Afganistanilainen toimittaja Ylelle: Kabulissa tunnelma on kireä, kadut ovat hiljaiset

Tilanne Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on hyvin jännittynyt Taliban-liikkeen otettua kaupungin haltuunsa, kertoo Kabulin suurimman tv-aseman johtaja ja suositun radion aamuohjelman juontaja Massood Sanjer.

– Tunnelma on kaoottinen ja kuusimiljoonainen kaupunki on hyvin hiljainen, kadut ovat tyhjiä. Talibanin partioita näkyy eri osissa kaupunkia. He eivät puhu ihmisille, eivätkä koske ihmisiin, mikä ainakin on hyvä merkki, Sanjer sanoo Ylelle puhelinhaastattelussa.

Kabulin lentokentällä sen sijaan nähtiin kaoottisia tilanteita, kun ihmiset yrittivät päästä lennoille ulos maasta.

Talibanin saapuessa Kabuliin turvallisuusjoukot olivat jättäneet kentän avoimeksi, ja sadat ihmiset juoksivat kiitoradalla pyrkien lähteviin koneisiin.

– Tuhannet ihmiset menivät kentälle, kun kaupungissa levisi huhu, että lentokoneet veisivät ihmisiä jopa ilman passeja ja viisumia, Sanjer kertoo.

Taliban-taistelijat eivät ole tiettävästi kajonneet tavallisiin ihmisiin, mutta he ovat tulleet valtion viranomaisten koteihin ja takavarikoineet omaisuutta.

– Kaupunki on paljolti suljettu. Ihmiset lähtevät hiljalleen ulos katsomaan, miltä talibanit näyttävät, millainen tilanne on, Sanjer sanoo.

– Kaupungin keskusta on suljettu, valtion virastot ja kaupat eivät ole auki.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Taliban-taistelijat ovat alkaneet kerätä aseita siviileiltä.

– Ymmärrämme, että ihmiset pitivät aseita henkilökohtaisen turvallisuuden takia. He voivat nyt tuntea itsensä turvatuiksi. Me emme ole täällä vahingoittaaksemme viattomia siviilejä, Talibanin edustaja sanoi Reutersille.

Talibanien saapumista pakoon pyrkivät ihmiset kiipesivät muurin yli Kabulin kansainväliselle lentokentälle. Kuva: EPA

Mediassa pelätään Talibanin toimia

Ääri-islamilaisen Talibanin paluu herättää suurta huolta Afganistanin tiedotusvälineiden työntekijöissä. Erityisesti monet naispuoliset toimittajat pelkäävät tulevaisuutta Talibanin alla.

– Talibanit ovat vakuuttaneet, että he eivät koske keneenkään mediassa ja että journalistit voivat työskennellä normaalisti. Mutta normaali Talibanin alla ja normaali ennen sitä ovat varmasti hyvin eri asiat, Massood Sanjer sanoo.

Ääriliike on vakuutellut, että se ei aio ryhtyä kostotoimiin.

– Vielä on liian aikaista vahvistaa, että Kandaharissa ja joissakin muissa provinsseissa olisi ollut tappamisia. Emme vielä teidä, koska journalisteja ei ole paikalla ja ihmisoikeusjärjestöt eivät toimi, Sanjer kertoo.

Paikalliset ihmiset eivät vielä osaa ennustaa, millaiseksi Talibanin hallinto muotoutuu.

– Jotkut sanovat, että koko Afganistan on turvattu. Toiset taas sanovat, että palaamme ajassa 100 vuotta taaksepäin. Meidän on ymmärrettävä, miten Taliban ja miten heidän muodostamansa hallitus näkee uuden Afganistanin, joka on muodostunut näiden 20 vuoden aikana, Sanjer sanoo.

– Voivatko naiset osallistua työelämään ja käydä koulua, yliopistoa? Taliban on sanonut, että se sallii naisten koulunkäynnin ja työskentelyn, mutta me emme ole nähneet sitä vielä, koska kaikki on niin uutta. Meidän täytyy odottaa.

Monet kokevat tulleensa petetyiksi

Talibanin odotettiin hyödyntävän Yhdysvaltain joukkojen lähdön, mutta järjestön salamannopea eteneminen Afganistanissa tuli yllätyksenä.

– Kukaan ei ajatellut, että tämä tapahtuisi näin nopeasti. kaikki olivat yllättyneitä. Luulen, että jopa amerikkalaiset yllättyivät. Tavasta, jolla he evakuoivat suurlähetystöään, saattoi nähdä, että he eivät olleet valmistautuneet siihen, Massood Sanjer arvioi.

Niinpä monet Talibanin hallintoa pelkäävät ovat jääneet jumiin pääkaupunkiin.

Massood Sanjar arvioi, että asevoimien vastarinta romahti, kun sotilaat näkivät poliitikkojen reagoinnin Talibanin etenemiseen.

– Poliitikot pettivät sotilaat etulinjassa, Sanjer sanoo.

– Kun armeija murtuu, sotilaita ei voi pitää taistelemassa. Uskon, että niin kävi.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta sunnuntaina. Ensimmäinen varapresidentti Amrullah Saleh tviittasi (siirryt toiseen palveluun) maanantaiaamuna, että hän jatkaa vastarintaa eikä antaudu Taliban-liikkeelle.

– Kaikki muut hallituksen edustajat antautuivat ja osa pakeni, presidentti pakeni, ja siitä koitui tämä kaaos, Massood Sanjer arvioi.

Hän arvioi, että monet afganistanilaiset kokevat tulleensa petetyiksi

– Uskon, että ihmiset ajattelevat, että Yhdysvallat petti heidät. Myös heidän oma presidenttinsä petti heidät paetessaan. Kukaan ei antanut ihmisille oikeaa informaatiota, Massood Sanjer kuvailee tunnelmia.

– Olette maassa 20 vuotta, panette paljon rahaa ja ponnistuksia siihen, ja sitten yhtäkkiä lähdette ajattelematta, mitä tapahtuu ihmisille täällä, Sanjer sanoo.

Lisää aiheesta:

Uusimmat tiedot Afganistanin tilanteesta Ylen jatkuvassa seurannassa

Kabulilainen toimittaja Ylelle: Ihmiset ottivat selfieitä Taliban-taistelijoiden kanssa, ryöstelystä rangaistuksena käsien katkomista 16.8.2021

Analyysi: Talibanin salamasota antoi katkeran opetuksen ulkopuolisille 15.8.2021

Biden joutui Yhdysvalloissa tulilinjalle Afganistanin takia – heikko tiedustelu herättää epäilyksiä niin salaliitoista kuin koko ulkopolitiikasta 15.8.2021

Tämän takia Taliban huolettaa maailmaa – Viisi kysymystä ja vastausta Afganistanin yli vyöryvästä ääriliikkeestä 13.8.2021