Bob Dylania syytetään alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta – väitetään pitäneen tyttöä vankinaan viikkoja 1960-luvulla

Muusikko Bob Dylan on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka tapahtui väitetysti keväällä 1965. Newyorkilaiseen oikeusistuimeen tehdyn haasteen mukaan Dylan olisi hyväksikäyttänyt tuolloin 12-vuotiasta uhria kuuden viikon ajan.

Haasteessa sanotaan, että Dylan hyödynsi asemaansa tunnettuna muusikkona, antoi tytölle alkoholia ja huumeita ja käytti tätä hyväkseen useita kertoja. Dylanin syytetään myös uhanneen tyttöä väkivallalla. (siirryt toiseen palveluun)

Dylanin musiikkia kuunnellaan edelleen paljon. Hän on myynyt yli 125 miljoonaa levyä. Kuva: EPA

Uhri sanoo Dylanin aiheuttaneen hänelle vakavaa psykologista vahinkoa ja tunneperäistä traumaa ja hakee muusikolta korvauksia. Dylanin, 80, edustaja sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan "56 vuotta vanhan väitteen" olevan valheellinen ja vakuutti Dylanin tiimin puolustautuvan tiukasti.

Syyte nostettiin juuri ennen kuin New Yorkin osavaltiossa umpeutuu niin sanottu lapsiuhrien laki. Laki on antanut vuoden aikaikkunan haastaa oikeuteen väitetystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä riippumatta siitä, milloin väitetty toiminta on tapahtunut. Muuten väitetty rikos olisi tässäkin tapauksessa vanhentunut.

Legendaarinen Chelsea-hotelli mainittu

Syytteen mukaan hyväksikäyttö tapahtui boheemeista asiakkaistaan tunnetussa Chelsea-hotellissa. Bob Dylanilla on tiettävästi ollut huone hotellissa vuosina 1961–1964. Hänen tiedetään myös viettäneen aikaa siellä syksyllä 1965. Tuolloin muusikko kirjoitti Manhattanilla sijaitsevassa hotellissa biisejä levylleen Blonde on Blonde. (siirryt toiseen palveluun)

Bob Dylan tuli suurelle yleisölle tutuksi dokumenttielokuvasta Don't Look Back. Kuva: AP Graphics Bank

Dylan oli kyseisenä vuonna myös lyhyitä aikoja pois maasta mm. keikkailemassa Lontoossa. Siellä kuvattiin samalla myös tunnetuksi tullutta Dylan-dokumenttia Don’t Look Back.

Bob Dylan vakiinnutti paikkansa New Yorkissa laulaja-lauluntekijänä 1960-luvun alussa. Hänestä tuli yksi aikakautensa arvostetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista artisteista. Dylanin tunnetuimmat kappaleet ovat Blowing it the Wind ja Like a Rolling Stone.

Bob Dylan on myynyt yli 125 miljoonaa levyä. Hän voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon rock-lyriikastaan vuonna 2016.

Bob Dylan vastaanotti Nobelin kirjallisuuspalkinnon