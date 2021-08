Asfalttiin ilmestyi kaksi kilometriä pitkä pinkki juova, joka sai asukkaat ymmälleen – näin se toimii: "Haluamme kannustaa heidät ulos"

Kirkkaan pinkiksi maalattu viiva pomppaa räikeästi esiin asfaltista harmaiden rakennusten keskeltä. Kymmeniä senttejä leveä raita mutkittelee pitkin jalkakäytäviä Savitaipaleen keskustassa Etelä-Karjalassa.

Kyseessä ei ole mikä tahansa katumaalaus, vaan erityisesti vanhuksille suunnattu helppokulkuinen ulkoilureitti.

– Haluamme kannustaa kaikenikäiset kuntalaiset uskaltautumaan ulos ja nauttimaan kauniista kunnasta ja luonnosta, sanoo Savitaipaleen kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki.

Reilun kahden kilometrin pituinen reitti kulkee Savitaipaleen keskustassa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Katuun maalattu viiva ohjaa esimerkiksi läpi kirkonkylän kauppojen ja hyvinvointiaseman. Kristiina Pihlajamäen mukaan erityisesti muistisairaat saavat värijuovan avulla vinkkejä siitä, missä ovat ja mihin ovat ehkä matkalla.

Toiveena on, että muutkin kuntalaiset ja matkailijat hyötyisivät viivoista ja innostuisivat sen avulla ulkoilemaan ja liikkumaan.

"Piristävät mieltä"

Värijuovan maalaaminen aloitettiin viime viikolla, joten kuntalaisilla on ollut vajaa viikko aikaa tutustua siihen.

Savitaipaleen kunnan palvelujohtajan Kristiina Pihlajamäen mukaan viiva on ehtinyt jo herättää hämmästystä monissa asukkaissa.

– En tiedä, mistä on kyse. Katsoin vain, että kauniita ovat, Savitaipaleen keskustassa liikkunut Aila Särkkä toteaakin.

Kuultuaan maalausten merkityksen Särkkä ilahtuu.

– Ihanaa! Näistä tulee kaunis tunnelma, kun täällä korvessa asutaan. Ne piristävät heti mieltä.

– Tämä on erittäin hyvä. On helpompi tietää, että on oikealla tiellä menossa, sanoo puolestaan Erkki Koponen.

Reitin visuaalista ilmettä on ollut suunnittelemassa LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Kuva: Ilona Pesu / Yle

Reilun kahden kilometrin pituinen reitti vie ikäihmisten toimintakeskus Suvannolta torin kautta hyvinvointiasemalle. Sieltä reitti jatkuu Olkkolan kartanon ja rantaraitin kautta takaisin ylös Suvannolle.

– Muuallakin Suomessa on tehty vastaavia muistireittejä, mutta en tiedä muita, jotka olisi tällä tavalla merkitty, kertoo palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki Savitaipaleen kunnalta.

Vielä keskeneräinen kulkureitti on esteetön, joten sitä pitkin on helppo kulkea esimerkiksi rollaattorilla. Värijuovan lisäksi reitti aiotaan merkitä kylteillä, jotta talvellakin sitä pitkin kulkiessa tietää, mihin on menossa.

– Juuri talvella monet ikäihmiset jäävät kotiin. Reitin varrelle tulee esimerkiksi tietynlaiset linnunpöntöt. Lisäksi penkkejä maalataan tietyllä tavalla. Siitäkin saa kiinni missä ollaan milloinkin, Pihlajamäki selittää.

Savitaipaleen kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki (vas.), Eksoten Kirsi Koskelainen ja Savitaipaleen vanhaintuki ry:n toiminnanjohtaja Viivi Järvinen ovat innoissaan uudesta reitistä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Toimintakyky säilyy

Muistireitin kehittäminen on osa ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta. Reitin lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Savitaipaleen kunta kehittävät pilottikohteena olevalla Savitaipaleella muuta matalankynnyksen toimintaa, kuten digityöpajoja ja avoimia kerhoja sekä valmentavat kuntalaisia ja päättäjiä ikäystävllisyydestä.

– Ikäihmisten toimintakyky riippuu paljolti fyysisestä liikkumisesta. Mitä enemmän pystyy liikkumaan, sitä paremmin toimintakyky säilyy ja pystyy olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen, korostaa ikäystävällisen asumisen projektipäällikkö Kirsi Koskelainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelta.

Koskelaisen mukaan muistisairaudet lisääntyvät ja Savitaipaleellakin asuu paljon vanhuksia.

– Emme voi ajatella, että sulkisimme muistisairaita yhteiskunnan ulkopuolelle.