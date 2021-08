Biden joutui Yhdysvalloissa tulilinjalle Afganistanin takia – heikko tiedustelu herättää epäilyksiä niin salaliitoista kuin koko ulkopolitiikasta

WASHINGTON Presidentti Joe Bidenin vaalima ulkopolitiikan uskottavuus on kärsinyt kovan kolauksen ääriliike Talibanin vallatessa Afganistania.

Biden perusteli 8. heinäkuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltain joukkojen vetämistä Afganistanista hämmentävällä tavalla. Tiedotustilaisuudesta tehtyjä videoita toistetaan nyt televisiossa ja levitetään sosiaalisessa mediassa.

Bidenin vastaukset nostavat pintaan kysymyksiä Yhdysvaltain tiedustelun ja sitä kautta ulkopolitiikan laadusta. Hurjimmissa arvioissa nähdään jopa salaliittoja presidentin harhauttamiseksi, koska Bidenin tilannearvio oli hutera.

Biden yliarvioi (siirryt toiseen palveluun)Afganistanin turvallisuusjoukkojen puolustuskyvyn ja vastaavasti aliarvioi Talibanin iskukyvyn.

Blinkenkin torjui Saigon-vertaukset

Yhdysvallat evakuoi Kabulin suurlähetystönsä työntekijät sunnuntaina.

Ulkoministeri Antony Blinken torjui kritiikkiä toistamalla Bidenin sanoja, ettei Afganistanista poistumista voisi verrata yhdysvaltalaisten pakoon Saigonista. Uutiskuvat kuitenkin muistuttavat pelottavasti 1975 tapahtumia Vietnamissa.

Blinkenin mielestä Yhdysvallat on saavuttanut tavoitteensa Afganistanissa, ja voi siksi vetäytyä maasta suunnitelmien mukaan.

Syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen käynnistetty sotilasoperaatio (siirryt toiseen palveluun) on vaatinut vajaan 2 500 yhdysvaltalaisen sotilaan hengen. Kaikkiaan Afganistanissa on 20 vuoden sotaisuuksien aikana kuollut yli 150 000 ihmistä, joista siviilejä on noin 50 000.

Operaation kulut Yhdysvaltain veronmaksajille ovat arviolta 2 000 miljardia dollaria eli vajaat 1 700 miljardia euroa.

Pelosi vaatii selvitystä Bidenilta

Joukkojen vetämistä kannatetaan raskaiden tappioiden takia molemmissa Yhdysvaltain pääpuolueissa. Jo Bidenin edeltäjät Donald Trump ja Barack Obama hakivat mahdollisuutta lähteä Afganistanista.

Varsinkin suurella rahalla koulutettujen Afganistanin turvallisuusjoukkojen heikkous on kuitenkin tullut yllätyksenä Washingtonissa. Se lisää huolta siitä, onko Biden tilanteen tasalla.

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä Yhdysvaltain johto on jo vuosikausia lukenut väärin Afganistanin tilannetta (siirryt toiseen palveluun), eikä Yhdysvalloilla ole ollut selkeää Afganistan-strategiaa.

Huolestuneita on molemmissa puolueissa. Edustajainhuoneen demokraatti-puheenjohtaja Nancy Pelosi on vaatinut Bidenin hallinnolta selontekoa, kun kongressi viikon päästä palaa kesätauolta.

Vaikutusvaltaiset republikaanisenaattorit Mitch McConnell ja Lindsey Graham ovat kuvanneet Afganistanin tilanteen kärjistymistä häpeälliseksi Yhdysvaltain kansainväliselle maineelle.

Grahamin mielestä Biden ei näe päätöstensä ja puheidensa vaikutusta Yhdysvaltain sisäiseen turvallisuuteen.