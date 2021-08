Psykologeja valmistuu jopa liikaa, mutta silti puhutaan psykologipulasta – ammattilaiset eivät mene töihin sinne, missä apua eniten tarvittaisiin

Psykologikoulutuksen sisäänottomäärät ovat viime vuosina lisääntyneet entisestään.

Esimerkiksi Oulun yliopistossa alkaa tänä syksynä uusi psykologikoulutus. Psykologeista on pulaa varsinkin harvaan asutuilla alueilla koko maassa. Yksi peruste koulutuksen saamiseksi Ouluun oli nimenomaan Pohjois-Suomen psykologipulan helpottaminen.

– Syyskuussa alkavalla psykologikoulutuksella on suuri merkitys koko pohjoisen alueelle. Psykologipula on täällä jatkuvaa, sanoo Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin Kati Mäkitalo.

Oulun lisäksi psykologian maisteriksi voi opiskella Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun yksikössä. Syksyllä 2020 kouluihin otettiin sisään yhteensä 272 uutta opiskelijaa, tänä syksynä opinnot aloittaa jo 345 uutta opiskelijaa.

Psykologiliiton varapuheenjohtaja Jari Lipsasen mukaan Suomi on väestömäärään suhteutettuna yksi maailman psykologitiheimmistä maista. Psykologiliiton mielestä määrää on ehkä lisätty jo liikaakin.

– Psykologeja on paljon ja määrä on riittävä. Ala on toisaalta niin monipuolinen, että uskomme kaikkien pääsevän työmarkkinoille.

Mutta pelkkä opiskelijamäärien lisääminen ei riitä ratkaisemaan erityisesti julkista sektoria vaivaavaa psykologipulaa.

Yksinäinen työ kehnolla palkalla ei kiinnosta

Psykologeista on pulaa varsinkin perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa ja kouluissa.

Koulupsykologia on tällä hetkellä kaikkein suurin ongelmakentt.

– Suurin syy koulupsykologipulaan on tehtävän laajuus. Kouluissa kohdataan ongelmat ensimmäisenä. Lisäksi yhden psykologin vastuulla voi olla monta koulua, sanoo Jari Lipsanen.



Maantieteellisesti eniten psykologien tarvetta on Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Vaikka psykologeja koulutetaan koko ajan lisää, miksi heistä on silti paikoin huutava pula?

Jari Lipsanen mukaan syyt ovat hyvin moninaisia. Yksi keskeinen syy on alueellinen jakauma: suuret asutuskeskukset vetävät psykologeja, koska siellä muiden perheenjäsenten on helpompi työllistyä ja löytää koulupaikat lapsille. Mitä pienempi paikkakunta ja mitä kauempana se on yliopistokaupungeista, sitä vaikeampaa on rekrytointi.

Myös psykologin työhön kuuluvan tuen ja työnohjauksen järjestäminen on haastavaa pienemmillä paikkakunnilla. Työskentely ilman työyhteisön tukea koetaan kuormittavana. Myös palkka vaikuttaa työn houkuttelevuuteen.

– Psykologiliitto kamppailee palkkaukseen liittyvien asioiden kanssa. Koska kyseessä on naisvaltainen ala, palkkakehitys ei ole ehkä ollut niin huimaa kuin muilla aloilla.

Harjoittelupaikka voi määrittää, mihin asettuu

Psykologiliitto ja psykologian koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet kartoittivat keinoja, miten avoimia työpaikkoja voitaisiin tehdä houkuttelevammaksi.

Toukokuussa julkaistussa raportissa yhdeksi keinoksi nousi valmistumassa oleville psykologeille järjestettävät infotilaisuudet, joissa esitellään alueiden työmahdollisuuksia.

Lisäksi erilaiset joustot ja parempi palkka nousivat esiin. Mutta ongelmaksi koettiin julkisen sektorin vaikeus kilpailla näillä tekijöillä yksityisen sektorin kanssa.

Työnantajalle opintojen loppuvaiheessa olevan opiskelijan perehdyttäminen työelämää voi olla hyvä keino saada valmistuva psykologi jäämään paikkakunnalle.

Psykologin opintoihin kuuluu pakollinen viiden kuukauden työharjoittelu. Harjoittelupaikoista on kova puute valtakunnallisesti, sillä sairaanhoitopiirit eivät saa ministeriöltä koulutuskorvauksia osallistumisesta psykologikoulutukseen.

Åbo Akademin psykologian laitoksen yliopisto-opettaja Petra Grönholm-Nymanin mukaan työharjoittelun tukeminen rahallisesti olisi erittäin tärkeää, koska se ohjaa opiskelijoita eri aloille.

– Psykologipula on paikallista, eikä koulutusohjelma voi vaikuttaa opiskelijoiden työpaikan valintaan. Työoloilla ja palkkauksella on suuri merkitys.

Oulun yliopiston uutta koulutusohjelmaa kehittänyt psykologian professori Mirka Hintsasen mielestä pienten kuntien yhteistyö voisi olla yksi keino alueellisen psykologipulan ratkaisemiseksi.

– Tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijalle pieni paikkakunta voisi houkutella psykologeja jäämään. Mutta tarvitaan myös vanhempien psykologien antamaa työnohjausta, sillä käsiteltävät asiat ovat usein monimutkaisia ja työ voi olla henkisesti raskasta.

Kaikissa psykologeja kouluttavissa yliopistoissa on viime vuosina panostettu työelämän teknologisiin ratkaisuihin. Etävastaanotot ovat yleistymässä psykologian eri alueilla ja ne voivat olla yksi keino helpottaa syrjäisempien seutujen psykologipulaa.

