Tuleeko Kiinasta Talibanin paras kaveri? Maailmalla seurataan tarkasti nousevan suurvallan ja vanhoillisen ääriliikeen suhdetta

Kiina puhuu jo ystävyydestä ja yhteistyöstä Taliban-liikkeen kanssa, kun suuri osa muiden maiden diplomaateista pakenee Afganistanista.

Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley kokosi vastaukset kysymyksiin islamilaisesta separatismista huolissaan olevan Pekingin suhteesta ääriliikkeenä tunnettuun Talibaniin.

Tunnustaako Kiina Taliban-liikkeen Afganistanin johtajaksi?

Kiina ei ole tunnustanut mutta se näkee selkeästi Taliban-liikkeen jo Afganistanin johtajaksi.

Kiinan ulkoministeriön edustajan Hua Chunyingin mukaan Kiina on pyytänyt Taliban-liikettä varmistamaan sujuva vallansiirto. Kiina on hänen mukaansa valmis syventämään ystävyyttä ja yhteistyötä Afganistanin kanssa.

Kiina on pyytänyt Talibania myös pitämään lupauksensa avoimen ja muita toimijoita mukaan hyväksyvän islamilaisen hallituksen muodostamisesta.

Kiina näkyy pitävän Talibanin etenemistä kansan tahtona. Huan mukaan Kiina kunnioittaa Afganistanin kansan oikeutta päättää itsenäisesti omasta kohtalostaan.

Onko Kiina läsnä Afganistanissa?

Kiinan suurlähetystö on yhä toiminnassa Kabulissa. Kiina sanoo pyytäneensä Talibania varmistamaan afganistanilaisten ja ulkomaalaisten turvallisuuden.

Kiinalla on keskusteluyhteys Talibaniin. Liikkeen johtajat kävivät neuvottelemassa Kiinassa ulkoministeri Wang Yin kanssa heinäkuussa. Päivä tapaamisen jälkeen Kiina kehotti kansalaisiaan lähtemään Afganistanista.

Kiinalla ei ole sotilaita Afganistanissa.

Mikä on Kiinan suhde Talibaniin?

Kiinalla oli suhteet niin Afganistanin paenneeseen hallintoon kuin Taliban-liikkeeseen. Suhteita Talibaniin voi kuvailla käytännöllisiksi.

Kiinalle tärkeintä Afganistanin suhteen ovat vakaus ja taloudelliset suhteet.

Kiina haluaa estää ääri-islamilaiset iskut Afganistanista Kiinaan. Mailla on lyhyt, 76 kilometriä pitkä raja. Kiina syyttää Afganistanissa majaillutta Itä-Turkestanin itsenäisyysliikettä (ETIM) separatistisista iskuista Kiinan luoteisessa Xinjiangissa.

Kiinassa uskonto on tiukasti valtion kontrollissa. Se on estänyt Xinjiangin provinssin uiguurimuslimeita harjoittamasta vapaasti uskontoaan ja on teljennyt ainakin miljoona muslimia pidätyskeskuksiin ja niin sanotuille uudelleenkoulutusleireille epäiltynä separatismista.

Kiinaa kiinnostaa myös Afganistanin rikkaat luonnonvarat ja sen maantieteellinen sijainti osana Kiinan laajenevaa infrastruktuurihanketta ja kauppaväylää.

Kiinan luottamus Talibaniin on vasta kehittymässä. Kiina sanoi YK:ssa toivovansa, että Taliban tekee nyt selkeän pesäeron terroristijärjestöihin.

Mitä Taliban haluaa Kiinalta?

Taliban-liike haluaa isolta suurvaltanaapuriltaan rahoitusta ja tukea kansainvälisten suhteiden luomiseen.

Taliban-johtajat ovat pyytäneet Kiinaa rahoittamaan jälleenrakennusta ja kehitystä. Kiinan ulkoministeriön edustajan Hua Chunyingin mukaan tämä sopii Kiinalle.

Talibanin johto lupasi Kiinalle myös, että se ei anna kenenkään tehdä iskuja Kiinaa vastaan Afganistanin maaperältä.

Taliban on kuvannut Kiinaa ystäväksi. Toisin kuin Venäjä Neuvostoliiton aikaan ja Yhdysvallat, Kiina ei ole taistellut sotilaallisesti Afganistania vastaan. Afganistanista äskettäin joukkonsa vetänyt Yhdysvallat on Kiinalle strateginen kilpailija ja Talibanille vihollinen.

