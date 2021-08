Herätys: Psykologipula ei ratkea koulutuksella, dokumentti kertoo Nokian ja Ericssonin kaupan perumisesta, lähentyykö Taliban Kiinan kanssa?

Maailma seuraa tarkasti nousevan suurvallan ja vanhoillisen ääriliikeen suhdetta

Kiina on valmis yhteistyöhön Taliban-liikkeen kanssa, kun länsimaailma pakenee Afganistanista. Kiinalla oli suhteet niin Afganistanin paenneeseen hallintoon kuin Taliban-liikkeeseen. Suhteita Talibaniin voi kuvailla käytännöllisiksi. Tärkeintä Kiinalle on Afganistanin vakaus ja taloudelliset suhteet.

Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley kokosi tähän juttuun vastaukset kysymyksiin Pekingin suhteesta ääriliikkeenä tunnettuun Talibaniin.

Ylen kirjeenvaihtaja: Biden turhautui Afganistaniin

Kuva: Shawn Thew / EPA

Yhdysvallat käytti Afganistanin rauhoittamiseen huikeita rahasummia. Rauhoittaminen ei onnistunut lainkaan, vaikka 2 500 yhdysvaltalaista menetti operaatiossa henkensäkin.

Yhdysvaltain uusi johto presidentti Joe Bidenin johdolla ei pidä Afganistania enää ulkopolitiikan keskiössä. Se voisi nousta kiinnostuksen kohteeksi vain, jos Kiina alkaa toimia maassa aktiivisesti.

Biden näyttää turhautuneen Afganistaniin, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

Psykologiksi valmistuneet eivät suuntaa sinne, missä tekijöitä tarvittaisiin

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Kati Mäkitalo toivoo, että psykologipopiskelijat jäisivät valmistumisensa jälkeen töihin Pohjois-Suomeen. Kuva: Janne Körkkö /Yle

Suomessa valmistuu enemmän psykologeja kuin heitä jää eläkkeelle. Silti jatkuva psykologipula vaivaa varsinkin julkista sektoria. Kyse on kohtaanto-ongelmasta, psykologien ja työpaikkojen tarpeet eivät kohtaa. Valmistuneet menevät harvaan asuttujen alueiden sijaan mieluummin töihin suurempiin kaupunkeihin ja yksityiselle sektorille, missä palkka on parempi ja työyhteisö ympärillä.

Nokian myyminen Ericssonille vuonna 1991 peruuntui puheluun

Vuonna 1984 julkaistiin Mobira Talkman: autoradiopuhelin, jota voitiin käyttää myös matkapuhelimena. Kuva: Nokia

Ylen dokumenttisarja Hullu Vuosi 1991 kertoo, miten Nokia oli luisumassa ruotsalaisen Ericssonin omistukseen lokakuussa 1991. Kauppa kariutui kuitenkin viime hetkellä yhteen puhelinsoittoon. Ericssonin hallitusta hiersi Nokialle tuolloin kuulunut televisiotuotanto.

Yhdyspankin varatoimitusjohtajana tuolloin toimineen Björn Wahlroosin mukaan kauppa olisi merkinnyt sitä, että koko Nokian matkapuhelinbuumi olisi jäänyt toteutumatta ja Suomen taloushistoria olisi 1990-luvun osalta kirjoitettu kokonaan uusiksi.

Tiistaina saadaan paikoin runsaita sateita

Kuva: Nina Karusto / Yle Sää

Tänään sadekuuroja on muodostunut maan etelä- ja keskiosassa. Poutaisinta on Lapissa, jossa toisaalta päivä on ollut pilvinen ja viileä.

Illan aikana lounaasta leviää yhtenäisempiä sateita tiistaiksi maan etelä- ja länsiosaan. Sateet voivat tiistaina olla paikoin rankkoja. Sää vähän lämpenee idässä, missä aurinko voi hetkellisesti paistaa ja lämpötila kohota yli 20 asteen. Muualla tiistaina lämmintä on 15-20 astetta.

