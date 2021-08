Tuoreet koetutkimukset paljastavat, että Turun ratikan vuoksi tehtävät arkeologiset kaivaukset kestävät vuosikausia ja maksavat miljoonia

Turku on suunnitellut 300 miljoonan euron raitiotien rakentamista jo vuosia. Arkeologisten kaivausten osuus hankkeessa on mittava – jopa useita miljoonia euroja.

Arkeologi Kari Uotila on johtanut viime päivät pienen pientä, mutta sitäkin merkittävämpää arkeologista kaivausta Turun tuomiokirkon liepeillä.

Noin puolen aarin mittaisella kaivauksella on haluttu selvittää, minkälaisia arkeologisia kaivauksia Turussa joudutaan tekemään, jos kaupunki päättää toteuttaa kaavailemansa raitiotiesuunnitelman.

– Pääsimme tässä kaivauksessa lähes neljän metrin syvyyteen. Ensimmäinen metri on kivetystä ja siihen liittyviä rakenteita. Seuraavat kolme metriä on Turun paloa vanhempaa aikaa. 1300-lukuakin on melkein metrin verran siellä alimpana, kaivausten johtaja Kari Uotila sanoo.

Kari Uotilan mukaan raitiotielinjaston arkeologiset kaivaukset tulevat maksamaan miljoonia ja kestävät vuosikausia. Kuva: Niko Koriranta / Yle

Tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) voit käydä katsomassa Muuritutkimus Ky:n 3D-mallinnuksia eri kaivauspäiviltä.

Kauppatorilla kaivettiin vähemmän

Uotila ja hänen yrityksensä Muuritutkimus suoritti aiemmin Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset, kun sinne rakennettiin parkkihalli.

Uotilan mukaan raitiotielinjan alta tehtävät kaivaukset tulevat olemaan huomattavasti massiivisemmat.

– Kauppatorilla oli metri tai puolitoista näitä vanhoja kerroksia ja täällä on kolme metriä. Siitä voi päätellä, että huomattavasti isommista kaivauksista raitiotien osalta puhutaan, Uotila vertaa.

Tuomiokirkkotorin kaivauksissa löytyi muun muassa keskiaikainen hela. Kuva: Niko Koriranta / Yle

Mikäli raitiotielinjoja Turkuun rakennetaan, niiden alla olevat kerrokset pitää ainakin keskusta-alueella tutkia alta pois.

Uotilan yrityksen nyt tekemät koetutkimukset kertovat Museovirastolle ja Turun kaupungin päättäjille, minkälaisia arkeologisia kaivauksia tarvitaan, ja minkä hintaisia kaivauksista tulee.

– Ihan miljoonalla eurolla ei kaivauksista välttämättä selvitä, mutta ei siihen satoja miljooniakaan mene. Siinä välissä on se hintahaarukka, Uotila aprikoi.

Vertailun vuoksi Turun raitiotien suunnitteluun on varattu 15 miljoonaa euroa, ja valmiin raitiotieverkoston alustava kustannusarvio on 300 miljoonaa euroa.

Tästä linkistä pääset lukemaan kaupungin sivuilta laajasti Turun ratikasta (siirryt toiseen palveluun), päätöksenteon eri vaiheista ja selvityksistä.

Turkua kaivetaan pitkään ja hartaasti

Kari Uotila sanoo, että mikäli raitiotie rakennetaan, Turun keskustan arkeologiset kaivaukset tulevat kestämään useita vuosia.

– Aika monelle arkeologille se merkitsee ainakin kymmenen vuoden työuraa, kun tätä ruvetaan kaivamaan, jos ratikkaan päädytään.

Arkeologi Jani Vidgren esittelee todennäköisesti Saksan Siegburgissa 1300-luvun lopulla valmistetun kivisavikannun kaulaa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Mitä tämän ja viime viikon aikana tuomiokirkkotorilla tehdyissä kaivauksissa sitten löytyi?

– Sellaista arkipäivän käyttöesineistöä ja aika hienojakin tuontiesineitä 1300- ja 1400-luvulta, kaivausjohtaja Kari Uotila sanoo.

Kaivauksissa mukana ollut arkeologi Jani Vidgren haluaa korostaa yksittäisten esineitten sijaan kokonaisuutta.

– Tärkeintä on kuitenkin aikaleikkaus 1200-luvulta 1700-luvulle. Yksittäisistä esineistä voi mainita vaikkapa siegburilaisen kivisavikannun, todennäköisesti 1300-luvun loppupuolelta.

Uudenmaankadun varrella Brahenpuiston kupeessa oleva koetutkimusta varten tehty kuoppa ennallistetaan tällä viikolla. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Nyt tehty, muutaman metrin levyinen ja kymmenisen metriä pitkä arkeologinen kuoppa palautetaan ennalleen.

– Alimmat kerrokset suojataan plinisavella ja pinta täytetään murskeella, ja sitten ladotaan kivetys takaisin, Kari Uotila kertoo.

Muutaman päivän päästä kukaan ei enää huomaa, että pari päivää sitten nähtävillä oli 1200-luvun Turku.

