhteiskunnan myöntämistä tukirahoista. Paratiisisaaret kerää rahaa muun muassa pyöräkorjaamolla, kahvilatoiminnalla ja matonkudonnalla.

Suurimman virheensä yhdistys teki jäsentensä mukaan siinä, että uusi toiminnanjohtaja sai haluamansa yksinoikeuden Paratiisisaarten raha-asioihin viime vuonna.

Aiemmin tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeus oli kahdella johtokunnan jäsenellä, viime loka-marraskuusta lähtien vain uudella toiminnanjohtaja-rahastonhoitajalla.

Sittemmin yhdistyksen puheenjohtaja ja osa johtokunnasta erosi.

Toiminnanjohtaja otti raha-asiat vastuulleen, kun yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Seija Vihinen luopui vastuutehtävästä. 87-vuotias Vihinen ehti toimia rahastonhoitajana 15 vuotta.

Hän harmittelee sitä, että yhdistys ei selvittänyt tulokkaan taustoja, kun tämä pestattiin vapaaehtoiseksi toiminnanjohtajaksi.

– Ihmettelin vähän sitä, että niin nuorella oli aikaa ja halua vapaaehtoistyöhön. Tarkistin häneltä vielä, että kai hän ymmärsi, ettei tästä tehtävästä makseta palkkaa.

Vihinen kertoo tarjoutuneensa auttamaan seuraajaansa raha-asioiden hoitamisessa, mutta tämä ei kertaakaan kysynyt häneltä apua.

Vastaavat tapaukset ovat melko harvinaisia

Yhdistyksissä toimivat henkilöt kavaltavat rahaa järjestöiltään vuosittain. Tapauksia on joka vuosi muutama Keski-Suomessa, mutta kaikki eivät päädy poliisin tietoon saati käräjäoikeuden käsittelyyn, kertoo rikoskomisario Toni Peuha.

– Tapaukset ovat verrattain harvinaisia, jos ottaa huomioon sen, kuinka paljon tässä maassa on yhdistyksiä.

Lähes 20 000 euron nappaamiset yhdistysten tileiltä ovat Peuhan mukaan vieläkin harvinaisempia. Sellaista ei tule Keski-Suomessa poliisin tietoon joka vuosi.

Peuha ei ota vielä kantaa siihen, paljonko Paratiisisaarten tililtä on lopulta viety rahaa ja millä rikosnimikkeellä asiaa mahdollisesti tutkittaisiin. Kyseessä voi olla paitsi kavallus myös esimerkiksi luottamusaseman väärinkäyttö.

"Hälytyskellojen olisi pitänyt soida aiemmin"

Paratiisisaarten aktiivit alkoivat epäillä kevään aikana, että yhdistyksen raha-asiat eivät ole oikealla tolalla.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo aiemmin, toteaa nykyinen puheenjohtaja Antti Pekkanen.

Asioiden selvittäminen oli hankalaa, sillä toiminnanjohtaja oli ainoa, jolla oli oikeudet käydä katsomassa tilitietoja. Tilitietojen ja kuittien perään kyselleet johtokunnan jäsenet leimattiin hankalaksi, yhdistysväki kertoo.

Outoihin menettelytapoihin kiinnitti huomiota myös Sini Kandell, joka tuli talvella yhdistykseen tukityöllistymisjaksolle kuntoutujana.

Kandellin mukaan toiminnanjohtaja jätti tilittämättä yhdistykselle kertyneitä käteisvaroja. Esimerkiksi vappuna munkkien myynnillä kertynyt 300 euroa päätyi tämän omiin taskuihin.

Kandell kertoo ottaneensa työvoimaviranomaisiin yhteyttä. Hänen mukaansa toiminnanjohtaja ei huolehtinut myöskään tukityöllistettyjen työnohjauksesta vaan jätti esimerkiksi kahvilatoiminnan kokemattomien työntekijöiden vastuulle.

Yhdistyksen varoilla ostettu huonekaluja ja bensaa

Kesäkuun alussa toiminnanjohtaja ilmoitti menevänsä leikkaukseen, eikä häntä ole näkynyt Paratiisisaarten tiloissa Vanhassa pappilassa kesän aikana, yhdistysväki kertoo.

Toiminnanjohtaja on nyt palauttanut yhdistyksen tietokoneen ja kännykän postin kautta. Ilman niitä asioiden hoito oli kesällä vaikeaa, Sini Kandell kertoo.

Antti Pekkanen ja uudeksi rahastonhoitajaksi valittu Kandell ovat tällä viikolla käyneet pankissa selvittämässä, mihin yhdistyksen rahat ovat menneet.

Kandellin mukaan tiliotteista selviää, että toiminnanjohtaja oli alkanut siirtää rahaa omalle tililleen heti saatuaan tilinkäyttöoikeuden.

Rahoilla on muun muassa ostettu huonekaluja ja bensaa, tehty ostoksia päivittäistavarakaupoissa ja ajettu taksilla, Kandell luettelee. Nainen on maksanut itselleen myös palkkoja, vaikka kyse oli vapaaehtoistyöstä.

– Yhtenäkin päivänä yhdistyksen tililtä oli nostettu kolme kertaa 500 euroa, Kandell kertoo.

Hän on laskenut, että tilitietojen perusteella toiminnanjohtaja oli siirtänyt eri tarkoituksiin Paratiisisaarten tililtä pelkästään marras-joulukuussa yhteensä 11 723 euroa. Kesään tultaessa tili tyhjeni kokonaan, eli rahaa sieltä oli hävinnyt yli 18 000 euroa. Saldo oli 14 euroa miinuksella.

Yhdistys arvelee, että tämän lisäksi nainen on jättänyt tilittämättä useita tuhansia euroja erilaisilla tapahtumilla kerättyjä tuloja.

"Olen ihan raivoissani"

Paratiisisaarten väki tuntee tulleensa perusteellisesti huijatuksi.

Antti Pekkanen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen yhdistyksen nimissä. Vaikka rahoja ei saataisi takaisin, yhdistys toivoo, ettei vastaavaa enää tapahtuisi muille.

Pekkasen mukaan tarkoituksena on jatkaa toimintaa, mutta sitä varten perustetaan ehkä uusi yhdistys.

Paratiisisaaret keräsi tämän vuoden Säynätsalo-päivillä rittävästi rahaa, että se pystyy maksamaan palkat yhdistykselle kesätyörupeaman tehneille koululaisille.

Muiden raha-asioiden selvittely jatkuu pitkään.

– Sanon suoraan, että olen ihan raivoissani, Seija Vihinen toteaa.

– Tuntuu, että vapaaehtoisten työ on mennyt hukkaan. En jaksa ymmärtää sellaista röyhkeyttä, että viedään vähävaraisilta rahat.