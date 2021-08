Perhe taivutteli suomalaisen Zahra Karimyn, 18, lähtemään Afganistanista juuri ajoissa: "Punaisella passilla voi päästä pois"

Uhkaus oli vähän epämääräinen yhteydenotto somen kautta.

Suomalainen Zahra Karimy, 18, oli tullut Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin pari kuukautta aikaisemmin kuvaamaan työryhmän kanssa dokumenttielokuvaa. Hän halusi selvittää, mitä mieltä afgaaninaiset olivat Dohassa Qatarissa käydyistä neuvotteluista, joissa oli hierottu rauhaa Talibanin kanssa.

Kun työ oli loppusuoralla, joku lähetti viestin elokuvaryhmän tuottajalle. Karimy oli huomattu.

Hän oli esiintynyt paikallisessa mediassa.

Hän kuuluu hazara-vähemmistöön, jota Taliban on kohdellut aiemmin hyvin väkivaltaisesti.

Karimy ei tunne uhkauksen taustoja tarkasti, mutta johtopäätös oli, että maasta on lähdettävä pian. Karimy oli Kabulissa vanhempiensa kanssa. Perhe sanoi, että nyt pakataan tavarat ja lähdetään Suomeen, joka on ollut heidän kotimaansa jo parikymmentä vuotta.

Yle ei ole nähnyt uhkausviestiä.

Karimy toistelee, että hän on loppujen lopuksi kiitollinen siitä, että hänet pakotettiin lähtemään. Hän palasi Helsinkiin hieman yli viikko sitten. Vain muutamaa päivää myöhemmin lähtö olisi ollut paljon vaikeampi ja vaarallisempi.

Dokumenttiprojektin, jossa Zahra Karimy oli mukana, oli tarkoitus jatkua ainakin puoli vuotta. Karimy joutui lähtemään pois Afganistanista reilu viikko sitten. Kuva: Zahra Karimyn kotialbumi

Netissä kiertävillä videoilla ihmiset yrittävät epätoivoisesti paeta Kabulista. He roikkuivat Yhdysvaltain armeijan lentokoneen rakenteissa, kun se rullasi jo kiitotielle.

Kun kone nousi ylös, miehet tippuivat alas.

Lentokentällä oli täysi kaaos.

– Tuntui jotenkin tosi pahalta lähteä. Olen Suomen kansalainen, minulla on punainen passi, sillä voi päästä pois. Olen tosi etuoikeutettu, Karimy sanoo.

Helsinkiläinen toimittaja–aktivisti Zahra Karimy kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa, mitä Afganistanissa tapahtuu naisten oikeuksille Talibanin noustua valtaan.

Muutos Kabulissa oli nopea. Kun Karimyn sukulaiset menivät viime viikonloppuna nukkumaan, kaupungilla liehui vielä Afganistanin lippuja. Aamulla niiden tilalle oli vaihdettu Talibanin lippuja.

Viikko sitten ihmiset eivät olleet vielä menettäneet toivoaan, Karimy muistelee.

Asukkaat järjestivät esimerkiksi spontaanin kampanjan, jossa kaikki kokoontuivat illalla parvekkeelle huutamaan tukeaan hallituksen armeijalle.

Nyt ilmapiiri on muuttunut täysin.

Somessa on kerrottu tapauksista, joissa Taliban on aloittanut jo sellaisten ihmisten rankaisemisen, jotka äärijärjestö kokee vihollisikseen.

Esimerkiksi yhteistyöstä amerikkalaisten kanssa ei tarvita vedenpitäviä todisteita, riittää että huhu on liikkeellä.

– Afganistanissa on sellainen sanonta, että veli pelkää omaa veljeään, Karimy kertoo.

Taliban luottaa vakoojaverkostoonsa (siirryt toiseen palveluun). Siihen kuuluu paljon tavallisia ihmisiä, jopa lapsia, jotka kielivät eteen päin toistensa tekemisistä. Tilanne on vähän samanlainen kuin Neuvostoliitossa tai DDR:ssä, jossa viranomaisten väkivalta perustui ilmiantoihin.

Yhteistyöstä kieltäytyminen voi olla vaarallista vakoojalle itselleen.

Yhdysvaltain sotilaat huomasivat jo sodan alkuvaiheessa, että Talibanin kyky hankkia tiedustelutietoa oli hämmästyttävän hyvä.

Tuntui kuin Talibanilla olisi ollut korvia kaikkialla.

Zahra Karimy käytti kaupungilla Kabulissa liikkuessaan hijabia. Sisätiloissa hän riisui sen pois. Kuva: Zahra Karimyn kotialbumi

Kabulilaiset ovat huonoja puhumaan tunteistaan, varsinkaan pelostaan, Karimy sanoo. Vielä aiemmin kesällä Karimyn isovanhemmat suorastaan vitsailivat, että nyt kannattaa ostaa burka, kun hinnat eivät vielä ole nousseet pilviin.

Enää tämä ei ole vitsi. Moni nainen reagoi vallanvaihdokseen nopeasti hankkimalla asun, joka peittää kaiken muun paitsi silmät. Näin tekivät myös Karimyn omat alle kaksikymppiset tädit, ensimmäistä kertaa elämässään.

Pelkkä vaatteidenvaihto ei pelasta väkivallalta. Kunduzin maakunnasta, jonka Taliban valloitti ennen Kabulia, on raportoitu pakkoavioliitoista (siirryt toiseen palveluun). Taliban-taistelijat ovat pakottaneet vanhempia luovuttamaan tyttäriään talibaneille vaimoiksi (siirryt toiseen palveluun).

Viimeiset 20 vuotta naisilla on ollut mahdollisuus pukeutua melko länsimaalaisittain. Mediassa he ovat esiintyneet huivi päässä, mutta hiukset näkyvillä. Jo nyt Kabulissa on levitetty julisteita, että vain burka kelpaa jatkossa naisille, Karimy kertoo.

Monet pelkäävät, että pian naiset lukitaan koteihinsa. Kun Taliban johti Afganistania 1990-luvulla, ulos sai sai mennä vain miespuolisen seuralaisen kanssa. Eikä tietenkään kenen tahansa, ainoastaan aviomiehen, isän tai veljen.

– Yhdessä viikossa Afganistanista on tullut aivan toinen maailma.

Zahra Karimy tapasi kesällä Afganistanin entisen presidentin Hamid Karzain. Karimy oli pettynyt tapaamiseen. Karzai lupasi estää henkilökohtaisilla suhteillaan sen, että Taliban nousisi valtaan. Kuva: Zahra Karimyn kotialbumi

Idea dokumenttielokuvasta oli alun perin Hollannista. Karimyn toimittajakaverit maailmalta lähestyivät häntä ja pyysivät mukaan tuotantoon, koska hän on puhunut Suomessa naisten oikeuksien puolesta. Kuvausten oli tarkoitus kestää puoli vuotta.

Dokumentin kuvausten yhteydessä Karimy pääsi tapaamaan kesällä Afganistanin entisen presidentin Hamid Karzain. Karimy kokee, että Karzai halusi olla hänelle mieliksi. Ex-presidentti lahjoitti Karimylle jopa vihreän viittansa, jotta Karzai on kanniskellut julkisissa esiintymisissä mukanaan.

Karimy sanoo, että 20 minuuttia kestäneen tapaamisen aikana Karzai puhui kauniisti. “En anna talibanien tulla tänne. Naisten oikeudet tulee huomioida”, Karimy siteeraa Karzaita.

– Se ei ollut kovin onnistunut keskustelu. Kaikkiin kysymyksiin hän vastasi niin kuin nuori nainen länsimaista ajattelee asioista. Eihän asiat oikeasti tule menemään niin.

Karzailla on edelleen paljon vaikutusvaltaa ja yhteyksiä Talibaniin. Tällä hetkellä hän neuvottelee talibanien kanssa vallanvaihdosta (siirryt toiseen palveluun).

Lupaus siitä, ettei äärijärjestö ota Afganistania haltuunsa rikkoutui vain muutamassa viikossa.

