Sadat afgaanit odottavat perheenyhdistämistä Suomeen – ensin vaikeuksia tuotti korona ja Intia, nyt Taliban ja suuri epätietoisuus

Sadat afganistanilaiset haluavat vuosittain yhdistää perheensä Suomessa. Nyt pelätään, mitä perheenyhdistämisille tapahtuu Taliban-aikana.

Afganistanin hallinto luhistui viikonloppuna, ja ääriliike Taliban eteni pääkaupunki Kabuliin. Tulevasta vallitsee suuri epätietoisuus.

Yhteensä lähes 500 afgaania odottaa tietoa, pääsevätkö he Suomeen perheensä luo.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ei ole laittanut perheenyhdistämisiä jäihin, sanoo vastuualuejohtaja Kaj Swanljung.

– Maahanmuuttovirasto tekee jatkuvasti afgaaneille perheenyhdistämisiä sitä mukaa, kun meillä on hakemuksessa kaikki ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. Meillä on myös valmius käsitellä asioita kiireellisesti.

Pääasiassa ydinperheelle

Suomesta on vuosittain hakenut muutamia satoja afganistalaisia oleskelulupaa perheenyhdistämisen perusteella. Tänä vuonna Migri on käsitellyt 122 hakemusta perhesyystä johtuvaa hakemusta. Niistä 106:ssa päätös oli myönteinen.

Oleskelulupia myönnetään perhesuhteiden perusteella pääasiassa vain ydinperheen jäsenille.

Vireillä ulkomailla on 90 tapausta, jossa Suomessa asuvan afgaanin perheenjäsen on jo jättänyt hakemuksensa ja odottaa suullista kuulemista tai dna-testausta. Lisäksi vajaat 400 Afganistanissa asuvaa on lähettänyt sähköisen hakemuksen, jotta he pääsisivät Suomeen perheensä luo.

Vanhimmat vireillä olevat hakemukset ovat jo vuodelta 2019.

Aiempina vuosina hakemuksia on tullut parista sadasta yli neljään sataan. Myönteisten päätösten määrä on vaihdellut. Esimerkiksi viime vuonna 239 afgaania sai luvan perheenyhdistämiseen Suomessa, kun 91:lle tuli kielteinen päätös.

Vaikeus päästä Intiaan

Vaikka hakemuksia voitaisiin kiirehtiä Suomessa, moni käytännön seikka jarruttaa päätöksiä.

Käytännössä merkittävä osa hakemuksista odottaa nyt Suomen edustustossa ulkomailla järjestettävää suullista kuulemista, dna-testiä tai mahdollisuutta tunnistautua.

Afgaanien pitää asioida Suomen-edustustossa Intiassa New Delhissä. Oleskelulupa-asioita käsittelevät vain tietyt edustustot, ja afgaanien asiat on käsitelty Suomen Intian-edustustossa, ei Kabulissa.

Viimeaikaisen kriisin seurauksena maasta lähteminen on hyvin vaikeaa.

Jo aiemmin koronatilanne on vaikuttanut tilanteeseen eli Intiaan pääseminen on ollut vaikeaa, ellei mahdotonta.

– Koronatilanne on tuonut haasteita siihen, miten Intia sallii afgaanien matkustuksen maahan, Swanljung sanoo.

Suomesta ei palauteta nyt Afganistaniin

Talibanilla on tehokas vakoojaverkosto, minkä takia ihmiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta. Maahanmuuttovirasto on päättänyt, ettei se tee käännytys- ja karkotuspäätöksiä Afganistaniin tällä hetkellä.

– Suomessa oleville afgaaneille ei tehdä kielteisiä päätöksiä.

Myös YK kehottaa kaikkia maita kieltämään Afganistanista lähteneiden pakkopalauttamisen maahan. Asiaan otti kantaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tiistaina. Palautuskielto koskisi myös turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkahakemus on hylätty.

YK-järjestö perusteli vaatimustaan sillä, että turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne on heikentynyt Afganistanissa nopeasti.

Afganistan on ollut Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa viime vuosina. Nyt kehitysyhteistyö on keskeytetty. Kuva: AFP

Kaj Swanjlung muistuttaa, että Suomessa turvapaikanhakuun liittyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Suomessa afgaanit ovat Maahanmuuttoviraston mukaan turvassa.

Sitä on vaikea arvioida, kuinka vakava heidän perheenjäsentensä tilanne Afganistanissa on.

Turvallisuuskannat vaihdelleet

Yhteensä Suomeen on hakenut tuhansia turvapaikanhakijoita Afganistanista. 12 viime kuukauden aikana 648 Afganistanin kansalaista haki turvapaikkaa Suomesta. Heistä 144 sai kielteisen päätöksen.

Vuonna 2016 Suomesta haki turvapaikkaa jopa yli 5 000 afgaania. Heistä puolet sai kielteisen päätöksen.

Suomen kanta Afganistanin turvallisuuteen on muutenkin vaihdellut viime vuosina.

Esimerkiksi vuonna 2018 Maahanmuuttovirasto jäädytti hetkeksi afganistanilaisten jättämät turvapaikkahakemukset. Sitten virasto linjasi, että tapauskohtaisesti voidaan palauttaa terveet ja työkykyiset naimattomat miehet ja lapsettomat avioparit, joilla on turvaverkko Kabulissa. Nyt ketään ei palauteta maahan.

