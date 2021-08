Ruotsin hovin tuorein prinssi kastettiin – piispa irrotteli ristiäisissä, katso kuninkaan ja kuningattaren hilpeä reaktio

Seremoniaa johtanut piispa Johan Dalman äityi lässyttämään vastanimetylle Hallandin herttualle. Prinssi sai nimekseen Julian, ja hän on Ruotsin kruununperimisjärjestyksessä seitsemäs.

Ruotsin kuninkaallisilla oli viikonloppuna syytä juhlaan, kun prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian nuorin lapsi kastettiin juhlallisesti.

Keväällä syntynyt poika sai nimekseen prinssi Julian, ja hänen koko nimekseen tuli Julian Herbert Folke.

Piispa Johan Dalmanin ja pastori Michael Bjerkhagenin johtamassa kastetilaisuudessa nähtiin huumoriakin.

– Katsokaa, tässä on meillä pikku Julian, ihan vastakastettuna ja niin iloisena, piispa Dalman lässytti prinssille.

Dalman myös keinutti poikaa edestakaisin, mikä sai kuningas Kaarle XVI Kustaan ja kuningatar Silvian hykertelemään.

Prinssi Julianin arvonimi on Hallandin herttua ja hän on kruununperimisjärjestyksessä seitsemäs. Pojalla on kaksi isoveljeä, prinssit Alexander ja Gabriel.

Juttua korjattu 16.8. kello 19:25: Otsikosta poistettu maininta, että Julian olisi kruununprinssi.