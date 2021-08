Taliban suojaa terroristijärjestö al-Qaidaa, ja asiantuntijan mukaan sillä on seurauksia länsimaiden turvallisuudelle – "Prosessi on lähtenyt nyt käyntiin"

Turvallisuusanalyytikot pitävät terroristijärjestön ja ääriliikkeen suhteita läheisinä. He eivät kuitenkaan usko, että Taliban antaa suoraa tukea länttä vastaan terrori-iskuja suunnitteleville ryhmille.

Taliban on säilyttänyt läheiset suhteet terroristijärjestö al-Qaidaan. Näin todetaan YK:n seurantaryhmän alkuvuodesta julkaisemassa raportissa (siirryt toiseen palveluun), jossa tarkastellaan terroristijärjestön ja ääriliikkeen suhdetta.

Samaa sanovat Ylen haastattelemat turvallisuusasiantuntijat.

– Al-Qaida on Afganistanissa, ja heitä suojellaan. Siitä ei ole epäilystäkään. Nyt he kuitenkin pitävät vähän matalampaa profiilia, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp.

– Talibanin ja al-Qaidan symbioottinen suhde jatkuu. Se on pysynyt perusluonteeltaan samana vuosikymmeniä, ennen ja jälkeen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen ja yhä edelleen, arvioi terrorismitutkija Sajjan Gohel London School of Economicsista.

Kun Yhdysvallat neuvotteli viime vuonna joukkojen vetäytymisen ehdoista, Taliban lupasi, ettei se tarjoa suojaa ääri-islamististen terroristijärjestöille.

– Taliban ei ole pitänyt tästä kiinni niin kuin ei muistakaan lännelle tehdyistä lupauksista, Gohel sanoo ykskantaan.

Terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp katsoo, että al-Qaidan ja Talibanin suhteet ovat tiiviit. Kuva: Yle

Tiedustelutietoihin perustuvan YK:n raportin mukaan Afganistanissa on noin 200–500 al-Qaidan ydinjäsentä. Tämän lisäksi maasta löytyy useita tuhansia järjestöön kytkeytyviä ihmisiä.

Jotain terroristijärjestön ja äärijärjestön läheisistä suhteista voi päätellä länsivaltojen tekemistä sotilasiskuista. Talibanin hallitsemilla alueilla on viime vuosina surmattu useita al-Qaidan komentajia, YK:n raportissa todetaan.

Toissa vuonna terroristijärjestön mediapäällikkö tapettiin Afganistanin itäosissa, pian saman kohtalon koki maahan saapunut Intian al-Qaidan varajohtaja.

Kummankin uskotaan nauttineen Talibanin suojelua.

– Afganistanissa al-Qaidan jäsenet eivät kuitenkaan ole kaapanneet ihmisiä tai rekrytoineet lisää taistelijoita. Tässä mielessä järjestön toiminta on nyt varovaisempaa, Ranstorp sanoo.

Turvallisuusriski myös länsimaille

Amerikkalaiset hyökkäsivät Afganistaniin ja syöksivät Talibanin vallasta vuonna 2001 pian syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen.

Yhdysvallat toimi näin, koska Taliban oli suojellut iskun tehnyttä al-Qaidaa ja sen johtohahmoja. Presidentti George W. Bushin doktriinissa ei eroteltu terroristeja tai niitä suojelevia maita, kummatkin katsottiin vihollisiksi. Sekä Taliban että al-Qaida joutuivat pakenemaan maan alle.

Nyt terroristijärjestöllä ja Afganistania hallitsevalla ääriliikkeellä on takanaan vuosikymmenten mittainen yhteinen historia, jota on lujitettu muun muassa sukujen välisillä avioliitoilla.

Terrorismitutkija Sajjan Gohelin mukaan tätä sidettä on lähes mahdotonta katkaista. Hän huomauttaa, että näin tiiviillä yhteydellä on seurauksia myös länsimaiden turvallisuudelle.

– Ennen pitkää nousee yksi ryhmä tai yksilö, joka haluaa tehdä jotain kunniahimoista kuten iskeä näyttävästi länteen. Isku ei tapahdu ehkä tänä vuonna, mutta prosessi on lähtenyt Afganistanissa nyt käyntiin, Gohel analysoi.

Terroristijärjestö al-Qaidan edesmennyt johtaja Osama bin Laden. Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat bin Ladenin Pakistanissa vuonna 2011. Kuva: EPA

Al-Qaidan ja myös Talibanin itsensä luonnetta voivat muuttaa myös Afganistanin vankiloista vapautetut taistelijat. Nämä vankeudessa entisestään radikalisoituneet ihmiset ottavat molemmissa liikkeissä hanakasti johtotehtäviä, terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että al-Qaidan ja Talibanin läheinen suhde muodostaa välitöntä turvallisuusuhkaa länsimaille.

– Taliban tulee katsomaan suhdettaan al-Qaidaan käytännöllisesti. He haluavat kansainvälistä tunnustusta ja säilyttää ainakin jonkinlaisen väestön tuen. Terroristijärjestön avoin auttaminen ei näitä päämääriä oikein tue, Ranstorp pohtii.

Tiedustelu vaikeutuu

Juuri nyt maailman huomio on Afganistanissa, eikä al-Qaidasta juuri kuulu elonmerkkejä.

Asiantuntijoiden mukaan vielä on liian aikaista sanoa, minkälaiseksi terroristijärjestön ja ääriliikkeen läheinen suhde muotoutuu, kun maailman katse kääntyy pois Afganistanista. Selvää on vain se, että tiedonsaanti maasta vaikeutuu.

Sekä Ranstorp että Gohel uskovat, että Talibanin ja al-Qaidan välisen suhteen seuraaminen tulee jatkossa nojaamaan entistä enemmän satelliitteihin ja tietoliikenteen tarkkailuun, sillä maan päällä olevia ihmistietolähteitä ei yksinkertaisesti ole käytettävissä kuin ennen.

Tietoteknisellä tarkkailulla on kuitenkin rajansa. Satelliitit ovat huonoja selvittämään, mitä ihmiset mielessään suunnittelevat.

– Pakistan on nyt ainoa kumppani, jolla on ihmislähteitä Afganistanissa. Pakistanin tiedustelu on kuitenkin jo osoittautunut täysin epäluottevaksi toimijaksi. Tiedonsaanti tulee kyllä vaikeutumaan, Gohel sanoo.

