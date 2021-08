Synkkä koronaraja ylittyi: yli tuhat ihmistä on tähän mennessä kuollut Suomessa koronaan – kuolleista yli puolet on ollut yli 80-vuotiaita

Suomessa on tähän mennessä todettu 1002 koronaan liitettyä kuolemaa. Suurin osa kuolleista on ollut iäkkäitä, mutta joukossa on myös keski-ikäisiä sekä nuoria aikuisia. Miehiä on kuollut naisia enemmän. Valtaosalla on ollut jokin pitkäaikaussairaus.

Tehohoitokaan ei auta kaikkia koronapotilaita. Tähän mennessä Suomessa on todettu 1002 koronaan liitettyä kuolemantapausta. Kuva: Niko Mannonen / Yle