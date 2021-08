Helsingin vanhalla bussiasemalla tarjoillaan jatkossa laatuelokuvia ja samppanjaa – elokuvateatterin rakentaminen alkaa syyskuussa

Helsingin Lasipalatsinaukiolla alkavat taas mittavat kaivaustyöt. Viimeksi alue myllättiin, kun Amos Rex -taidemuseon näyttelytilat louhittiin maan alle. Nyt viereen kaivetaan paikka elokuvateatterille ja sen kolmelle salille. Kyse on uudesta art house -teatterista, josta on tarkoitus tulla vanhan linja-autoaseman vetonaula. 1830-luvulla valmistunut rakennus saneerataan täysin.

Muutostyöt alkavat syyskuussa, ja uudella keskuksella on jo nimikin: Kulttuurikasarmi. Se viittaa rakennuksen historiaan. Vanha linja-autoasema oli alun perin Turun kasarmin huoltorakennus Venäjän vallan aikana. Kasarmit tuhoutuivat sisällissodassa 1918, ja vain huoltorakennus säilyi.

Hankkeen isä, pitkän uran pääomasijoittajana tehnyt Ari Tolppanen, kertoo, että vanha linja-autoasema muhi mielessä pitkään. Lasipalatsin, Amos Rex -taidemuseon ja linja-autoaseman muodostama kokonaisuus houkutti.

– Kun näin, että kasarmi oli aika surkeassa tilassa, ja samalla tajusin sen mahdollisuudet, tuli sellainen tunne, että tähän on pakko tehdä jotain. Toisaalta siihen liittyy myös rakkaus elokuvaan, Tolppanen sanoo.

Kilpailu elokuvayleisöstä kiristyy Helsingin keskustassa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ravintolat ja baarit tukemaan elämystä

Kulttuurikasarmin katutasoon avattavat ravintolat ja baarit ovat oleellinen osa uutta elokuvateatteria. Kasarmin yläkerrasta tulee tapahtumatila. Uusi paviljonki työntyy rakennuksesta Narinkkatorille, ja Lasipalatsinaukiolle nousee esiintymislava.

Tolppasella on kokemusta laatuelokuvien ja palvelujen symbioosista. Hän oli 1980-luvulla mukana helsinkiläisen elokuvateatteri Nordian toiminnassa. Nordian yhteydessä toimi kahvila, mikä oli silloin uutta.

– Historia on osoittanut, että hyvällä ja laadukkaalla ohjelmistolla on aina kysyntää elokuvateatterissa, jossa on otettu huomioon kokonaisviihtyvyys, Tolppanen toteaa.

Kulttuurikasarmin ravintoloita alkaa pyörittää NoHo Partners, joka omistaa muun muassa ravintola Savoyn, Palacen ja Eliten.

Kulttuurikasarmin elokuvateatteria alkaa vetää Bio Rex Cinemas, joka on Suomen toiseksi suurin elokuvateatteriketju. Ruotsalaisomisteinen ketju on saanut vasta hiljan jalansijaa Helsingistä, kun yhtiö sai pyöritettäväkseen kauppakeskus Triplan elokuvateatterit. Triplan salit vapautuivat, kun virolainen teatteriketju Cinamon vetäytyi kauppakeskuksesta.

Kulttuurikasarmi merkitsee Bio Rex Cinemasille uutta aluevaltausta Helsingin ydinkeskustasta. Nurkan takana on kaksi kilpailijan, Finnkinon, monisaliteatteria: Tennispalatsi ja Kinopalatsi.

Kulttuurikasarmi-hankkeen alulle pannut Tolppanen uskoo, että uusi elokuvateatteri pärjää kilpailussa.

– Minulla ei ole sen asian osalta huolen häivää. Paikka on Helsingin keskeisimpiä, ja Kulttuurikasarmiin tulee niin paljon houkuttimia. Uskomme, että alueella liikkuu aivan erilainen määrä ihmisiä kuin nyt, Tolppanen sanoo.

Kulttuurikasarmin elokuvateatteri louhitaan maan alle. Tilat valmistuvat Amos Rexin näyttelytilojen viereen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Sarc.

Turun kasarmi on valkoinen, massiivinen, kolmikerroksinen rakennus valokuvan vasemmassa yläkulmassa. Sen oikeassa päädyssä näkyy vanha linja-autoasema, joka oli alunperin kasarmin huoltorakennus. Kasarmi tuhoutui vuonna 1918. Kuva on vuodelta 1908. Kuva: Signe Brander / Helsingin kaupunginmuseo / Finna

Lasipalatsin korttelista yhä vahvempi kulttuurikohde

Kulttuurikasarmin toteuttaminen maksaa noin 30 miljoonaa euroa, ja suurimman investoinnin tekee rakennuksen tuleva omistaja, suomenruotsalainen Konstsamfundet-yhdistys. Se hallinnoi Amos Andersonin perintöä. Yhdistys omistaa muun muassa Lasipalatsin ja pyörittää suuren suosion saanutta Amos Rex -taidemuseota.

Konstsamfundet ostaa vanhan linja-autoaseman Helsingin kaupungilta, ja kertoo investoivansa Kulttuurikasarmiin yhteensä reilut 25 miljoonaa euroa. Summa pitää sisällään sekä rakennuksen hankkimisen että rakentamisen kustannukset. Loput 30 miljoonan euron budjetista jakaantuvat NoHo Partnersin ja Ilona Studiosin kesken. Ilona Studiosin omistajina ovat muun muassa Tolppasen perheyhtiö ja Bio Rex Cinemas.

Yhdistyksellä on tarkoitus tehdä Lasipalatsista, Amos Rexistä ja Kulttuurikasarmista yhä merkittävämpi kulttuurin keskittymä Helsingin ydinkeskustaan.

– Olemme satsanneet Lasipalatsiin, ja investoineet siihen paljon rahaa. Lasipalatsista on tullut suosittu kohde ja Amos Rex on menestynyt. Pidämme vanhaa bussiasemaa luontevana osana tätä kokonaisuutta, kiinteistöjohtaja Henrik Johansson Konstsamfundetista toteaa.

Ari Tolppanen on Kulttuurikasarmin puuhamies. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

