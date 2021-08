Asiantuntija: Tilanne muuttuu Afganistanissa nyt tunti tunnilta – "Tässä on yllättynyt itse kukin"

Ääriliike on vallannut Afganistanin nopeasti haltuunsa. Kuvassa Afganistanin turvajoukkojen sotilaat pitävät vahtia kukkulalla.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Parosen mukaan Talibanin valtaannousu on ollut niin nopeaa, että liike voi itsekin olla yllättynyt siitä.

Tilanne Afganistanissa voi muuttua nyt hyvinkin nopealla aikataululla, sanoo apulaissotilasprofessori Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Taliban on saartanut maan pääkaupungin Kabulin käytännössä muutaman päivän aikana, kun monet muut tärkeät kaupungit ovat päätyneet islamilaisen ääriliikkeen haltuun. Voit seurata Afganistanin tilannetta tässä päivittyvässä artikkelissa.

Sunnuntaina iltapäivällä ulkoministeri Pekka Haavisto myönsi, ettei osannut vielä perjantaina nähdä tilanteen muuttuvan niin nopeasti. Parosen mukaan viime päivät ovat olleet syöksykierrettä Afganistanin hallinnolle.

– Tässä on yllättynyt itse kukin. Tilanne elää nyt tunti tunnilta, Paronen sanoo.

Parosen mukaan Talibanin nopea voittokulku kielii siitä, että operaatio on ollut hyvin johdettu, koordinoitu ja resursoitu. Kaiken lisäksi ääriliikkeen käsiin on jäänyt sotamateriaalia, jolla länsivallat ovat varustaneet Afganistanin hallituksen joukkoja.

Hallitusta tukevat joukot ovat pääosin luopuneet taistelusta. Parosta kiinnostaa nyt, jääkö maahan vielä paikallisia vastarintapesäkkeitä tai yrittävätkö esimerkiksi naapurimaa Uzbekistanin puolelle vetäytyneet joukot uutta hyökkäystä.

"Tilanne on verraten arvaamaton"

Antti Parosen mukaan on mahdollista, että Afganistanista muodostuu Talibanin vallan alla ääriliikkeiden tukialue. Kuva: Sini Järnström / Yle

Vielä muutamaa päivää aiemmin Paronen ennakoi, että Kabulin hallinnasta saatettaisiin käydä verinen taistelu. Sunnuntaina sekä Taliban että Afganistanin hallinto ovat lupailleet rauhanomaista vallanvaihtoa. Paronen pitää tätä mahdollisena tapahtumankulkuna.

– Samaan aikaan on muistettava, että Taliban ei ole mikään keskusjohtoinen organisaatio. Sen alaisuudessa on erilaisia soluja ja kenttäkomentajia, joita voi liikuttaa omakin intressinsä, kuten kosto tai rahantavoittelu. Näin ollen tilanne on verraten arvaamaton.

Parosen mukaan Talibanin valtaannousu on ollut niin nopeaa, että liike itsekin voi olla yllättynyt siitä. Seuraavaksi sen on yritettävä vakiinnuttaa valtansa.

Tehtävä ei ole mitenkään helppo maassa, jossa monet tuntevat uskollisuutta pikemminkin omalle perheelleen ja heimolleen kuin hallintokaupungissa istuville valtaapitäville.

Parosen mukaan ainakin yksi asia on toisin kuin silloin, kun Taliban oli edellisen kerran vallassa Afganistanissa. Liike on pyrkinyt vakuuttamaan muut siitä, että ylilyönneiltä vältyttäisiin.

Jos Talibanin edustajia on uskominen, myöskään Kabulissa työskentelevät ulkomaalaiset eivät olisi vaarassa.

– Mutta sitten se, millaisia puhdistus- tai kostotoimenpiteitä on myöhemmin tulossa, se on toki asia erikseen.

Moni valtio on kertonut evakuoivansa suurlähetystönsä Kabulista Talibanin tieltä. Myös Suomi valmistelee evakuointia.

Lisäksi Suomi on kertonut ottavansa maahan enintään 130 Suomelle, EU:lle ja Natolle työskennellyttä afganistanilaista. Heille myönnetään oleskelulupa Suomeen, koska he ovat Afganistanissa vaarassa.