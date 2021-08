Yle seuraa suorana: Saavatko lasten harrastukset jatkua kuten paimenkirje vaatii? Koronavirus leviää nyt nopeasti Pirkanmaalla

Koronavirus leviää yhä nopeasti Pirkanmaalla. Tiistaina kerrottiin 35 uudesta koronatartunnasta ja maanantaina 53 positiivisesta näytteestä.

Eniten uusia tartuntoja on ollut nuorilla aikuisilla ja rokottamattomilla.

Pelkästään Tampereella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on karanteenissa lähes sata lasta. Perusopetuksessa karanteenissa on 57 potilasta.

Yli 12-vuotiaiden rokotukset ovat alkaneet. Pirkanmaalla 36,5 prosenttia 12–19-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotteen, selviää THL:n tilastoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tiistaina lähettäneensä aluehallintovirastoille ohjauskirjeen lapsia ja nuoria koskevista koronarajoituksista. Kirjeen mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia on pyrittävä välttämään ja niitä on käytettävä vain, jos se on aivan välttämätöntä.

Aluehallintovirastojen koronaohjeista nousi viime viikolla kohu, koska niitä tulkittiin yleisesti niin, että lasten ja nuorten harrastuksia ollaan kieltämässä. Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot kiistivät tuolloin, että ne olisivat kieltäneet mitään harrastustoimintaa.

Pirkanmaan koronanyrkki pohtii tiistaina, mitä koronatilanteelle tehdään. Mediainfossa kello 15.30 käydään läpi Pirkanmaan koronatilanne, jäljitystyön tulokset ja ohjausryhmän suosituksia. Asiantuntijoina ovat paikalla hallintoylilääkäri Eija Tomás, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Petra Ketonen seuraavat tilaisuutta suorana.

Yhteensä todettuja tartuntoja on epidemian aikana ollut Pirkanmaalla 7 542.

TAYSin erityisvastuualueella on koronan takia sairaalahoidossa 23 potilasta, heistä 4 on tehohoidossa.