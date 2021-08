Sairastuneita marjanpoimijoita siirrettiin Lapista etelämmäksi – Ylilääkäri jyrähti: Näin laajasti karanteenimääräyksiä ei ole ennen rikottu

Ainakin 260 ulkomaalaista marjanpoimijaa on siirretty Lapista Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan, kertoo Lapin sairaanhoitopiiri. Isolla osalla heistä on ollut koronavirusinfektio tai he ovat olleet virukselle altistuneita.

Sairastuneiden ja altistuneiden marjanpoimijoiden siirto Lapista Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan oli tartuntatautilain vastainen, arvioi Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle