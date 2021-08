"Tilanne on kehittynyt dramaattisesti" – avustusjärjestöjen mukaan Afganistan tarvitsee humanitaarista apua välittömästi, pulaa on jopa ruoasta ja vedestä

Afganistanin asutuskeskuksissa käydyt taistelut ovat vaurioittaneet niin vesijärjestelmää kuin sairaaloita, ja moni joutuu jättämään kotinsa.

Eteläaasialaisen valtion humanitaarinen tilanne oli erittäin heikko jo ennen Talibanin nopeaa valtausoperaatiota maan suurissa kaupungeissa ja pääkaupungissa Kabulissa.

Afganistanissa oli jo vuoden alussa 18 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa.

– Siitä tilanne on kehittynyt dramaattisesti, ja me kaikki olemme nähneet uutiskuvissa, mitä siellä tapahtuu. Taisteluja on ollut melkein kaikissa suurissa asutuskeskuksissa. Taistelut ovat vahingoittaneet sähköverkkoa, vedenjakelujärjestelmää, terveyskeskuksia ja sairaaloita, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Niklas Saxén.

Perustarpeista on pulaa. Kaikilla ihmisillä ei ole ruokaa eikä puhdasta vettä. Suomalaiset ihmisoikeus- ja avustusjärjestöt seuraavat tiiviisti tilannetta.

Tilannetta vaikeuttaa myös jylläävä koronaviruspandemia. Afganistanin terveydenhuoltojärjestelmä on ollut Saxénin mukaan jo entuudestaan koetuksella.

– Jo aiemmin terveysjärjestelmä on ollut heikossa kunnossa. Jo pelkästään Kansainvälisen Punaisen Ristin tukemissa 15 sairaalassa hoidettiin heinäkuussa 13 000 taisteluissa haavoittunutta ihmistä, ja elokuussa heitä on ollut jo 4 000. Voi kuvitella, millainen tilanne siellä on – vallitsevan koronatilanteen lisäksi.

SPR:n Saxén toivoo, että avustustyöntekijät ja terveydenhuollon työntekijöiden annettaisiin tehdä työnsä vaikessa tilanteessa.

Afganistanissa on sekä Kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä että yhteistyöjärjestö Afganistanin Punaisen Puolikuun työntekijöitä. Töitä on tehty myös Talibanin valtaamilla alueilla, ja Saxénin mukaan järjestön työntekijöitä on kunnioitettu.

Suurin osa toimijoista on paikallisia.

– He pyrkivät jatkamaan työskentelyä niin paljon kuin on mahdollista, mutta osa on joutunut pakenemaan, Saxén sanoo.

Amnesty: Erityisesti valmiiksi hauraassa asemassa olevien oikeudet vaarassa

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty Suomen oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen painottaa, että Afganistanin ihmisoikeustilanne oli jo entuudestaan heikko.

– Meidän näkemyksemme mukaan Afganistan on yksi maailman turvattomimmista paikoista, ja Global peace indexin mukaan maa on maailman turvattomin jo toista vuotta peräkkäin.

Korhosen mainitsema indeksi asettaa valtiot paremmuusjärjestykseen niiden turvallisuuden perusteella. Indeksi huomioi yhteiskunnallisen turvallisuuden, kansalliset ja kansainväliset konkfliktit ja valtion militarisoinnin tason.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat heikentäneet afganistanilaisten siviilien tilannetta edelleen. Samanaikaisesti jylläävä koronaviruspandemia vaikeuttaa paikallisten ihmisten elämää entisestään.

Humanitaarista apua tarvitaan välittömästi, mutta sen perille saaminen voi aiheuttaa ongelmia.

– Paljon ihmisiä on maansisäisessä paossa ja asuu pakolaisleireillä, joissa sanitaatio ja muut elämän edellytykset ovat huonoja. Ihmiset ovat paenneet runsain määrin maan sisäisesti. Se varmasti kasvaa, ja ulkomaille pakeneminen voi vaikeutua.

Ihmisoikeuksien toteutuminen valtiossa on vaakalaudalla. Erityisesti jo valmiiksi hauraassa asemassa olevien ihmisten oikeudet ovat vaarassa.

Korhosen mukaan tilanne näytti jo hieman paremmalta ennen viime vuonna käytyjä rauhanneuvotteluja.

Viime vuonna Taliban-ääriliike ja Yhdysvallat solmivat ensin sopimuksen yhdysvaltalaisjoukkojen vetämisestä maasta ja sen jälkeen Taliban ja Afganistanin valtio käynnistivät rauhanneuvottelut.

– Rauhanneuvotteluiden aikana siviilien ja ryhmien, jotka ovat heikossa asemassa, turvallisuustilanne alkoi heikentyä.

Korhosen mukaan naiset ja varsinkin ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, ovat erityisessä vaarassa.

Taliban on sunnalainen liike, jonka arvoja ohjaa ankara tulkinta islamilaisesta laista eli šariasta.

Kirkon ulkomaanapu: Avustustarvikkeiden saaminen alueelle voi olla vaikeaa

Afganistanin tilanteen heikentymisen nopeus tuli Kirkon ulkomaanavulle yllätyksenä. Avoimia kysymyksiä on vielä paljon.

Ulkomaanavulla ei ole Afganistanissa omaa toimintaa. 1990- ja 2000-luvuilla apua toimitettiin alueelle maassa toimivan yhteistyöjärjestön kautta.

Kirkon ulkomaanapu kokoontuu tiistaina pohtimaan Afganistanin tilannetta ja mahdollisesti lisääntyvää avuntarvetta.

– Humanitaariset tarpeethan tulevat olemaan ihan älyttömän isot. Nyt pikku hiljaa kuullaan, mihin suuntaan maa lähtee, Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva arvioi.

Huolta aiheuttaa myös avun saaminen perille.

Myös Alajarva pelkää paikallisten avustushenkilöiden turvallisuuden puolesta. Alajarvan mukaan paljon on kiinni siitä, miten neuvottelut avun saattamisesta sitä tarvitseville onnistuvat Taliban-liikkeen kanssa.

Kriisin vaikutukset voivat näkyä yli valtion rajojen, sillä yhä useampi ihminen voi olla pakotettu jättämään kotinsa.

Alajarva uskookin tapahtumien lisäävän Afganistanista lähtevien pakolaisten määrää. Suurin paine kohdistuu naapurimaihin.

– Kyllähän tämä pakolaiskysymys tulee näyttäytymään maailmanlaajuisesti, ja vaikutukset voivat näkyä hyvinkin nopeasti. Kuinka voimakkaita nämä virrat ovat, on sitten toinen juttu.

Vallanvaihtopyrkimyksien humanitaarisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida. Afganistanin tilanne on erityinen, ja vertailukohtaa on vaikea löytää.

– Voisi kuitenkin kuvitella, että lyhyellä aikavälillä maa tulee olemaan aika sekasortoisessa tilassa ihan kaikkien perusasioiden suhteen sekä sen, mitä tapahtuu tilanteessa, jossa valta vaihtuu ja jossa ollaan uuden hallinnon alla, Alajarva arvioi.

Järjestöt: Aineeton auttaminen on tärkeää

Osa suomalaisista saattaa miettiä, miten voisi auttaa afganistanilaisia siviilejä. SPR:n Saxénin mukaan kenttätyön rahoituksen turvaaminen on tärkeää. Hän huomauttaa, että suomalaiset tukevat jo nyt alueella tehtävää avustustyötä.

– Toimi, jota tuemme on, että paikan päällä olevat ihmiset ja avustusjärjestöt pystyvät tekemään avustustyötä, ja se vaatii myös varoja.

Kirkon ulkomaanavun Alajarva näkee, että tällä hetkellä kaikista isoin rooli on Suomen valtiolla ja hallituksella ja niiden osallistumisella kansainvälisiin keskusteluihin.

– Jos ajattelee taas Suomen kansalaisia, olisi tärkeää suhtautua suopeasti ja positiivisesti pakolaiskysymykseen, koska se tulee olemaan iso asia Afganistanin suhteen. Meillä on kansainvälinen, solidaarinen vastuu auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet hätään tahtomattaan.

Amnestyn Korhosen mukaan tärkeintä, mitä Suomessa ja Euroopassa voi tehdä, on Afganistaniin suuntautuvien palautusten lopettaminen ja käytännön jatkaminen myös vastaisuudessa.

Suomi päätti 9. heinäkuuta, että uusia maastapoistamispäätöksiä Afganistaniin ei tehdä. Asiaa Yle Uutisille kommentoineen maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtisen mukaan päätös ei koske jo tehtyjä poistamispäätöksiä, mutta poistamispäätöksen saanut voi valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viime kädessä päätöksen toimeenpaneva poliisi harkitsee, onko palauttaminen turvallista. Migri ei ole keskeyttänyt turvapaikkahakemuksien käsittelyä.

Amnestyn näkemys on ollut jo pitkään, että Afganistan ei ole turvallinen valtio, johon henkilöitä voidaan palauttaa.

– Suomalaiset voivat vaatia päättäjiltä, että afgaanien elämää Suomessa turvataan ja että heidän ei tarvitse elää pelossa siitä, milloin heidät palautetaan. Palautuksia ei saa laittaa täytäntöön niin kauan, kuin siviilit ovat Afganistanissa vaarassa. Suomessa oleville afgaaneille tulee antaa suojelua, Korhonen painottaa.

Hän pelkää, että viimeaikaiset tapahtumat mitätöivät sen työn, mitä Afganistanissa on tehty ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Korhonen muistuttaa, että etukäteen on lähes mahdotonta arvioida miten tilanne etenee.

– On suuri riski, että toiveet ja työ, jota tähän on laitettu, valuu hukkaan. Jos on nähtävissä, että turvallisuustilanne on heikentynyt näin nopeasti, siitä on arvioitavissa, että ihmisoikeustilanne ja naisten asema voi tästä huonontua. Toivon kuitenkin, ettei näin ole, Korhonen päättää.

