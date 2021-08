Elintarvikeosaamisen kehittäminen jatkuu Seinäjoella: uusi Ruokatalo on 20 miljoonan euron hanke ja yrityksille "täysin uudenlainen" tapa toimia

Seinäjoki jatkaa elintarvikealaosaamisen kehittämistä kaupungissa.

Tänään julkistettiin suunnitelma uudesta elintarvikealan keskittymästä eli "ruokatalosta", johon on tarkoitus koota elintarvikealan sopimus- ja alihankintavalmistuksen tuotantoa ja logistiikkaa.

Rakennuspinta-alaa uuteen ruokataloon tulee 20 000 neliömetriä. Sen rakennuskustannukset ovat 15-20 miljoonaa euroa.

Investoinnista vastaa sijoittajista koostuva kiinteistöyhtiö, joka vuokraa tilat perustettavalle palveluyhtiölle.

Into Seinäjoen johtaja Jukka Pajusen mukaan ruokatalon konsepti on täysin uudenlainen.

Rakennuskokonaisuuteen – yhdelle tontille tai jopa yksien seinien sisään – on tarkoitus koota useita eri valmistavia yrityksiä, jotka hyödyntävät yhteisiä varasto-, lähettämö-, logistiikka-, tietojärjestelmä-, raaka-ainehankinta- ja kiinteistöinfrapalveluita.

– Sijainnilla ja uudella toimintamalliajattelulla haetaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä toimitusketjuun kokonaisuutena. Vuosittain tavoitteena on seitsennumeroinen eli yli miljoonaan euroon nouseva kokonaissäästö, Pajunen sanoo tiedotteessa.

Tähän mennessä Into Seinäjoki on kartoittanut elintarvikealan yritysten kiinnostusta hankkeeeseen ja nyt valmisteilla on aiesopimusmalli, jolla halukkaat voivat lähteä hankkeeseen mukaan.

Uusia työpaikkoja keskittymän odotetaan luovan 200.

Ruokatalon yhteiset palvelut pienten apuna

Ruokatalon on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alkupuolella. Tämän vuoden joulukuussa tarkoitus on kertoa, mitkä yritykset sinne sijoittuvat ja rakentamisen toivotaan olevan käynnissä keväällä 2022.

Ruokataloon toivotaan alkuvaiheessa sijoittuvan ainakin viisi alan yritystä.

– Tavoite on, että tämän vuoden aikana saisimme aiesopimukset. Ja sitten vaan nykäistään homma käyntiin, Pajunen sanoo.

Keskittymän suunnittelussa on hyödynnetty Into Seinäjoen mukaan useita yrityksiä ja alan asiantuntijoita.

Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossin mukaan Atrialla seurataan kiinnostuneina, millaisia tuotteita keskittymässä alkaa syntyä.

– Pirstaloituvan kuluttajakäyttäytymisen markkinassa on tilausta esimerkiksi pienemmille, käsityövaltaisille tuotesarjoille. Ne voivat hyvin täydentää omaa tuotevalikoimaamme. Me pystymme taas tarjoamaan aiemmin paikallisesti toimineelle yritykselle valtakunnallisen jakelutien ja kasvun paikan, Ala-Fossi toteaa.

Ala-Fossi uskoo, että yhteinen palveluresurssi mahdollistaa sen, että yritykset pystyvät kehittämään omaa erikoisosaamistaan.

– Nyt moni sellainen yritys, jolla ei yksin ole ollut tarpeeksi resursseja, voi lähteä ihan uuteen kasvuun. Atria ei sulje omalta osaltaan mitään roolia pois keskittymän rakentumisessa. Tärkeää on saada vauhtiin yritysvetoinen hanke, jota voimme olla tukemassa, Ala-Fossi toteaa tiedotteessa.

Raideyhteydet uusiksi?

Ruokatalo rakentuu Seinäjoen Roveksen teollisuusalueella jo toimivien elintarvikelogistiikkayritysten Inexin ja Huhtala Logisticsin naapuriin. Tarkoitus on hyödyntää myös junayhteyksiä.

– Logistiikka on tärkeä osa elintarvikeketjua, Pajunen sanoo.

Into Seinäjoen mukaan uuden ruokakeskittymän rinnalla valmistellaankin myös suunnitelmaa isosta raidelogistiikkakokonaisuudesta palvelemaan useita teollisuudenaloja muuallakin kuin Seinäjoella.

Eri toimijoiden kanssa on tarkoitus käydä keskusteluja raideyhteyksien hyödyntämisen mahdollisuuksista ja kustannuksista.

– Kemiin valmistuvaa Metsä Groupin sellutehdasta varten on Seinäjoelle tulossa raakapuuterminaali, Vaasaan suunnitteilla oleva akkumateriaalitehdas tarvitsee Keski-Pohjanmaalta tuotavalle malmille junien kääntöalueen ja Seinäjoella valmistettavat vientituotteet voisivat lähteä Roveksesta suoraan junilla satamakaupunkeihin, kuten Helsinkiin, Kaskisiin tai Vaasaan. Lisäksi jo aikaisemmin on ollut tiedossa, että Suomesta raideliikenne suoraan Kiinaan ja itään on valtavassa kasvussa. Tällä hetkellä jo keskimäärin 10 junaa viikossa lähtee itää kohti eri alueille, Pajunen listaa Into Seinäjoen tiedotteessa.

Raideyhteyksien osalta puhutaan kuitenkin eri hankkeesta kuin ruokatalohanke. Sillä ei myöskään ole vielä suunniteltua aikataulua.

Into Seinäjoen mukaan raidelogistiikkakeskus vaatisi uutta kiertorataa Itäväylän taakse noin kolme kilometriä. Lisäksi Rovekseen tarvittaisiin lastauksia varten uusia raidepareja.

– Tämäkin on toteutuessaan iso investointi, Pajunen sanoo.

Into Seinäjoki kertoo, että selvitystyön aikana on jo löydetty uusi yhteistyökuvio Wasalinen verkoston kanssa. Yhteistyökuviolla on tarkoitus yhdistää logistinen ketju Pohjois-Ruotsista Etelä-Pohjanmaan kautta Vuosaaren satamaan, ja maailmalle.

