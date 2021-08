Parikymppinen Abdul lähti Kabuliin perheensä avuksi – miehen tilanne puhuu epätoivosta: "Lentokentälle ei pääse, emmekä voi kertoa, että olemme suomalaisia"

Suomeen pakolaisena 2015 saapunut Abdul on jumissa Talibanin valtaamassa Kabulissa. Hän ei tiedä, milloin pääsee Suomeen ja toivoo, että kansainvälinen yhteisö ei jättäisi Afganistanin siviilejä oman onnensa nojaan, ääriliikkeen armoille.

Parikymppisen Abdulin piti nousta lentokoneeseen Kabulissa maanantaina. Tarkoitus oli päästä palaamaan Suomeen, mutta nyt Abdul on jumissa ääriliike Talibanin haltuun rysäyksellä ajatutuneessa maassa.

Abdul on Suomen kansalainen. Hän on yksi niistä vähintään paristakymmenestä henkilöstä, jotka ovat Afganistanissa ja odottavat evakuointia Suomeen.

Kabulista lähti evakuointilento maanantaiaamuna. Siinä oli 18 Suomen kansalaista, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto tiedotustilaisuudessaan aiemmin maanantaina.

Illalla Haavisto kertoi A-studiossa, että Kabulin lentokenttä on suljettuna tällä hetkellä ja että Afganistanissa yhä olevien Suomen kansalaisten kotiuttamiseen voi mennä päiviä.

Yle seuraa Afganistanin tilannetta tässä artikkelissa: Ulkoministeri Haavisto: Suomalaisten kotiuttamiseen Afganistanista mennee ainakin päiviä, Biden kommentoi Afganistanin tilannetta – katso suorana

Abdulin mukaan Taliban partioi lentokentän portilla, eikä lentokentälle pääse. Portilla oli maanantaina pyrkimässä kentälle Abdulin silmämääräisen arvion mukaan kymmenentuhatta–viisitoistatuhatta siviiliä; perheitä, naisia, miehiä, lapsia. Osa yritti kiivetä kentälle jopa seiniä pitkin, Abdul kertoo.

– Lentokentälle ei pääse. Kun ihmisiä yritti tunkeutua portista sisään, talibanit ampuivat ilmaan ja sivuille. Ihmisiä loukkaantui. Joko he jäivät väentungoksessa jalkoihin tai heitä ammuttiin, Abdul kuvailee sekasortoista tilannetta.

Ylen soittaessa Abdulille noin viiden maissa maanantai-iltana, hän oli poistunut lentokentän liepeeltä päästäkseen turvallisempaan paikkaan.

– Ulkoministeriö ohjeisti meitä poistumaan paikalta ja odottamaan seuraavia ohjeita. Mitään ei ole vielä kuulunut, Abdul sanoi tuolloin.

– En osaa sanoa, olemmeko turvassa vai emme. Nytkin edessämme kulkee Talibanin auto. Ennen tuollaisia autoja ajoivat vain armeijan joukot ja poliisit. Nyt nämä paremmat autot ja aseet ovat kaikki Talibanin käytössä, Abdul kuvailee.

Abdul ei siis tiedä, milloin hän pääsee lähtemään maasta ja miten.

– Käveleminen lentokentän portille ei ole mahdollista. Emmekä me voi kertoa Talibaneille, että olemme Suomen kansalaisia.

Abdul toivoo, että ministeriö voisi viestiä Afganistanissa oleville Suomen kansalaisille esimerkiksi puhelimitse sähköpostin sijaan, sillä nettiyhteys pätkii.

Ihmiset katsovat, kun Talibanin taistelijat liikkuvat lava-autolla Kabulissa. Auton lavalla on myös rynnäkkökivääri. Kuva: EPA

Tuli Suomeen turvapaikanhakijana 2015

Abdul tuli Suomeen vuonna 2015 alaikäisenä turvapaikanhakijana. Hän asettui Suomeen, hankki koulutuksen ja työn ja on nyt siis Suomen kansalainen.

Afganistaniin Abdul saapui muutama viikko sitten. Hän halusi auttaa perhettään, joka joutui tuolloin muuttamaan Kabuliin turvallisuustilanteen heikettyä kotikaupungissa.

– Otin riskin ja tulin tänne, sillä en ollut nähnyt heitä kuuteen vuoteen. Tiesin, että Afganistanin tilanne voisi muuttua, mutta en sitä, että se tapahtuisi näin nopeasti, että Taliban olisi saanut viikossa Afganistanin ja päivässä Kabulin.

Abdul kertoo kysyneensä ulkoministeriöstä, olisiko hänen mahdollista saada myös perheenjäsenensä mukaan evakuoinnilla Suomeen.

– Jos he eivät pääse Suomeen, se ei haittaa. Kunhan he vain pääsisivät pois tästä helvetistä edes väliaikaisesti, sitten voitaisiin katsoa tilannetta.

Vielä hän ei ole kertomansa mukaan saanut vastausta.

Muualta maasta Talibania paenneita perheitä on leiriytynyt esimerkiksi puistoihin Kabulissa. Kuva lauantailta. Kuva: Hedayatullah Amid / EPA

Pelonsekainen tunnelma pääkaupungissa

Kabulilaisten keskuudessa vallitsevaa ilmapiiriä Abdul kuvailee pelonsekaiseksi.

– Aamulla kun kuulimme, että Taliban oli päässyt kaupunkiin, melkein kaikki kaupat menivät kiinni ja ihmisiä ryntäsi pikapoliisiasemille. Ei ole ketään turvaamassa tavallisia ihmisiä. Ihmisiä pelottaa se, että tilanne on saanut liikkeelle myös rosvoja.

Abdulin mukaan kaikki koulut ovat myös kiinni, eivätkä naiset uskalla liikkua ulkona ainakaan yksin. Talibanin pitkäpartaisia ja asetta kantavia taistelijoita näkyy katukuvassa runsaasti.

– Voisin sanoa, että olen nähnyt heitä tuhansia. Ja kysymys kuuluu, miten heitä on ilmestynyt näin paljon yhdessä yössä? Mietin, oliko heitä täällä jo etukäteen, vai tulivatko he vasta nyt.

Tilannetta hämärtää Abdulin mukaan se, että täyttä varmuutta ei ole siitä, ovatko kaikki katukuvan talibaneilta näyttävät henkilöt todella ääriliikkeen edustajia, vai näyttävätkö he siltä vain ulkoisesti.

– Voihan se olla, että he ovat olleet jo ennestään talibaneja, mutta tulivat vasta nyt niin sanotusti esiin, Abdul pohtii.

Abdulin mukaan Talibanin riveissä saattaa olla myös muunmaalaisia kuin afganistanilaisia taistelijoita.

– Lentokentän edustalla yksi henkilö seurueestamme meni keskustelemaan Talibanien ryhmään kuuluvan tyypin kanssa. Kaverini tunnisti henkilön iranilaiseksi. On myös huhuja, että täällä olisi nähty pakistanilaisia talibaneja, Abdul kertoo.

Kansalaiset jonottivat pankkiin nostamaan käteistä rahaansa sunnuntaina pääkaupunki Kabulissa. Kuva: STELLA Pictures / ddp

Viesti kansainväliselle yhteisölle: "Älkää unohtako tätä kansaa"

Abdul haluaa välittää Kabulista toiveen kansainväliselle yhteisölle.

– Kansa odottaa ja toivoo, että kansainväliset tahot, kuten YK ja EU-maat tekisivät jotain siviilien eteen eivätkä jättäisi näitä viattomia ihmisiä, tyttöjä, naisia, siviilejä tähän pimeyteen.

– Paikalliset ihmiset eivät hyväksy tätä tilannetta, ihmiset eivät halua olla Talibanin hallinnon alla, hän jatkaa.

Abdul ei usko Talibanin muuttuneen ideologialtaan, vaikka järjestön on pyrkinyt luomaan maltillisuutta viimeisimmissä ulostuloissaan. Abdul ei myöskään näe, että Talibanin hallussa afganistanilaisilla olisi edessään demokratian tai tasa-arvoisen yhteiskunnan tie.

– Aika on eri, mutta Taliban on liikkeenä ja ideologiana sama kuin ennen. Etenkin naisten ja vähemmistöjen asema ja oikeudet ovat vaarassa. Mikäli Taliban jää tänne ja muodostaa seuraavan hallituksen, siitä tulevat maksamaan muutkin maat. Niin on käynyt ennenkin, Abdul toteaa.

Abdulin nimi on muutettu juttuun turvallisuussyistä.

