Yle seuraa: Tampereen tuleva pormestari selvisi vain 15 äänellä, virallisesta valinnasta ei ennusteta yhtä dramaattista

Tampereen uusi valtuusto kokoontuu poikkeusjärjestelyin ensimmäiseen istuntoonsa maanantaina illansuussa.

Ensimmäisessä uuden valtuuston kokouksessa valitaan muiden muassa valtuuston puheenjohtajisto, pormestari ja apulaispormestarit sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Kokouksesta odotetaan paljon vähemmän dramaa kuin itse vaaleista. Tampereen uusi pormestari ratkesi tarkastuslaskennan jälkeen erittäin niukasti. Kokoomuksen lopullinen äänimäärä oli 15 enemmän kuin SDP:llä. Kokoomuksen äänimäärässä oli mukana ennen vaaleja menehtyneen rkp:n ehdokkaan saamat äänet.

Kahden kokoomuspormestarin jälkeen valtaan noussut entinen ay-pomo Lauri Lyly olisi halunnut jatkaa tehtävässä, mutta tekee nyt tilaa edeltäjälleen.

Pormestariksi nouseva Anna-Kaisa Ikonen (kok.) oli ennen Lylyä Tampereen pormestarina ja on pitänyt tehtävää työuransa innostavimpana. Ikonen on ollut monissa vaaleissa kokoomuksen ääniharava, kuten pääministeri Sanna Marin on ollut SDP:lle.

Ikosen virallinen valinta on etukäteen käytännössä jo selvä, koska Tampereella on pitkä perinne puolueiden yhteistyöstä ja laajoista pormestarikoalitoista. Tampereen pormestarikoalition muodostavat nytkin kokoomus, SDP, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit.

Uuden valtuuston ensimmäistä kokousta voi seurata suorana Tampereen kaupungin verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Kuka nousee kansanedustajaksi?

Ikonen jättää todennäköisen valintansa jälkeen eronpyyntönsä eduskunnalle. Tilalle on nousemassa ensimmäinen varakansanedustaja Jari Kinnunen (kok.). Rikosylikomisario Kinnunen on Brysselissä kriisinhallintaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä, joten on ollut epäselvää, kumman tehtävän hän ottaa.

Jos Kinnunen jättää myös eropyyntönsä, tilalle eduskuntaan nousee toinen varakansanedustaja eli ylöjärveläinen Juho Ojares.

Taloutta laitetaan kuntoon

Anna-Kaisa Ikosen edellisellä pormestarikaudella Tampere teki suuria investointeja, mistä hän sai sekä kehuja että haukkuja.

Tampereella on uunituore ratikka ja Tampereen areena on valmistumassa. Kaupungin keskustaa on remontoitu niin paljon, että naapurikaupungit ovat kadehtineet ja tamperelaiset ovat olleet välillä tietöiden kanssa ihmeissään.

Ikonen esitteli perjantaina uutta pormestariohjelmaa, jossa luvataan talouskuria ja velanoton hillitsemistä. Samalla Tampereen pitäisi hoitaa koronan aikana syventyneitä ongelmia, kuten nuorten mielenterveysvaikeuksia.

44-vuotias Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta. Hän on ottanut hoitaakseen monta tuulista tehtävää esimerkiksi Tampereen yliopiston yhdistymisen hankejohtajana, valtiosihteerinä ja Kevan hallituksen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana hän on tottunut olemaan sovitteleva. Ikonen puhuu mielellään teatterin ja muun kulttuurin puolesta.

