Turun terrori-iskusta on opittu – poliisi ei enää hämmästy, jos vastaava hälytys tulee

Ylikomisario: Tärkeintä on päivittäinen turvallisuustyö

Neljä vuotta sitten tehdyn Turun terrori-iskun jälkeen poliisi on lisännyt yhteydenpitoa kansalaisiin. Valvontakameroiden määrää on myös lisätty. Se auttaa turvallisuusuhkien ehkäisyssä ja myös vakavien tapausten selvittämisessä.

TURKU Päivälleen neljä vuotta sitten Turussa tehty terrori-isku havahdutti poliisin tajuamaan, että terrori-isku voi tapahtua myös Suomessa. Poliisi osaa nyt tehdä ennakkosuunnittelua vastaavan varalle.

Suomen ensimmäisessä terrori-iskussa kuoli Turussa kaksi ihmistä ja kahdeksan loukkaantui.

Maantaina Yle Areenaan julkaistiin dokumenttisarja iskuissa auttaneesta henkilöstä, joten siksikin tapahtumat ovat voineet tulla monen mieleen uudestaan.

Lounais-Suomen poliisin valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Stephan Sundqvist vakuuttaa, että kaupungilla voi liikkua turvallisesti.

– Teko järkytti silloin ihmisiä suuresti ja myös meitä tavallaan. Aihepiiri oli tuttu, mutta kun se tuli lähelle, se kosketti. Kaikkein tärkeintä on päivittäinen turvallisuustyö eli yhteydenpito kansalaisiin, luottamuksen ylläpito ja että ihmiset ihan oikeasti luottavat poliisiin, pohtii Sundqvist.

Valvontakamerat auttavat myös turvallisuusuhissa

Kaupungissa kulkiessaan kansalainen tietää kulkevansa valvontakameroiden alla. Niitä on ylikomisario Stephan Sundqvistin mukaan lisätty tarkoituksella.

– Olemme yhteistyössä kuntien kanssa useamman vuoden ajan lisänneet kameravalvontaa. Se auttaa tiettyjen rikosten tutkintaa ja vaikuttaa myöskin ennalta estävästi. Kamerat auttavat meitä sijoittamaan partioita häiriöpesäkkeisiin. Jos oikein jotain vakavaa tapahtuu, kameroista on apua.

Ylikomisario kertoo, että poliisi pitää yhteyttä myös esimerkiksi etnisiin ryhmiin.

– Se on päivittäistä yhteydenpitoa kaduilla ja kokoontumispaikoissa. Me tarjoamme yhteisöille apua. Tämä on luottamuksen rakentamista kaikkiin ihmisiin, jotka asuvat ja oleskelevat Suomessa.

Vinkit tsekataan poliisiyhteistyöllä

Turun vuoden 2017 terrori-iskujen jälkeen puhuttiin paljon siitä, miksi poliisi ei ollut tarttunut vinkkiin, jonka se oli saanut liittyen Turun tapahtumiin.

Turun puukottajasta oli tehty ilmoitus poliisille, mutta vinkki ei johtanut toimenpiteisiin.

Ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo nyt, että vinkkeihin on kiinnitetty paljon huomiota. Turun puukotusten jälkeen vinkkien tarkistaminen määrättiin kaikille poliisilaitoksille ja suojelupoliisille.

– Vinkit tulevat paljolti paikallispoliisin kautta. Me käsittelemme niitä ja ne toimitetaan eteenpäin suojelupoliisille. Koko poliisiorganisaatio tekee hyvää yhteistyötä tässä asiassa, vakuuttaa Sundqvist.

