EDM-musiikin supertähti Alan Walker on Suomi-fani – Aura Festin yleisö sai kovan arvion: "He ovat ihan kreisejä!"

Futuristisia visioita, käsikirjoitettuja tarinoita, näyttelijöitä ja tietokoneella luotuja efektejä. Alan Walker tunnetaan paitsi EDM-musiikistaan, myös musiikkivideoistaan, jotka muistuttavat pienoiselokuvia. Tällaisia elementtejä löytyy myös Walkerin tuoreelta, Dubaissa kuvatulta Sweet Dreams -kappaleelta. Siinä kaahataan autoilla aavikkomaisemissa ja viitataan kontrollikoneistojen siilaamiin tulevaisuuden kauhukuviin.

Walker ei panosta musiikkivideoihinsa syyttä suotta. Hänen mukaansa kyse on tarkoin mietitystä konseptista, jolla erottua muista.

– Pyrin luomaan musiikkivideoideni ympärille elokuvallista universumia. Kokonaisuus on samassa linjassa edeltävien videoiden kanssa ja tarina jatkuu musiikkivideosta toiseen kuten televisiosarjassa. Tämä on jotakin täysin erilaista kuin, mitä muut artistit tekevät.

Paitsi visuaalisessa mielessä, elokuvallisuus kiehtoo Walkeria myös musiikillisesti.

– Jos minulla olisi mahdollisuus tuottaa musiikkia elokuviin, olisin siihen täysin valmis. Tällä hetkellä haen inspiraatiota elokuvien soundtrackeistä. On paljon ihmisiä, jotka eivät arvosta tätä genreä, mutta siellä on paljon melodisuutta ja emotionaalisuutta, joka nimenomaan kiehtoo minua.

Elokuvamaista melodisuutta Walker hakee myös omaan musiikkiinsa. Vaikka esimerkiksi yllämainitun Sweet Dreamsin musiikkivideo voisi olla pätkä toimintaelokuvasta, itse kappale on hyvin hyväntuulinen.

– Tykkään tehdä musiikkia, joka saa myös minut itseni hyvälle tuulelle. Melodian pitää olla helposti muistettava ja sen pitää jäädä pyörimään mieleen.

Alan Walker valo- ja videoarsenaalin keskellä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Maskista muodostui Alan Walkerin tavaramerkki jo ennen koronapandemiaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Alan Walker on tehnyt uuden Sweet Dreams -kappaleen yhdessä kazakstanilaistuottaja Imanbekin kanssa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Faded-hitti ja kolme miljardia katsojaa

Alan Walkerin ura lähti huimaan nousukiitoon vuoden 2015 Faded-hitillä, joka on saanut Youtubessa kolme miljardia katselukertaa – ja sellaiset 120 miljoonaa vielä siihen päälle. Walkerin kohdalla voi muutenkin puhua superlatiivein: Instagramissa on 8, Youtubessa 40 miljoonaa seuraajaa.

Walkerin musiikki oli jo aiemmin niittänyt suosiota pelimaailmassa, mutta viimeistään Faded pisti tuolloin vasta 18-vuotiaan nuoren miehen elämän täysin uusiksi. Aiemmin Walkeria saattoi kutsua bedroom produceriksi eli henkilöksi, joka teki musiikin alusta loppuun saakka kotistudiossaan, nyt tilanne on ollut jo vuosikaudet jotakin ihan muuta.

– Toisinaan kaipaan aikoja ennen Faded-kappaletta, koska silloin ei tiettyjen asioiden suhteen ollut minkäänlaisia sääntöjä tai rajoituksia. Tällä hetkellä Alan Walker on kasvanut globaaliksi tavaramerkiksi, ja tämä vaatii huomattavasti enemmän työtä kuin kotistudion pyörittäminen. Eikä tätä kaikkea pystynyt silloin aikoinaan mitenkään etukäteen ennustamaan.

Alan Walker kuvattuna Turussa 14.8. 2021. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Walker tunnetaan artistina, jolla on alusta lähtien linkittynyt vahvasti teknologiaan ja peleihin ja hyödyntänyt näitä elementtejä myös musiikissaan, mutta mikä on tilanne nyt?

– Musiikinteossani en välttämättä tarvitse uusia elementtejä, koska kaikki kuitenkin tapahtuu tietokoneella. Käytän tiettyjä ohjelmia ja minulla on tietyt plugarit. Asiat eivät ole enää niin monimutkaisia kuin aiemmin.

Walker käyttää musiikissaan edelleen digitaalista musiikinteko-ohjelmaa FL Studiota, joka tunnetaan myös entiseltä nimeltään Fruity Loops. Koska ohjelmistoja on helposti saatavilla, musiikinteko on demokratisoitunut. Walkerin mielestä tämä on pääsääntöisesti hieno asia, mutta siinä on kipupisteensäkin: tekijöitä kun on riittämiin.

– Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että aloittelevien artistien on yhä vaikeampi saada musiikkiaan kuuluville ja hankkia fanipohjaa. Toisaalta heiltä ei puutu myöskään mahdollisuuksia breikata.

Videoscreenit ja moderni teknologia jylläävät Alan Walkerin esityksissä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Alan Walkerin yleisöä. Faneista käytetään kutsumanimeä walkers. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Alan Walkerin show-tykitystä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Korona ei ole kadottanut inspiraatiota

Norjassa edelleen asuva Alan Walker on esiintynyt Suomessa useamman kerran ja hänellä on myös suomalainen tyttöystävä, parikymppinen Viivi Niemi. Walker osaa myös muutamia suomenkielisiä fraaseja, eikä jaksa peitellä Suomi-innostustaan.

– Rakastan Suomea, ja entä sitten suomalainen yleisö: heidät voi nytkin kuulla tänne asti, he ovat ihan kreisejä! Walker viittaa nostatukseen, joka kuuluu bäkkärille saakka, kun Elastinen esiintyy.

– Alun perin en tiennyt, perutaanko tämä tapahtuma kokonaan vai siirtyykö se ehkä myöhäisempään ajankohtaan. On ollut upeaa tulla takaisin ja olen todella iloinen siitä, että tämä konsertti on toteutunut.

Kuten monen muunkin artistin kohdalla, koronapandemia on vienyt Walkerilta esiintymisiä, mutta muutoin hän kertoo selviytyneensä vaikeista ajoista varsin kivuttomasti.

– Olen tehnyt koko korona-ajan musiikkia, enkä välttämättä koe, että inspiraationi olisi ollut jotenkin matalammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Olen pärjännyt ja voinut ihan hyvin.

Koronan kurittaman musiikki- ja tapahtuma-alan luotsaaminen kohti parempia aikoja ei Alan Walkerin mukaan ole yksiselitteinen asia, eikä täydellistä, kaikille sopivaa ratkaisua ole olemassa.

Esimerkiksi Norjassa valtio on jakanut hakemusten perusteella alan toimijoille taloudellista kompensaatiota menetetyistä tuloista. Walkerin mukaan tämä on ollut hienoa, koska se on auttanut lukuisia ihmisiä.

Walker on itse osallistunut aktiivisesti hyväntekeväisyyteen aiemmin – hän on muun muassa lahjoittanut rahaa puiden istuttamiseen – ja nyt DJ on tehnyt samaa koronan tiimoilta.

Walker haki valtiolta kompensaatiota ja sai sitä neljän miljoonan Norjan kruunun eli vajaan 400 000 euron verran. Hän pisti summaan miljoona kruunua omia rahojaan ja on nyt jakanut kyseistä rahamäärää eteenpäin sadalle eri toimijalle.

– Rahaa ovat saaneet niin äänisuunnittelijat kuin bäkkärillä työskentelevät henkilötkin. Tällä tavalla olen pystynyt auttamaan ihmisiä, jotka ovat kamppailleet pandemian kurimuksessa.

