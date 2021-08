Uhkailun ja painostuksen kohteeksi joutunut kuntapoliitikko haluaa nostaa kissan pöydälle: "Tällaista politiikan ei pitäisi olla, mutta sitä se on"

Kouvolalainen kaupunginvaltuutettu Henna Hovi (sd.) kertoo saaneensa kuntavaalien jälkeen runsaasti epämiellyttäviä yhteydenottoja. Rajuin niistä tuli perjantaina, kun Hovi sai tekstiviestillä uhkauksen, jossa hänelle tuntematon henkilö painosti häntä vetäytymään Kouvolan kaupunginhallituksen jäsenyydestä.

Hovi harkitsee tekevänsä rikosilmoituksen saamastaan uhkausviestistä. Hän kertoi saamastaan viestistä Facebookissa.

– Tällaista politiikan ei pitäisi olla, mutta tällaista se on. Minua on viimeisen kuluneen kahden kuukauden aikana eri tavoin uhkailtu, painostettu, syytelty, levitetty perättömiä juttuja ja valehdeltu. Haluan tehdä tiettäväksi, että tällaista toimintaa ei kenenkään pidä hiljaa hyväksyä. Sananvapautta, demokratiaa ja päätöksentekoa ei saa millään lailla vaarantaa, Hovi kirjoitti Facebookiin.

Hovi kertoo Ylelle saaneensa viikonlopun aikana runsaasti kannustavia yhteydenottoja, joissa paitsi tuomitaan uhkailu, myös suositeltiin saattamaan uhkausviesti myös poliisin tietoon.

– Harkitsen asiaa. Ei ole poissuljettua, ettenkö sitä vielä tekisi. Ihmiset, jotka ovat itse mahdollisesti kokeneet saman tai olleet osallisina tällaisessa ovat vahvasti vedonneet, että kannattaa antaa poliisin harkintaan se, mikä on rikos ja mikä ei, eikä itse ratkaista sitä, Hovi sanoo.

Myös sosialidemokraattien paikallinen kunnallisjärjestö on rikosilmoituksen kannalla.

– Ilmoitin välittömästi Hennalle, että vie asia poliisille, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Nyberg kommentoi.

SDP:n kunnallisjärjestö on esittänyt Hovia kaupunginhallituksen jäseneksi. Päätökset luottamuspaikkojen jaosta tehdään Kouvolassa maanantaina. Hovi on 37-vuotias järjestöasiantuntija, joka istuu nyt toista kauttaan kaupunginvaltuustossa Kouvolassa. Hän ei ole aikaisemmin ollut kaupunginhallituksen jäsen.

Kuntapoliitikkoja kiusataan monin tavoin

Kuntapoliitikkojen kokemaa häirintää on tutkittu muun muassa Tampereen ylipistossa. Tutkimuksessa havaittiin, että kuntapoliitikkoja kiusataan monin eri tavoin.

Muotoja on henkisestä häirinnästä fyysiseen pahoinpitelyyn. Tekijöinä ovat niin vihaiset kansalaiset kuin toiset päättäjät ja virkamiehetkin.

Tutkimuksen aineiston perusteella miespoliitikot kokevat fyysistä väkivaltaa, naiset taas seksuaalista häirintää ja väkivallalla uhkailua.

Joka kolmas kuntapäättäjä on joutunut vihapuheen kohteeksi poliittisen toimintansa vuoksi, selvisi kaksi vuotta sitten tehdyssä Viha vallassa -tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun).

Hovi liittää kulttuurinmuutoksen sosiaaliseen mediaan ja siihen, että esimerkiksi kuntavaalit käytiin pitkälti somessa.

– Törkyviestit ja epämiellyttävien yhteydenottojen vastaanottaminen oli ihan eri tavalla framilla kuin koskaan aikaisemmin, Hovi sanoo.

Hovi jakoi Facebookissa pelkonsa siitä, että sananvapaus, demokratia ja päätöksenteko vaaraantuu uhkailun ja epämiellyttävien viestien takia.

– On iso riski, että osa jättää esimerkiksi tulevissa hyvinvointialuevaaleissa asettumatta ehdolle tai jättää hakeutumatta vastuullisiin tehtäviin. Tällainen kulttuuri myös rapauttaa luottamusta ja mielenkiintoa politiikkaan, Hovi kirjoittaa.

Kiittäviä yhteydenottoja

Henna Hovi kertoo, että tuntemattomasta numerosta saapunut tekstiviesti oli ensimmäinen kerta, kun hän sai konkreettisen uhkausviestin.

– Se oli ennen kaikkea todella outoa. En olisi uskonut, että tällaista viestiä tulen saamaan. Suurin kysymys oli, että miksi ihmeessä joku lähettäisi tällaisen viestin.

Hovin mukaan hänen saamaansa uhkausviestiin sisältyi viittaus ulkopuoliseen henkilöön, minkä vuoksi hän ei avaa viestin sisältöä tarkemmin.

– Kyllä siinä sellaisella asialla uhataan, että sillä voisi olla henkilökohtaiseen elämääni vaikutusta. On kyse siis valheellisesta asiasta, jolla minua uhataan.

Hovi ei halua sanasta sanaan paljastaa saamansa uhkausviestin sisältöä, mutta halusi joka tapauksessa nostaa asian julkiseen keskusteluun.

– Erilaisia epämiellyttäviä yhteydenottoja, uhkauksia ja painostusta on ollut aiemminkin. Ei välttämättä pelkästään minuun kohdistuen. Tiedän, että sitä ilmapiiriä on. Olen saanut nyt useita viestejä, joissa on kiitetty sitä, että toin tämän julkisuuteen, koska moni on kokenut samaa, Hovi sanoo.

