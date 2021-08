Sata taiteilijaa loi Turussa entiseen tehtaaseen valtaisan unimaailman: Huoneiden kirja on ponnistus, jollaisia Suomessa näkee harvoin

Tarja Sahlstedt esiintymässä tehdasrakennuksen katolla. Huoneiden kirjan kaltaiselle teokselle on selvästi ollut kysyntää, koska kaikki esitykset ovat loppuunmyytyjä.

Tarja Sahlstedt esiintymässä tehdasrakennuksen katolla. Huoneiden kirjan kaltaiselle teokselle on selvästi ollut kysyntää, koska kaikki esitykset ovat loppuunmyytyjä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Rujon tehdashallin katosta roikkuu satoja ruosteisia hevosenkenkiä, jotka kiiltävät himmeästi kellertävässä valossa. Absurdeista aineksista rakennetun kattokruunun ympärillä hiipii varovaisin askelin punaisiin pukeutunut nainen. Välillä nainen pysähtyy ja ravistelee päätään, välillä pyrähtää juoksuun päästäen samalla pärskähteleviä ääniä – kuin hevonen. Tunnelma on outo ja unenomainen.

Tällaiselta näyttää Hevosen huone, joka on yksi 64:sta Huoneiden kirja -teoksen tilallisista taideteoksista. Saila Susiluodon samannimiseen, vuonna 2003 julkaistuun proosarunokirjaan perustuva Huoneiden kirja on sadan turkulaistaiteilijan voimannäyte, jota ryhdyttiin suunnittelemaan jo kolme vuotta sitten.

Keittö ja kuusi leivinuunia. Leipuritrio, eli Miitu Makkonen, Veera Syrén ja Aino Lehtovaara, myös laulaa leipomisen lomassa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Hevosen huone. Näyttävä kattokruunu on valmistettu sadoista hevosenkengistä. Esiintymässä Maria Laitila. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Sohvan sisuskalut ja suolisto ovat tulleet näkyville eli Ruokasalin eebenpuinen veistos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Susiluodon useaan otteeseen palkitussa, moniulotteisessa ja vahvoja visuaalisia kuvastoja sisältävässä kirjassa runoista rakentuu huone huoneelta ja kerros kerrokselta kokonainen talo. Immersiivisen eli upottavan, vanhaan tehtaaseen sijoittuvan monitaiteisen kokonaisuuden pohjaksi se on sopinut kuin nakutettu. Huoneiden kirjaa kuvastaa oleellisesti myös sanapari tuulenpuhkoma talo.

– Tässä on mukana runsaasti luonnonelementtejä, jotka tavalla tai toisella puhkovat ihmisen tekemiä rakennelmia, ja sukupolvet haihtuvat pikkuhiljaa tuuleen. Puu kasvaa talon läpi ja vesi valtaa koko rakennuksen, Huoneiden kirjan taiteellinen johtaja Alma Rajala luonnehtii.

Termillä tuulenpuhkoma on toinenkin merkitys.

– Se on tämän teoksen kokonaisuuden ja inspiraation vertauskuva. Kyse ei ole siitä, että tässä olisi 64 pienoisesitystä, vaan tätä on tehty yhdessä: taloa puhkovat myös ideat ja inspiraatio.

Teoskokonaisuuden ovat toteuttaneet TEHDAS teatteri, Aurinkobaletti ja Aura of Puppets -nukketeatteriverkosto. Lisäksi projektissa ovat olleet mukana muun muassa muusikot Pentti Dassum, Laura Naukkarinen ja Antti Tolvi, näyttelijä Tanjalotta Räikkä sekä useissa elokuvissa työskennellyt pukusuunnittelija Riikka Mäntymaa.

– Tämä kaikki kertoo siitä, että me haluamme luoda Turkuun vapaata ja taidelajit ylittävää kokeilemisen kulttuuria. Huoneiden kirja on tästä hyvä esimerkki ja omalta osaltaan varmaan myös edistää tällaista ajattelua, Alma Rajala ennakoi.

Huoneiden kirjan tapahtumia on myös piha-alueella. Kuvassa vasemmalta: Mila Nirhamo, Jutta Lahtinen, Anna Nekrassova ja Anna-Maria Vänskä eli Observatorio. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Sekainen eteinen ja kolme pelottavaa takkia eli Tella Vahala ja Maija Westerholm. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Punaisen huoneen harmoniaa ja Henna-Maria Hanhineva tanssimassa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Upottavan unimaailman pauloissa

Alma Rajala on pitkän linjan nukketeatteritaiteilija, ja genren vaikutus näkyy selvästi Huoneiden kirjassa: myös nykynukketeatteri on lähtökohtaisesti monitaiteista.

– Nukketeatterissa kaikelle katsojalle näkyvällä on merkityksensä – oli kyse sitten roolihahmosta, materiaaleista, tilasta tai rakennetuista nukeista. Tämä on oleellista myös Huoneiden kirjassa, vaikkei tässä välttämättä olekaan mukana hirveästi perinteistä nukketeatteria.

Rajalan mukaan esityksissä on oleellista se, että lavastusta ja esiintyjää ei juuri voi erottaa toisistaan: molemmat sulautuvat yhteen. Tästä on lyhyt loikka immersiivisyyteen: myös Huoneiden kirjaan tuleva yleisö kietoutuu kaikilla aisteillaan uuteen todellisuuteen ja yllätyksiä pullollaan olevaan tilaan.

Hiekkakasan uumenista löytyy kaikenlaista tavaraa eli Huone jossa on hiekkalaatikko ja muovisia leikkivälineitä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Huoneiden kirjan visuaalinen koordinaattori ja lavastuksen päällikkö Johanna Latvala. Taustalla Jarkko Forsmanin suunnittelema Lasimaalaus-teos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Huone Lasimaalauksen sisällä. Rikotuista loisteputkilampuista syntyy erilaisia ääniä, kun Joele Solinas liikuttelee niitä betonilattiaa pitkin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Teoksen visuaalinen koordinaattori ja lavastuksen päällikkö Johanna Latvala on seurannut viime aikoina tarkkaan brittiläistä Punchdrunk-ryhmää, joka kuuluu immersiivisen teatteri-ilmaisun kärkikaartiin.

– Olemme luoneet tilan, jossa yleisö ei seuraa lavastusta tietystä pisteestä käsin, vaan pääsee oikeasti valitsemaan, mitä tilassa tekee, ja pystyy omien liikkeidensä mukaisesti zoomaamaan elokuvantarkasti eri pintoja ja tapahtumia. Punchdrunk on ollut minulle tässä mielessä valtavan iso inspiraationlähde.

Huoneiden kirjan visuaalisuus rakentuu hyvinkin erilaisista elementeistä, kuten fyysisestä lavastuksesta, esittävästä taiteesta, videoista sekä projisoinneista, mutta Latvalan mukaan kokonaisuudesta löytyy myös oma kirkas ja punainen lankansa.

– Runoissa toistuvat tietyt visuaaliset teemat, joten olen halunnut, että ne tulevat esille myös eri huoneiden visualistiikassa – tosin hieman vaihdellen. Meillä on esimerkiksi videokuvaa kasvavasta puusta, mutta tänne on tuotu myös kaupungin puistoista poistettuja isoja puunrunkoja ja lisäksi löytyy puiden juuria.

Tässä huoneessa seinälle projisoituu erilaisia asioita. Kirkas peilisali ja Jesper Dolgov. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Takkahuone jossa on maalattia. Dramaattisessa valaistuksessa esiintymässä Satu Hakamäki. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Huoneiden kirjassa on myös miniatyyri-installaatioita. Laura Hallantien suunnittelema Metsästäjän huone. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Joissakin teoksissa paistaa selvästi läpi vanhan tehdasrakennuksen historia. Seija-Leena Salon Pieni rukoushuone. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Unohdetun oloinen rakennus heräsi henkiin

Sopivan tilan löytäminen näin valtaisalle projektille ei ole ollut ihan yksinkertaista, mutta lopulta Huoneiden kirja materialisoitui Turun Kivipainon entiseen, yli sadan vuoden ikäiseen tehdasrakennukseen.

– Lähdimme tekemään paikkalähtöistä teosta ja halusimme tilan, jossa olisi jo valmiiksi tuulenpuhkoman talon henkeä, ja jonne olisi mahdollista rakentaa nuo 64 huonetta. Kivipaino on loksahtanut todella mainiosti kodiksi Huoneiden kirjalle, visuaalinen koordinaattori ja lavastuksen päällikköJohanna Latvala toteaa.

Latvalan mukaan hieman "unohdetun oloinen" rakennus kuvastaa hyvin alkuperäisteoksen tunnelmaa, jossa kaikki on jatkuvassa muutoksessa ja jossa materia toisinaan katoaa ajasta ikuisuuteen.

– Olemme halunneet tuoda tämän tunnelman mahdollisimman käsinkosketeltavaksi. Kivipainossa on osia, jotka eivät ole olleet aktiivisessa käytössä aikoihin, ja sellaisessa tilassa näkee ajan vaikutuksen. On todella kiehtovaa, että saimme käyttöömme rakennuksen, jota ajan hammas on puraissut.

Lyhyt portaikko, esiintymässä Elviira Davidow. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Huoneiden kirja sisältää runsaasti yllättäviä elementtejä. Sirkushuoneen kolme tanssijaa taiteilevat portaikossa. Elina Raiskinmäki, Linda Björkqvist ja Patric Di Quirico. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Taiteilijat ja muu henkilökunta valmistautumassa illan esitykseen. Näkymä Kivipainon ylemmästä kerroksesta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kolme vuotta työtä vaatinut Huoneiden kirja on nähtävillä resurssien takia vain kahden viikon ajan, sitten se puretaan – harmittaako tämä tekijöitä?

– Tässä ei ole kyse siitä, että olemme vain rakentaneet tänne jotakin, vaan olemme myös kuunnelleet tätä vanhaa tehdasrakennusta. Totta kai minua surettaa, ettei tästä jää mitään jäljelle, mutta se kertoo siitä hulluudesta, mitä kulttuurin vapaan taiteen kotimaisella kentällä tällä hetkellä on. Huoneiden kirja on elossa sen hetken kun sitä katsotaan, sitten on aika sanoa jäähyväiset, Alma Rajala summaa.